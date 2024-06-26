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Kendini İyileştiriyor! Canlı Deri Dokusundan Yapılmış Yüze Sahip İnsansı Robot 'Yaşlanmanın Sonu Olabilir'

Kendini İyileştiriyor! Canlı Deri Dokusundan Yapılmış Yüze Sahip İnsansı Robot 'Yaşlanmanın Sonu Olabilir'

Robot
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 23:13

Bilim insanları, robotların yüzlerini kaplamak için laboratuvar ortamında yetiştirdikleri ve kendi kendini onarabilme özelliğine sahip olan insan derisi tasarladılar. Japonya'daki bilim insanları tarafından tasarlanan prototip, robotların giderek daha da gerçekçi bir görüme sahip olmalarının yanında, gördükleri hasar karşısında iyileşebileceklerine de işaret ediyor! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor, insansı robotlar geliyor: Japon bilim insanları, robotların yüz ifadelerini daha gerçekçi hale getirmek için onlara canlı bir cilt ekleyebilecek yöntem geliştirdiler.

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor, insansı robotlar geliyor: Japon bilim insanları, robotların yüz ifadelerini daha gerçekçi hale getirmek için onlara canlı bir cilt ekleyebilecek yöntem geliştirdiler.

Robotların yüzünü kaplamak için kullanılan bu eşsiz keşif, Tokyo Üniversitesi'ndeki bir ekibin insan dokusunun yapısını taklit etme çabalarının sonucu olarak ortaya çıktı.

Harvard Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Michio Kawai, MailOnline'a verdiği röportajda, prototipte kullanılan insan derisi hücrelerinin ameliyatlar sırasında elde edilen fazla deriden toplandığını açıkladı.

Prototip, yırtılmayan veya soyulmayan, hatta kendini onarabilen gerçekçi bir deriye sahip insansı varlıklar oluşturabilme yolunu açabilir!

Prototip, yırtılmayan veya soyulmayan, hatta kendini onarabilen gerçekçi bir deriye sahip insansı varlıklar oluşturabilme yolunu açabilir!

Tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen yapay deri prototipi, laboratuvar ortamında canlı hücreler kullanılarak üretiliyor. Bilim insanları, bu derinin gerçek deri kadar yumuşak olduğunu, aynı zamanda kesildiğinde kendini onarabilme yeteneğine sahip olduğunu belirtiyorlar.

Son teknoloji yapay deri tabakası, 'kolajen' içeren bir jel ile robota uygulandı!

Son teknoloji yapay deri tabakası, 'kolajen' içeren bir jel ile robota uygulandı!

Araştırmacılar, bu sorunu çözmek için robotlara çok sayıda küçük delik açıp, bu deliklere kolajen içeren bir jel ve ardından yapay deri tabakası uyguladılar. Bu jel, delikleri tıkayarak cildin robota bağlanmasını sağlıyor.

Araştırma sürecini yöneten Prof. Shoji Takeuchi, Cell Reports Physical Science dergisine prosedürü anlattı!

Araştırma sürecini yöneten Prof. Shoji Takeuchi, Cell Reports Physical Science dergisine prosedürü anlattı!

Elbette, bu teknolojinin günlük bir gerçeklik haline gelmesi için daha fazla test ve zaman gerekiyor. Fakat baş araştırmacı Prof. Shoji Takeuchi, 'İnsanın cilt bağ yapılarını taklit ederek ve katı malzemelerde özel olarak yapılmış V şekilli delikler kullanarak, cildi karmaşık yapılara bağlamanın bir yolunu bulduk' diyor.

Ve ekliyor, 'Cildin doğal esnekliği ve güçlü yapışma yöntemi, cildin robotun mekanik bileşenleriyle yırtılmadan veya soyulmadan hareket edebilmesi anlamına geliyor.'

Prof Takeuchi'ye göre, işin zor kısmı robotların içine insan benzeri ifadeler oluşturabilecek gelişmiş aktüatörler veya kasları entegre etmek.

Prof Takeuchi'ye göre, işin zor kısmı robotların içine insan benzeri ifadeler oluşturabilecek gelişmiş aktüatörler veya kasları entegre etmek.

Öte yandan, 'Mühendislik ürünü cilt dokusu', kültürlü etin geliştirilmesine benzer şekilde, insan derisi hücrelerinden bir örnek alınarak laboratuvarda yetiştirilmesiyle yapılıyor.

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Cilt yaşlanmasının sonu olabilir!

Cilt yaşlanmasının sonu olabilir!

Cell Reports Physical Science dergisinde yayımlanan araştırmanın yolu uzun olsa da bu buluş, kozmetik ve plastik cerrahide yeni araştırmaların öncüsü olabilir. Araştırma verileri, robot teknolojisinin ve biyomedikal bilimlerin ilerlemesine katkıda bulunabilir.

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