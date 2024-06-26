Gezegen Katili Olarak Bilinen Dağ Büyüklüğündeki Asteroid Dünya'ya Yaklaşıyor! 27 Haziran'da Canlı Yayında!
Gezegen Katili Olarak Bilinen Dağ Büyüklüğündeki Asteroid Dünya'ya Yaklaşıyor! 27 Haziran'da Canlı Yayında!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Son 125 yılda Dünya'ya en fazla yaklaşacak olan gök cismi, 2011 UL21 93 bin kilometre hızla gezegenimize yaklaşıyor. 'Gezegen katili' olarak sınıflandırılan asteroit 27 Haziran'dan itibaren Dünya'nın yanından geçecek! Peki, Gezegen katili gözle görülecek mi? Gezegen katili, Dünyamıza çarpabilir mi? Gezegen katili canlı yayını nereden izlenir?
İşte, detaylar...
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Everest Dağı büyüklüğündeki bir 'gezegen katili' asteroit, Dünya'ya 'çok yakın' bir mesafeye ulaşmaya hazırlanıyor.
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Bu dev uzay kayası, 2011 UL21 adını taşıyor ve 125 yıl içinde Dünya'ya en yakın geçişi yapacak olan 'potansiyel olarak tehlikeli asteroitler' arasında en büyüklerinden biri olarak değerlendiriliyor.
'Bilinen tüm Dünya'ya yakın nesnelerin yüzde 99'undan daha büyük'
2011 UL21, 17 Ekim 2011'de Arizona'daki Catalina Sky Survey projesi tarafından keşfedilmişti. Çapının 7.500 feetten fazla olduğu tahmin ediliyor.
Gökbilimciler, 2011 UL21'i aylardır yakından izliyor ve Dünya'nın güvende olması için yolunu takip ediyorlar.
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları, 2023'te bu kategorideki bir asteroitin en az önümüzdeki 1000 yıl boyunca Dünya'yı etkilemeyeceğini ortaya çıkardı.
Gezegen Katili Nasıl Gözlemlenecek?
İşte, 'Gezegen Katili' asteroidi 2011 UL21 canlı yayını 👇
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