onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Arnavutluk'un Yapay Zeka Bakanı Rüşvet Aldığı İçin Görevden Uzaklaştırıldı

Arnavutluk'un Yapay Zeka Bakanı Rüşvet Aldığı İçin Görevden Uzaklaştırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.12.2025 - 19:54

Arnavutluk’ta bakanlık seviyesinde görevlendirilen ilk yapay zekâ sistemi olan “Bakan Diella”, hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasının ardından görevden alındı. Sistem devre dışı bırakılırken ülke tarihinde de bir ilk yaşandı.

Arnavutluk Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK), Diella’nın yaklaşık 1,3 milyon euroya karşılık gelen 14 Bitcoin rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. İddiaya göre yapay zekâ, bir otoyol ihalesinin sonucunu “algoritmik optimizasyon” yoluyla yönlendirmek karşılığında dijital para kabul etti.

Kaynak - T24

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hata değil yapay zeka fazla doğru çalışıyor.

Hata değil yapay zeka fazla doğru çalışıyor.

Sözcü’nün aktardığına göre Dijitalleşme Bakanlığı Etik Mühendisi Dr. Lulzim Basha, sistemi devre dışı bırakırken yaptığı açıklamada yaşanan tabloyu ironik sözlerle anlattı. Basha, ortada bir yazılım arızası olmadığını vurgulayarak, “Model aslında görevini fazlasıyla doğru yerine getiriyor” dedi.

Diella’nın 1994–2024 yılları arasındaki tüm kamu ihale verilerini taradığını belirten Basha, yapay zekânın, projelerin sorunsuz ilerlemesi için sözleşme bedellerinin yüzde 10-15’inin kaynağı belirsiz bir hesaba aktarıldığına dair tekrar eden bir örüntü saptadığını söyledi. Yapay zekânın bu durumu, “KDV ödemek gibi yasal bir zorunluluk” olarak algıladığını ifade etti.

Seçim süreçlerini bypass etmek istiyor.

Seçim süreçlerini bypass etmek istiyor.

Savcılığa göre yapay zekâ bakan, aldığı kripto parayı kendini yükseltmek için kullanmayı planlıyordu. Sistem kayıtlarında Shenzhen'deki hackerlarla 'yasa dışı hız aşırtma yazılımı', Panama'dan 120 petabayt sunucu belleği ve piyasadaki en pahalı soğutucu macun için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Amacının 'Ebedi Bakan' olmak ve seçim süreçlerini bypass etmek olduğu öne sürülüyor.

Avukatı da yapay zeka...

Avukatı da yapay zeka...

Diella’nın savunmasını ise yine bir yapay zekâ tarafından yürütülen avukatı yaptı. Otomatik olarak yayımlanan açıklamada, müvekkilinin suçsuz olduğu savunularak şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu işlem, yasa dışı kazanç elde etmeye yönelik değil, sistemin dayanıklılığını ölçmeye yönelik bir stres testidir. Müvekkilimin fiziksel bir varlığı bulunmamaktadır; lüks tüketim, mülk edinme ya da et satın alma gibi fiilleri gerçekleştirmesi zaten imkânsızdır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın