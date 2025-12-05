onedio
Ekran Kartlarına Zam Geldi, Kısa Süre İçerisinde Bilgisayarlara Yansıyacak

Hakan Karakoca
05.12.2025 - 21:09

Donanım üretim maliyetlerindeki yükselişin ardından AMD, ekran kartlarına zam yaptığını resmen duyurdu. Ocak ayında yeni bir fiyat artışının daha gündeme gelmesi beklenirken, hem ekran kartı hem de işlemci cephesindeki bu artışların bilgisayar fiyatlarını da yukarı çekeceği ifade ediliyor.

Ekran kartlarına en az %10 zam...

AMD, DRAM ve NAND Flash belleklerdeki maliyet artışlarını gerekçe göstererek ekran kartı fiyatlarına resmen zam yaptı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen “en az yüzde 10 zam” iddiası da açıklanan yeni fiyat listesiyle doğrulanmış oldu. Yapılan artışların yalnızca ekran kartlarıyla sınırlı kalmayacağı, önümüzdeki dönemde işlemci ve genel bilgisayar fiyatlarına da yansımasının beklendiği belirtiliyor.

Güncellenen fiyatlar şöyle:

Radeon RX 9070 XT: 619 dolar (önce 599 dolar)

Radeon RX 9070: 569 dolar (önce 549 dolar)

Radeon RX 9060 XT 16 GB: 369 dolar (önce 349 dolar)

Radeon RX 9060 XT 8 GB: 309 dolar (önce 299 dolar)

Ocak ayında yeni zam gelebilir.

AMD’ye ilişkin son gelişmeler, donanım fiyatlarındaki artışın kısa vadede durmayacağını gösteriyor. Tom’s Hardware’in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, ekran kartlarına gelen son zammın ardından ocak ayında yeni bir fiyat artışı dalgası daha gündeme gelebilir. Şirketin kısa süre önce Ryzen işlemci ailesine de zam yapmış olması, maliyet baskısının yalnızca ekran kartlarıyla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, hem işlemci hem de ekran kartı tarafındaki bu artışların özellikle hazır sistemler ve oyuncu bilgisayarlarının fiyatlarını ciddi biçimde yukarı çekeceğine dikkat çekiyor. Yapılan değerlendirmelere göre yeni zamların bilgisayar fiyatlarına doğrudan yansıması beklenirken, tüketicilerin 2026 yılına daha yüksek bilgisayar fiyatlarıyla girmesi kaçınılmaz görünüyor.

