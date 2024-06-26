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Gezegen Katili Olarak Bilinen Dağ Büyüklüğündeki Asteroid Dünya'ya Yaklaşıyor! 27 Haziran'da Canlı Yayında!

Gezegen Katili Olarak Bilinen Dağ Büyüklüğündeki Asteroid Dünya'ya Yaklaşıyor! 27 Haziran'da Canlı Yayında!

Uzay NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 19:43

Son 125 yılda Dünya'ya en fazla yaklaşacak olan gök cismi, 2011 UL21 93 bin kilometre hızla gezegenimize yaklaşıyor. 'Gezegen katili' olarak sınıflandırılan asteroit 27 Haziran'dan itibaren Dünya'nın yanından geçecek! Peki, Gezegen katili gözle görülecek mi? Gezegen katili, Dünyamıza çarpabilir mi? Gezegen katili canlı yayını nereden izlenir? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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Everest Dağı büyüklüğündeki bir 'gezegen katili' asteroit, Dünya'ya 'çok yakın' bir mesafeye ulaşmaya hazırlanıyor.

Everest Dağı büyüklüğündeki bir 'gezegen katili' asteroit, Dünya'ya 'çok yakın' bir mesafeye ulaşmaya hazırlanıyor.

WordsSideKick.com'ın raporlarına göre, 2011 UL21 aynı zamanda kıta ölçeğinde hasar verebilecek ve çarpma anında önemli iklim değişikliklerini tetikleyecek yeterli miktarda enkaz üretebilecek bir asteroit olarak tanımlanan bir 'gezegen katili' olarak da sınıflandırılıyor.

Bu dev uzay kayası, 2011 UL21 adını taşıyor ve 125 yıl içinde Dünya'ya en yakın geçişi yapacak olan 'potansiyel olarak tehlikeli asteroitler' arasında en büyüklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu dev uzay kayası, 2011 UL21 adını taşıyor ve 125 yıl içinde Dünya'ya en yakın geçişi yapacak olan 'potansiyel olarak tehlikeli asteroitler' arasında en büyüklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu asteroidin, 27 Haziran'da Dünya'ya 4 milyon mil yaklaşması bekleniyor. Bu, son 110 yılda gerçekleşecek en yakın yaklaşım olarak kayda geçecek. 2011 UL21, güneş etrafında yaklaşık 1.130 günde bir dönüyor!

'Bilinen tüm Dünya'ya yakın nesnelerin yüzde 99'undan daha büyük'

'Bilinen tüm Dünya'ya yakın nesnelerin yüzde 99'undan daha büyük'

Avrupa Uzay Ajansı'nın bir açıklamasında, 'Bu asteroit, bilinen tüm Dünya'ya yakın nesnelerin yüzde 99'undan daha büyük' ifadesini kullandı. 'Fakat 27 Haziran'daki en yakın noktasında bile hâlâ Ay'ın 17 katı kadar uzakta olacak.'

Bu dev asteroit, 2089 yılında tekrar Dünya'ya yaklaşması ve gezegenimize 2,7 milyon mil mesafede olması bekleniyor.

2011 UL21, 17 Ekim 2011'de Arizona'daki Catalina Sky Survey projesi tarafından keşfedilmişti. Çapının 7.500 feetten fazla olduğu tahmin ediliyor.

2011 UL21, 17 Ekim 2011'de Arizona'daki Catalina Sky Survey projesi tarafından keşfedilmişti. Çapının 7.500 feetten fazla olduğu tahmin ediliyor.

SETI Enstitüsü, '2011 UL21 oldukça büyük ve Apollo asteroitleri kategorisine giriyor' ifadesini kullandı. Bu asteroitler, adlarını efsanevi yolculuklarıyla tanınan Yunan tanrısı Apollon'dan alıyor ve 2011 UL21 gibi, birkaç metreden birkaç kilometreye kadar çeşitli boyutlarda olabiliyorlar.

Gökbilimciler, 2011 UL21'i aylardır yakından izliyor ve Dünya'nın güvende olması için yolunu takip ediyorlar.

Gökbilimciler, 2011 UL21'i aylardır yakından izliyor ve Dünya'nın güvende olması için yolunu takip ediyorlar.

Sanal Teleskop'un astrofizikçisi ve bilimsel direktörü Gianluca Masi, ''Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit' (PHA) terimi, Dünya'dan 7,6 milyon mil yakına gelebilecek, yaklaşık 460 fitten daha büyük küçük gezegenlere atıfta bulunan kesin bir resmi tanımdır' dedi.

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları, 2023'te bu kategorideki bir asteroitin en az önümüzdeki 1000 yıl boyunca Dünya'yı etkilemeyeceğini ortaya çıkardı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları, 2023'te bu kategorideki bir asteroitin en az önümüzdeki 1000 yıl boyunca Dünya'yı etkilemeyeceğini ortaya çıkardı.

Gezegen Katili Nasıl Gözlemlenecek?

Gezegen Katili Nasıl Gözlemlenecek?

Gökyüzüne meraklı olanlar, iyi bir teleskopla, özellikle 28 ve 29 Haziran tarihlerinde, en parlak olduğu zamanlarda, bu uzay kayasını gözlemleyebilirler.

İtalya’nın Ceccano kentindeki Bellatrix Astronomi Gözlemevi’nden yapılacak olan canlı yayına da katılabilirsiniz. Youtube üzerinden yayımlanacak olan canlı yayın, 27 Haziran 2024 tarihinde saat 23.00'de başlayacak.

İşte, 'Gezegen Katili' asteroidi 2011 UL21 canlı yayını 👇

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