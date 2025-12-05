Sayıları %99 Arttı, Artık Kazaların Yarısını Onlar Yapıyor

Bakanlığın yanıtında motosikletlere yönelik denetimlerin ciddi oranda artırıldığına da dikkat çekildi. Buna göre 2024’te, bir önceki yıla kıyasla denetimler yüzde 114, uygulanan idari işlemler ise yüzde 101 oranında yükseltildi. Kazaların azaltılması için İçişleri Bakanlığı tarafından Motosiklet Denetimleri Eylem Planı’nın devreye alındığı, ayrıca motosikletlere ilişkin yeni yasal düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.