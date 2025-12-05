Sayıları %99 Arttı, Artık Kazaların Yarısını Onlar Yapıyor
İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde motosiklet sayısı yüzde 99,4’lük artışla 7,5 milyona ulaştı. Trafikte meydana gelen kazaların yüzde 53’ünde motosiklet ve motorlu bisikletlerin yer aldığı bildirildi. 2024 yılı boyunca bu araçların karıştığı kazalarda 1.584 kişi yaşamını yitirdi.
AKP Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Plan ve Bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı’na motokuryelerin karıştığı trafik kazalarını gündeme getirdi. Pandemi sonrası dönemde motosiklet kazalarında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Kocacık, özellikle motokuryelerin can ve mal güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi talep etti.
Sayıları ikiye katlandı.
Tüm araçların %21'ini, kazaların %53'ünü oluşturuyorlar.
Bakanlık yeni düzenlemeyi hatırlattı.
