Dünyada İlk Kez Bir Çocuğa Epilepsi Nöbetlerini Azaltan Beyin İmplantı Takıldı! Nöbetleri Yüzde 80 Azaldı!
Dünyada İlk Kez Bir Çocuğa Epilepsi Nöbetlerini Azaltan Beyin İmplantı Takıldı! Nöbetleri Yüzde 80 Azaldı!
Kaynak: https://www.theguardian.com/society/a...
Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen tıbbi bir müdahale ile tarihe geçildi. Dünyada ilk defa bir çocuğa, epilepsi nöbetlerini kontrol altına almak amacıyla beyin implantı yerleştirildi. The Guardian'ın haberine göre 13 yaşındaki Oran Knowlson'un gündüz nöbetleri yüzde 80 oranında azaldı!
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şiddetli epilepsi hastası olan genç Oran Knowlson, nöbetlerini kontrol altına almayı hedefleyen bir beyin implantı takılan ilk kişi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç yaşında tedaviye dirençli bir epilepsi türü olan LennoxGastaut sendromu gelişmişti: 24 saat bakıma ihtiyacı vardı!
Oran'ın beyin implantı, İngiliz şirketi Amber Therapeutics tarafından üretildi.
Ameliyattan sonra Oran'ın cihazı açıldı ve nöbetlerin yerleşmesine izin veren elektrik yollarını bloke etmek amacıyla beynine sürekli hafif elektrik uyarısı verdi.
Tisdall, kontrol edilemeyen epilepsinin yaşamı tehdit eden ve yaşamı sınırlayan etkilerini her gün gördüklerini ve derin beyin stimülasyonunun, etkili tedavi seçeneklerinin çok sınırlı olduğu hastaların epileptik nöbetlerini durdurmaya bizi her zamankinden daha da yaklaştırdığını belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın