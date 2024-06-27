Naci Görür Çanakkale Depremini Yorumladı! Deprem Kuzey Anadolu Fayı'nda Meydana Geldi!

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, bir kez daha akıllara Marmara depremini getirdi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem ile ilgili ilk açıklamalar, Afet ve Acil Durum Yöntemi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden geldi.