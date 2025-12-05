Diella’nın savunmasını ise yine bir yapay zekâ tarafından yürütülen avukatı yaptı. Otomatik olarak yayımlanan açıklamada, müvekkilinin suçsuz olduğu savunularak şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu işlem, yasa dışı kazanç elde etmeye yönelik değil, sistemin dayanıklılığını ölçmeye yönelik bir stres testidir. Müvekkilimin fiziksel bir varlığı bulunmamaktadır; lüks tüketim, mülk edinme ya da et satın alma gibi fiilleri gerçekleştirmesi zaten imkânsızdır.”