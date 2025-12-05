onedio
Dünya Kupası Kura Çekiminde Trump'a Barış Ödülü Verildi

Dünya Kupası Kura Çekiminde Trump'a Barış Ödülü Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.12.2025 - 20:35

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı giderek artarken, turnuvanın grup aşamasını şekillendirecek kura çekimi bu akşam yapılıyor. ABD, Meksika ve Kanada’nın birlikte ev sahipliği yapacağı dev organizasyonun kura süreci öncesinde bir de ödül töreni düzenlendi. 

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'a “FIFA Barış Ödülü” verdi.

Infantino ve Trump'ın ilerleyen samimi ilişkileri ödülle taçlandı.

FIFA’nın dünya barışına katkı amacıyla hayata geçirdiği “FIFA Barış Ödülü” ilk kez bu akşam düzenlenen törenle sahibini buldu. Ödül, 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından ABD Başkanı Donald Trump’a takdim edildi. Bu tercih, spor kamuoyunda “futbol siyasetin içine çekiliyor” şeklinde yorumlara neden oldu.

FIFA tarafından, çatışmaları sona erdirmek ve toplumlar arasında uzlaşmayı teşvik eden isimleri onurlandırmak amacıyla oluşturulan ödülün ilk sahibinin Trump olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Daha önce bu ödül konseptinin her yıl barışa katkı sunan kişi ya da kurumlara verileceğini açıklayan Infantino’nun, Trump’la birlikte Mısır’daki Filistin-İsrail barış görüşmelerine katılmış olması da son dönemde eleştirilen başlıklar arasında yer alıyordu.

Beyaz Saray'daki ziyaret de eğlenceli geçmişti.

Ev sahibi ülkelerden biri olan ABD'ye ziyaret gerçekleştiren Infantino ve beraberindeki FIFA heyeti Beyaz Saray'da Trump'a özel hediyeler takdim etmiş ve Trump'ın başarılarından övgüyle söz etmişti. 

Infantino, Trump'a Dünya Kupası'nı takdim ederken 'Bunu sadece kazananlar tutabilir ama siz de bir kazanansınız siz de tutabilirsiniz' demişti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
