Ağrı Kesicileri Çalan Hemşire Hastaların Serumunu Musluk Suyuyla Değiştirdi '4 Milyon Dolar Kefaretle Tutuklu'
Ağrı Kesicileri Çalan Hemşire Hastaların Serumunu Musluk Suyuyla Değiştirdi '4 Milyon Dolar Kefaretle Tutuklu'
Kaynak: https://abcnews.go.com/US/wireStory/o...
Oregon'da bir hastanede görev yapan eski hemşire, hastaneden güçlü bir ağrı kesiciyi çaldığı ve bu ilacın yerine hastalarına 'steril olmayan musluk suyu' verdiği iddiasıyla suçlanıyor. Bu durum, yaklaşık 40 hastanın ciddi enfeksiyonlarla mücadele etmesine neden olurken. Bu hastalardan 16'sının ise hayatını kaybettiği söyleniyor.
İşte, detaylar...
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36 yaşındaki Dani Marie Schofield adlı eski hemşire, 44 kez ikinci derece saldırı suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklandı!
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Yaşanan şok edici olay, hastane yetkililerinin bir yıl boyunca merkezi damar yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış fark etmeleri sonucu ortaya çıktı!
Yaşananlarla ilgili olarak Schofield ve hastane aleyhine açılan ve halen devam eden bir hukuk davası bulunuyor!
Schofield, bu dava kapsamında kendisine yöneltilen ihmalkarlık ve zarar verme suçlamalarını reddediyor!
Schofield, her bir suçlama için en az 5 yıl 10 aydan, en fazla 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
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Zira yetkililer, bu ölümlerin enfeksiyonlar sonucu meydana geldiğini kesin olarak kanıtlayamadıkları için hemşireyi cinayetle suçlamıyorlar!
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