Dünya Kupası Kura Çekiminde Trump'a Barış Ödülü Verildi
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı giderek artarken, turnuvanın grup aşamasını şekillendirecek kura çekimi bu akşam yapılıyor. ABD, Meksika ve Kanada’nın birlikte ev sahipliği yapacağı dev organizasyonun kura süreci öncesinde bir de ödül töreni düzenlendi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'a “FIFA Barış Ödülü” verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Infantino ve Trump'ın ilerleyen samimi ilişkileri ödülle taçlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz Saray'daki ziyaret de eğlenceli geçmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın