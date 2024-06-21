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126 Yaşındaki Ayşe Nine 19. Yüzyılın Sonunda Dünyaya Geldi '3 Padişah ve 12 Cumhurbaşkanı Gördü'!

126 Yaşındaki Ayşe Nine 19. Yüzyılın Sonunda Dünyaya Geldi '3 Padişah ve 12 Cumhurbaşkanı Gördü'!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 13:53

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan kadın, ömrü boyunca 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördür. Şu anda 126 yaşında olan Ayşe nine, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yaşayan tanıklarından biri. 

İşte, detaylar...

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Osmanlı'nın son 3 padişahını gördü! Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanık oldu...

Osmanlı'nın son 3 padişahını gördü! Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanık oldu...

1898 yılında dünyaya gelen Ayşe Bayrı, Amasya'ya bağlı Suluova ilçesinde yaşıyor. Yeni Mahalle Muhtarı Celal Lafçı tarafından seçim çalışmaları sırasında fark edilen Ayşe nine, adeta asırlık bir çınar gibi Türk tarihinin yaşayan bir şahidi.

Ömrü boyunca Osmanlı'nın son üç padişahı Sultan II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahdeddin'in yönetimine bile şahit oldu.

Ömrü boyunca Osmanlı'nın son üç padişahı Sultan II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahdeddin'in yönetimine bile şahit oldu.

Osmanlı'nın yıkılışından sonra Cumhuriyet'in ilanına, ve hatta Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık ettti.

Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen 126 yaşındaki Ayşe ninenin, 5 çocuğu ve 20 torunu var!

Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen 126 yaşındaki Ayşe ninenin, 5 çocuğu ve 20 torunu var!

Ayşe nineyi ve ailesini ziyaret eden Yeni Mahalle Muhtarı Celal Lafçı, “Ayşe ninemiz 126 yaşında. Türkiye’de aynı yaşta olan herhalde yoktur. Mahallemizde yaşaması ayrı bir gurur verici” dedi. 

1 Temmuz 1898 doğumlu olan Ayşe Bayrı'nın çocukları ise annelerinin günlerini dua ederek geçirdiğini ifade etti.

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cem72004

Yalnız bu doğruysa şu an dünyada yaşayan en yaşlı insan rekoruna sahip olur çünkü en uzun yaşayan kişi 122 yıl yaşadı https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_t... Devamını Gör

Stgmt

Muhtemelen nüfusta yapılan yanlışlığın üzerine hikaye yazılmış. Hiç de 126 yaşında durmuyor. En fazla 80-85

ken takabayashi

yanlış tarih yazılmış nüfus kağıdına çok belli

gmzebrkts

masallah nineme