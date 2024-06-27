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Naci Görür Çanakkale Depremini Yorumladı! Deprem Kuzey Anadolu Fayı'nda Meydana Geldi!

Naci Görür Çanakkale Depremini Yorumladı! Deprem Kuzey Anadolu Fayı'nda Meydana Geldi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 12:04

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bir kez daha akıllara Marmara depremini getirdi. Depremin meydana geldiği fayın, Kuzey Anadolu Fay Zonu olduğunu açıklayan Prof. Dr. Naci Görür de yaptığı açıklama ile Marmara'yı işaret etti. 

İşte, detaylar...

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde dün gece saat 22.50'de meydana gelen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 4.4 olarak açıklandı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde dün gece saat 22.50'de meydana gelen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 4.4 olarak açıklandı.

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, bir kez daha akıllara Marmara depremini getirdi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem ile ilgili ilk açıklamalar, Afet ve Acil Durum Yöntemi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden geldi.

Gökçeada (İmroz) ilçesinde meydana gelen deprem, 4.4 büyüklüğünde ve yerin 15.3 kilometre derinliğindeydi.

Gökçeada (İmroz) ilçesinde meydana gelen deprem, 4.4 büyüklüğünde ve yerin 15.3 kilometre derinliğindeydi.

Depremin, Kuzey Anadolu Fay (KAF) Zonunda medyada geldiği öğrenildi. Açıklama jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uyarıda: "Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz." dedi.

Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uyarıda: "Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz." dedi.

'Ege Denizinde 4,4 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle'

İşte, Naci Görür'ün 'Bölgede gerilim devam ediyor' diyerek yaptığı o uyarı. 👇

İşte, Naci Görür'ün 'Bölgede gerilim devam ediyor' diyerek yaptığı o uyarı. 👇
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