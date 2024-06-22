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Ağrı Kesicileri Çalan Hemşire Hastaların Serumunu Musluk Suyuyla Değiştirdi '4 Milyon Dolar Kefaretle Tutuklu'

Ağrı Kesicileri Çalan Hemşire Hastaların Serumunu Musluk Suyuyla Değiştirdi '4 Milyon Dolar Kefaretle Tutuklu'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 09:52

Oregon'da bir hastanede görev yapan eski hemşire, hastaneden güçlü bir ağrı kesiciyi çaldığı ve bu ilacın yerine hastalarına 'steril olmayan musluk suyu' verdiği iddiasıyla suçlanıyor. Bu durum, yaklaşık 40 hastanın ciddi enfeksiyonlarla mücadele etmesine neden olurken. Bu hastalardan 16'sının ise hayatını kaybettiği söyleniyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://abcnews.go.com/US/wireStory/o...
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36 yaşındaki Dani Marie Schofield adlı eski hemşire, 44 kez ikinci derece saldırı suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklandı!

36 yaşındaki Dani Marie Schofield adlı eski hemşire, 44 kez ikinci derece saldırı suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklandı!

Schofield, 4 milyon dolarlık kefaletle tutuklu bulunuyor ve suçlamaları reddediyor.

Yaşanan şok edici olay, hastane yetkililerinin bir yıl boyunca merkezi damar yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış fark etmeleri sonucu ortaya çıktı!

Yaşanan şok edici olay, hastane yetkililerinin bir yıl boyunca merkezi damar yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış fark etmeleri sonucu ortaya çıktı!

Hastane yönetimi geçtiğimiz günlerde, bir çalışanın 'fentanil' adlı şiddetli ağrıları hafifletmek için tıbbi ortamlarda kullanılan ilacı çalarak hastalar için olumsuz sonuçlara yol açtığına dair şüpheleri polise bildirdi.

Yaşananlarla ilgili olarak Schofield ve hastane aleyhine açılan ve halen devam eden bir hukuk davası bulunuyor!

Yaşananlarla ilgili olarak Schofield ve hastane aleyhine açılan ve halen devam eden bir hukuk davası bulunuyor!

Söz konusu dava, Asante Rogue Tıp Merkezi'nde tedavi gören ve sonrasında hayatını kaybeden Horace Wilson'ın mirasçıları tarafından açıldı. 

Wilson, merdivenlerden düştükten sonra hastaneye kaldırılmış ve dalak kanaması nedeniyle ameliyat edilmişti. Ancak, doktorlar daha sonra Wilson'da tedaviye dirençli bir bakteri türü olan Staphylococcus epidermidis'in neden olduğu bir enfeksiyon tespit ettiler.

Schofield, bu dava kapsamında kendisine yöneltilen ihmalkarlık ve zarar verme suçlamalarını reddediyor!

Schofield, bu dava kapsamında kendisine yöneltilen ihmalkarlık ve zarar verme suçlamalarını reddediyor!

Olayla ilgili olarak yaklaşık 40 eski hasta veya onların temsilcileri, Schofield tarafından verilen tedaviler nedeniyle dava açıp açmamayı değerlendiriyor. Öte yandan kişilerden 15'i iddianamede mağdur olarak belirtilmiş durumda.

Schofield, her bir suçlama için en az 5 yıl 10 aydan, en fazla 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Schofield, her bir suçlama için en az 5 yıl 10 aydan, en fazla 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bu durum, savcıların onu kasıtsız adam öldürmeyle suçlamaması nedeniyle şaşırtıcı bulunuyor. Ancak, bir ceza davasında ölümlerin Schofield'ın eylemleri sonucu meydana geldiğini kanıtlamanın, bir hukuk davasına kıyasla daha zor olacağı belirtiliyor.

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Zira yetkililer, bu ölümlerin enfeksiyonlar sonucu meydana geldiğini kesin olarak kanıtlayamadıkları için hemşireyi cinayetle suçlamıyorlar!

Zira yetkililer, bu ölümlerin enfeksiyonlar sonucu meydana geldiğini kesin olarak kanıtlayamadıkları için hemşireyi cinayetle suçlamıyorlar!

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