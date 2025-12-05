Ekran Kartlarına Zam Geldi, Kısa Süre İçerisinde Bilgisayarlara Yansıyacak

AMD’ye ilişkin son gelişmeler, donanım fiyatlarındaki artışın kısa vadede durmayacağını gösteriyor. Tom’s Hardware’in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, ekran kartlarına gelen son zammın ardından ocak ayında yeni bir fiyat artışı dalgası daha gündeme gelebilir. Şirketin kısa süre önce Ryzen işlemci ailesine de zam yapmış olması, maliyet baskısının yalnızca ekran kartlarıyla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, hem işlemci hem de ekran kartı tarafındaki bu artışların özellikle hazır sistemler ve oyuncu bilgisayarlarının fiyatlarını ciddi biçimde yukarı çekeceğine dikkat çekiyor. Yapılan değerlendirmelere göre yeni zamların bilgisayar fiyatlarına doğrudan yansıması beklenirken, tüketicilerin 2026 yılına daha yüksek bilgisayar fiyatlarıyla girmesi kaçınılmaz görünüyor.