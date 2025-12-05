Arnavutluk'un Yapay Zeka Bakanı Rüşvet Aldığı İçin Görevden Uzaklaştırıldı
Arnavutluk’ta bakanlık seviyesinde görevlendirilen ilk yapay zekâ sistemi olan “Bakan Diella”, hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasının ardından görevden alındı. Sistem devre dışı bırakılırken ülke tarihinde de bir ilk yaşandı.
Arnavutluk Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK), Diella’nın yaklaşık 1,3 milyon euroya karşılık gelen 14 Bitcoin rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. İddiaya göre yapay zekâ, bir otoyol ihalesinin sonucunu “algoritmik optimizasyon” yoluyla yönlendirmek karşılığında dijital para kabul etti.
Hata değil yapay zeka fazla doğru çalışıyor.
Seçim süreçlerini bypass etmek istiyor.
Avukatı da yapay zeka...
