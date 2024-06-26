Gezegen Katili Olarak Bilinen Dağ Büyüklüğündeki Asteroid Dünya'ya Yaklaşıyor! 27 Haziran'da Canlı Yayında!

Avrupa Uzay Ajansı'nın bir açıklamasında, 'Bu asteroit, bilinen tüm Dünya'ya yakın nesnelerin yüzde 99'undan daha büyük' ifadesini kullandı. 'Fakat 27 Haziran'daki en yakın noktasında bile hâlâ Ay'ın 17 katı kadar uzakta olacak.'

Bu dev asteroit, 2089 yılında tekrar Dünya'ya yaklaşması ve gezegenimize 2,7 milyon mil mesafede olması bekleniyor.