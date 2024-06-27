Naci Görür Çanakkale Depremini Yorumladı! Deprem Kuzey Anadolu Fayı'nda Meydana Geldi!
Naci Görür Çanakkale Depremini Yorumladı! Deprem Kuzey Anadolu Fayı'nda Meydana Geldi!
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bir kez daha akıllara Marmara depremini getirdi. Depremin meydana geldiği fayın, Kuzey Anadolu Fay Zonu olduğunu açıklayan Prof. Dr. Naci Görür de yaptığı açıklama ile Marmara'yı işaret etti.
İşte, detaylar...
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde dün gece saat 22.50'de meydana gelen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 4.4 olarak açıklandı.
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Gökçeada (İmroz) ilçesinde meydana gelen deprem, 4.4 büyüklüğünde ve yerin 15.3 kilometre derinliğindeydi.
Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uyarıda: "Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz." dedi.
İşte, Naci Görür'ün 'Bölgede gerilim devam ediyor' diyerek yaptığı o uyarı. 👇
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