Dünya Kupası Kura Çekiminde Trump'a Barış Ödülü Verildi

FIFA’nın dünya barışına katkı amacıyla hayata geçirdiği “FIFA Barış Ödülü” ilk kez bu akşam düzenlenen törenle sahibini buldu. Ödül, 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından ABD Başkanı Donald Trump’a takdim edildi. Bu tercih, spor kamuoyunda “futbol siyasetin içine çekiliyor” şeklinde yorumlara neden oldu.

FIFA tarafından, çatışmaları sona erdirmek ve toplumlar arasında uzlaşmayı teşvik eden isimleri onurlandırmak amacıyla oluşturulan ödülün ilk sahibinin Trump olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Daha önce bu ödül konseptinin her yıl barışa katkı sunan kişi ya da kurumlara verileceğini açıklayan Infantino’nun, Trump’la birlikte Mısır’daki Filistin-İsrail barış görüşmelerine katılmış olması da son dönemde eleştirilen başlıklar arasında yer alıyordu.