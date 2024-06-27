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Finlandiya Kuş Gribine Karşı Vatandaşlarını Aşılayacak! Finlandiya Dünyada İlk Olacak!

Finlandiya Kuş Gribine Karşı Vatandaşlarını Aşılayacak! Finlandiya Dünyada İlk Olacak!

kuş gribi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 09:22

Geçtiğimiz yıl açık havada bulunan kürk çiftliklerinde yaklaşık 485.000 hayvanın kuş gribi nedeniyle itlaf edildiği Finlandiya bir ilke imza atıyor. Dünyada ilk kez kuş gribine karşı insanlara aşı uygulaması yapılacak. Avrupa Birliği (AB) genel tedarik kapsamında 15 ülke için 40 milyon doza kadar aşı satın aldı. 

İşte, detaylar...

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Dünyada bir ilk: Finlandiya'dan vatandaşlarına kuş gribi aşısı kararı!

Dünyada bir ilk: Finlandiya'dan vatandaşlarına kuş gribi aşısı kararı!

Finlandiya'nın sağlık yetkilileri, geçtiğimiz Salı günü hayvanlarla yakın temas halinde olan belirli iş gruplarına önleyici kuş gribi aşısı sağlama planladığını açıkladı. Finlandiya, bu tür bir uygulamayı hayata geçiren ilk ülke olacak.

AB, Avustralya merkezli üretici CSL Seqirus şirketinden 15 ülke için 40 milyon doza kadar aşı alarak tedarik yaptı.

AB, Avustralya merkezli üretici CSL Seqirus şirketinden 15 ülke için 40 milyon doza kadar aşı alarak tedarik yaptı.

NBC'nin haberine göre, Avrupa Birliği'nin genel tedarik planının bir parçası olarak Finlandiya, her biri iki dozdan oluşan 10 bin kişilik aşı satın aldı.

CSL Seqirus da Finlandiya'nın bu aşıyı uygulayan ilk ülke olacağını doğruladı.

CSL Seqirus da Finlandiya'nın bu aşıyı uygulayan ilk ülke olacağını doğruladı.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) tarafından yapılan açıklamada, 'Aşı, işleri veya diğer koşullar nedeniyle kuş gribine yakalanma riski yüksek olan 18 yaş ve üzeri kişilere sunulacak' ifadelerine yer verildi.

Kuş gribi, özellikle H5N1 türü, son yıllarda dünya genelinde yüz milyonlarca kümes hayvanının ölümüne veya itlafına yol açtı.

Kuş gribi, özellikle H5N1 türü, son yıllarda dünya genelinde yüz milyonlarca kümes hayvanının ölümüne veya itlafına yol açtı.

H5N1 son yıllarda kümes hayvanlarının dışında ABD'deki inekler de dahil olmak üzere memelilere, hatta bazı durumlarda insanlara bile bulaştı. Ancak NBC'nin haberine göre THL, Finlandiya'da henüz insanlarda bu virüsün tespit edilmediğini belirtti.

Finlandiya, kürk çiftliklerinin oluşturduğu bulaşma riskleri nedeniyle aşıları uygulamak konusunda kararlı.

Finlandiya, kürk çiftliklerinin oluşturduğu bulaşma riskleri nedeniyle aşıları uygulamak konusunda kararlı.

THL Başhekim Hanna Nohynek, 'Finlandiya'daki koşullar çok farklı, çünkü hayvanların yaban hayatıyla temas kurabileceği kürk çiftliklerimiz var' dedi.

Açık havada bulunan Finlandiya'nın kürk çiftliklerinde, özellikle vizon ve tilkiler arasında kuş gribi salgınları yaşanıyor. Bu durum, virüsün hem hayvanlar arasında hem de insanlara yayılmasını durdurmak için geçen yıl yaklaşık 485.000 hayvanın itlaf edilmesine neden oldu.

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THL, aşı uygulamalarının Finlandiya'nın bazı bölgelerinde önümüzdeki hafta başlayabileceğini belirtti.

THL, aşı uygulamalarının Finlandiya'nın bazı bölgelerinde önümüzdeki hafta başlayabileceğini belirtti.
www.asiaone.com

Aşılar, kürk ve kümes hayvanı çiftliklerinde çalışan işçilere, laboratuvar teknisyenlerine ve kürk çiftliklerinin bulunduğu bölgelerde hayvan kontrol memuru olarak çalışan veterinerlere sunulacak. Ayrıca yabani kuşların bakımını üstlenen barınaklarda, hayvan çiftliklerinde veya hayvan yan ürünleri işleme tesislerinde temizlik hizmetleri veren kişilere de aşı teklif edilecek.

THL, eğer insanlarda kuş gribi enfeksiyonu görülürse, aşının şüpheli veya doğrulanmış vakaların yakın temasta bulunan kişilere de önerileceği duyurdu.

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