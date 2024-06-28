Türksat 6A Uydusunun Uzaya Fırlatılması İçin Geri Sayım Başladı!
Türksat 6A Uydusunun Uzaya Fırlatılması İçin Geri Sayım Başladı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli imkanları ile üretilen Türksat 6A'nın fırlatmasına ilişkin açıklamada bulundu. Fırlatma tarihinin açıklanmasıyla birlikte Türksat 6A için geri sayım başladı.
İşte, detaylar...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihe ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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İşte Bakan Uraloğlu'nun merakla beklenen açıklaması 👇
Türksat 6A'dan gelecek ilk sinyal büyük önem taşıyor.
1 ayda yörüngeye ulaşacak olan Türksat 6A, dünyadan 35 bin 786 kilometre uzakta konumlanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türksat 6A uydusuna ilişkin açıklamada bulundu.
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