Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Türksat 6A Uydusunun Uzaya Fırlatılması İçin Geri Sayım Başladı!

Türksat 6A Uydusunun Uzaya Fırlatılması İçin Geri Sayım Başladı!

Uzay
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 14:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli imkanları ile üretilen Türksat 6A'nın fırlatmasına ilişkin açıklamada bulundu. Fırlatma tarihinin açıklanmasıyla birlikte Türksat 6A için geri sayım başladı. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, ABD'nin Florida eyaletinde yer bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek Türksat 6A uydumuz için 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan geceyi işaret etti.

İşte Bakan Uraloğlu'nun merakla beklenen açıklaması 👇

İşte Bakan Uraloğlu'nun merakla beklenen açıklaması 👇

Uraloğlu açıklamasında, 'Türksat 6A uydumuz, ABD Florida'da bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle ABD yerel saatiyle 8 Temmuz saat 17.20'de, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderilecek. Uydunun fırlatma anını referans alırsak, bu andan itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A uydusunun roketten ayrılması gerçekleşecek.' ifadelerine yer verdi.

Türksat 6A'dan gelecek ilk sinyal büyük önem taşıyor.

Türksat 6A'dan gelecek ilk sinyal büyük önem taşıyor.

Türksat uydusunun, Falcon 9 roketinden ayrılmasının ardından SpaceX tüm süreci kontrol altında tutacak. Özellikle ilk sinyal ve en az bir ay sürecek testler önemli. Bakan Uraloğlu, fırlatma sonrası süreci şu şekilde ifade etti: 

'Fırlatma sürecinin başarılı şekilde tamamlanması ve uydunun roketten ayrılması sonrasında yaklaşık 70'inci dakikada Türksat 6A uydumuzdan ilk sinyalin alınmasını bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınmasıyla, fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini söyleyebileceğiz. Bu nedenle bu ilk sinyalin alınması büyük önem taşıyor. Fırlatmanın ardından Türksat 6A, kimyasal itki sistemiyle yola çıkacak. Yerli ve milli olarak üretilen Türksat 6A uydumuzun başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak. Yolculuğun tamamlanmasıyla uydumuzun yörünge testlerine başlaması öngörülüyor. Uydunun, yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçmesini planlıyoruz.'

1 ayda yörüngeye ulaşacak olan Türksat 6A, dünyadan 35 bin 786 kilometre uzakta konumlanacak.

1 ayda yörüngeye ulaşacak olan Türksat 6A, dünyadan 35 bin 786 kilometre uzakta konumlanacak.

8,4 kilovat güce sahip olan Türksat 6A, TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak. 

Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, 'Mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak.'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türksat 6A uydusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türksat 6A uydusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kacır yaptığı açıklamada, 'Türksat 6A, 10 gün sonra uzaya fırlatılacak. Uzaydaki bağımsızlığımızı ve teknolojik gücümüzü tüm dünyaya gösteriyoruz.' dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın