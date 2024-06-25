Dünyada İlk Kez Bir Çocuğa Epilepsi Nöbetlerini Azaltan Beyin İmplantı Takıldı! Nöbetleri Yüzde 80 Azaldı!

13 yaşındaki Oran'ın her gün nöbet geçirmesine ve bazen günde yüzlerce kez acı çekmesine neden olan LennoxGastaut sendromu vardı. Bu nedenle, Oran'ın 24 saat bakıma ihtiyaç duyuyordu. Nörostimülatör ile bu durum değişti.