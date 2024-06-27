Finlandiya Kuş Gribine Karşı Vatandaşlarını Aşılayacak! Finlandiya Dünyada İlk Olacak!
Finlandiya Kuş Gribine Karşı Vatandaşlarını Aşılayacak! Finlandiya Dünyada İlk Olacak!
Geçtiğimiz yıl açık havada bulunan kürk çiftliklerinde yaklaşık 485.000 hayvanın kuş gribi nedeniyle itlaf edildiği Finlandiya bir ilke imza atıyor. Dünyada ilk kez kuş gribine karşı insanlara aşı uygulaması yapılacak. Avrupa Birliği (AB) genel tedarik kapsamında 15 ülke için 40 milyon doza kadar aşı satın aldı.
İşte, detaylar...
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Dünyada bir ilk: Finlandiya'dan vatandaşlarına kuş gribi aşısı kararı!
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AB, Avustralya merkezli üretici CSL Seqirus şirketinden 15 ülke için 40 milyon doza kadar aşı alarak tedarik yaptı.
CSL Seqirus da Finlandiya'nın bu aşıyı uygulayan ilk ülke olacağını doğruladı.
Kuş gribi, özellikle H5N1 türü, son yıllarda dünya genelinde yüz milyonlarca kümes hayvanının ölümüne veya itlafına yol açtı.
Finlandiya, kürk çiftliklerinin oluşturduğu bulaşma riskleri nedeniyle aşıları uygulamak konusunda kararlı.
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THL, aşı uygulamalarının Finlandiya'nın bazı bölgelerinde önümüzdeki hafta başlayabileceğini belirtti.
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