Ağrı Kesicileri Çalan Hemşire Hastaların Serumunu Musluk Suyuyla Değiştirdi '4 Milyon Dolar Kefaretle Tutuklu'

Oregon'da bir hastanede görev yapan eski hemşire, hastaneden güçlü bir ağrı kesiciyi çaldığı ve bu ilacın yerine hastalarına 'steril olmayan musluk suyu' verdiği iddiasıyla suçlanıyor. Bu durum, yaklaşık 40 hastanın ciddi enfeksiyonlarla mücadele etmesine neden olurken. Bu hastalardan 16'sının ise hayatını kaybettiği söyleniyor.

İşte, detaylar...