Finlandiya Kuş Gribine Karşı Vatandaşlarını Aşılayacak! Finlandiya Dünyada İlk Olacak!

Aşılar, kürk ve kümes hayvanı çiftliklerinde çalışan işçilere, laboratuvar teknisyenlerine ve kürk çiftliklerinin bulunduğu bölgelerde hayvan kontrol memuru olarak çalışan veterinerlere sunulacak. Ayrıca yabani kuşların bakımını üstlenen barınaklarda, hayvan çiftliklerinde veya hayvan yan ürünleri işleme tesislerinde temizlik hizmetleri veren kişilere de aşı teklif edilecek.

THL, eğer insanlarda kuş gribi enfeksiyonu görülürse, aşının şüpheli veya doğrulanmış vakaların yakın temasta bulunan kişilere de önerileceği duyurdu.