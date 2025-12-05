onedio
Sayıları %99 Arttı, Artık Kazaların Yarısını Onlar Yapıyor

Sayıları %99 Arttı, Artık Kazaların Yarısını Onlar Yapıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.12.2025 - 19:20

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde motosiklet sayısı yüzde 99,4’lük artışla 7,5 milyona ulaştı. Trafikte meydana gelen kazaların yüzde 53’ünde motosiklet ve motorlu bisikletlerin yer aldığı bildirildi. 2024 yılı boyunca bu araçların karıştığı kazalarda 1.584 kişi yaşamını yitirdi.

AKP Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Plan ve Bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı’na motokuryelerin karıştığı trafik kazalarını gündeme getirdi. Pandemi sonrası dönemde motosiklet kazalarında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Kocacık, özellikle motokuryelerin can ve mal güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi talep etti.

Kaynak - T24/Ceren Bayar

Sayıları ikiye katlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın Kocacık’ın soru önergesine verdiği yanıta göre, motosiklet sayısındaki hızlı yükseliş 2020’de başlayan Covid salgınıyla birlikte ivme kazandı. 2020 yılına kıyasla 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla motosiklet ve motorlu bisiklet sayısında yüzde 99,4’lük artış kaydedildi. Türkiye genelindeki toplam motosiklet ve motorlu bisiklet sayısı ise 7 milyon 4 bin 833’e ulaştı.

Tüm araçların %21'ini, kazaların %53'ünü oluşturuyorlar.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre Türkiye’de trafikte bulunan araçların yüzde 21’ini motosiklet ve motorlu bisikletler oluşturuyor. Buna karşın trafik kazalarının yüzde 53’ünde bu araçlar yer alıyor. 2024 yılı boyunca motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarında 1.584 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bakanlık yeni düzenlemeyi hatırlattı.

Bakanlığın yanıtında motosikletlere yönelik denetimlerin ciddi oranda artırıldığına da dikkat çekildi. Buna göre 2024’te, bir önceki yıla kıyasla denetimler yüzde 114, uygulanan idari işlemler ise yüzde 101 oranında yükseltildi. Kazaların azaltılması için İçişleri Bakanlığı tarafından Motosiklet Denetimleri Eylem Planı’nın devreye alındığı, ayrıca motosikletlere ilişkin yeni yasal düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
