Kendini İyileştiriyor! Canlı Deri Dokusundan Yapılmış Yüze Sahip İnsansı Robot 'Yaşlanmanın Sonu Olabilir'

Elbette, bu teknolojinin günlük bir gerçeklik haline gelmesi için daha fazla test ve zaman gerekiyor. Fakat baş araştırmacı Prof. Shoji Takeuchi, 'İnsanın cilt bağ yapılarını taklit ederek ve katı malzemelerde özel olarak yapılmış V şekilli delikler kullanarak, cildi karmaşık yapılara bağlamanın bir yolunu bulduk' diyor.

Ve ekliyor, 'Cildin doğal esnekliği ve güçlü yapışma yöntemi, cildin robotun mekanik bileşenleriyle yırtılmadan veya soyulmadan hareket edebilmesi anlamına geliyor.'