Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Dünyada İlk Kez Bir Çocuğa Epilepsi Nöbetlerini Azaltan Beyin İmplantı Takıldı! Nöbetleri Yüzde 80 Azaldı!

Dünyada İlk Kez Bir Çocuğa Epilepsi Nöbetlerini Azaltan Beyin İmplantı Takıldı! Nöbetleri Yüzde 80 Azaldı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 12:15

Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen tıbbi bir müdahale ile tarihe geçildi. Dünyada ilk defa bir çocuğa, epilepsi nöbetlerini kontrol altına almak amacıyla beyin implantı yerleştirildi. The Guardian'ın haberine göre 13 yaşındaki Oran Knowlson'un gündüz nöbetleri yüzde 80 oranında azaldı! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/society/a...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şiddetli epilepsi hastası olan genç Oran Knowlson, nöbetlerini kontrol altına almayı hedefleyen bir beyin implantı takılan ilk kişi oldu.

Şiddetli epilepsi hastası olan genç Oran Knowlson, nöbetlerini kontrol altına almayı hedefleyen bir beyin implantı takılan ilk kişi oldu.

Bu implant, Londra'nın Great Ormond Caddesi'nde bulunan Great Ormond Street Hastanesi'nde (GOSH) gerçekleştirildi.

Üç yaşında tedaviye dirençli bir epilepsi türü olan LennoxGastaut sendromu gelişmişti: 24 saat bakıma ihtiyacı vardı!

Üç yaşında tedaviye dirençli bir epilepsi türü olan LennoxGastaut sendromu gelişmişti: 24 saat bakıma ihtiyacı vardı!

13 yaşındaki Oran'ın her gün nöbet geçirmesine ve bazen günde yüzlerce kez acı çekmesine neden olan LennoxGastaut sendromu vardı. Bu nedenle, Oran'ın 24 saat bakıma ihtiyaç duyuyordu. Nörostimülatör ile bu durum değişti.

Oran'ın beyin implantı, İngiliz şirketi Amber Therapeutics tarafından üretildi.

Oran'ın beyin implantı, İngiliz şirketi Amber Therapeutics tarafından üretildi.

Operasyon sırasında, Tisdall ve ekibi, Oran'ın beyninin derinliklerine iki elektrot yerleştirdi. Bu elektrotlar, beyindeki oldukça bağlantılı bir merkez olan talamusa ulaşana kadar yerleştirildi. Bu cihaz, Oran'ın kafatasındaki bir boşluğa yerleştirildi ve vidalar kullanılarak çevredeki kafatasına sabitlendi.

Ameliyattan sonra Oran'ın cihazı açıldı ve nöbetlerin yerleşmesine izin veren elektrik yollarını bloke etmek amacıyla beynine sürekli hafif elektrik uyarısı verdi.

Ameliyattan sonra Oran'ın cihazı açıldı ve nöbetlerin yerleşmesine izin veren elektrik yollarını bloke etmek amacıyla beynine sürekli hafif elektrik uyarısı verdi.

Oran'ın annesi Justine, oğlunun nöbetlerinin ve nöbetlerin şiddetinin azaldığını, daha konuşkan ve daha aktif olduğunu belirtti.

Bu tedavi, LennoxGastaut sendromlu 3 hastayı daha kabul edecek ve 22 hastanın tam bir denemeye katılması planlanıyor.

Tisdall, kontrol edilemeyen epilepsinin yaşamı tehdit eden ve yaşamı sınırlayan etkilerini her gün gördüklerini ve derin beyin stimülasyonunun, etkili tedavi seçeneklerinin çok sınırlı olduğu hastaların epileptik nöbetlerini durdurmaya bizi her zamankinden daha da yaklaştırdığını belirtti.

Tisdall, kontrol edilemeyen epilepsinin yaşamı tehdit eden ve yaşamı sınırlayan etkilerini her gün gördüklerini ve derin beyin stimülasyonunun, etkili tedavi seçeneklerinin çok sınırlı olduğu hastaların epileptik nöbetlerini durdurmaya bizi her zamankinden daha da yaklaştırdığını belirtti.

The Guardian'ın haberine göre, Tisdall, derin beyin stimülasyonunun pediatrik epilepsiyi tedavi etme yeteneğini göstermek için kanıt tabanını oluşturmak konusunda heyecanlı olduklarını ve bu tedavinin gelecek yıllarda sunabilecekleri standart bir tedavi olacağını umduklarını ifade etti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın