Kendini İyileştiriyor! Canlı Deri Dokusundan Yapılmış Yüze Sahip İnsansı Robot 'Yaşlanmanın Sonu Olabilir'
Kendini İyileştiriyor! Canlı Deri Dokusundan Yapılmış Yüze Sahip İnsansı Robot 'Yaşlanmanın Sonu Olabilir'
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Bilim insanları, robotların yüzlerini kaplamak için laboratuvar ortamında yetiştirdikleri ve kendi kendini onarabilme özelliğine sahip olan insan derisi tasarladılar. Japonya'daki bilim insanları tarafından tasarlanan prototip, robotların giderek daha da gerçekçi bir görüme sahip olmalarının yanında, gördükleri hasar karşısında iyileşebileceklerine de işaret ediyor!
İşte, detaylar...
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Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor, insansı robotlar geliyor: Japon bilim insanları, robotların yüz ifadelerini daha gerçekçi hale getirmek için onlara canlı bir cilt ekleyebilecek yöntem geliştirdiler.
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Prototip, yırtılmayan veya soyulmayan, hatta kendini onarabilen gerçekçi bir deriye sahip insansı varlıklar oluşturabilme yolunu açabilir!
Son teknoloji yapay deri tabakası, 'kolajen' içeren bir jel ile robota uygulandı!
Araştırma sürecini yöneten Prof. Shoji Takeuchi, Cell Reports Physical Science dergisine prosedürü anlattı!
Prof Takeuchi'ye göre, işin zor kısmı robotların içine insan benzeri ifadeler oluşturabilecek gelişmiş aktüatörler veya kasları entegre etmek.
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Cilt yaşlanmasının sonu olabilir!
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