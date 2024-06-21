126 Yaşındaki Ayşe Nine 19. Yüzyılın Sonunda Dünyaya Geldi '3 Padişah ve 12 Cumhurbaşkanı Gördü'!
126 Yaşındaki Ayşe Nine 19. Yüzyılın Sonunda Dünyaya Geldi '3 Padişah ve 12 Cumhurbaşkanı Gördü'!
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan kadın, ömrü boyunca 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördür. Şu anda 126 yaşında olan Ayşe nine, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yaşayan tanıklarından biri.
İşte, detaylar...
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Osmanlı'nın son 3 padişahını gördü! Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanık oldu...
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Ömrü boyunca Osmanlı'nın son üç padişahı Sultan II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahdeddin'in yönetimine bile şahit oldu.
Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen 126 yaşındaki Ayşe ninenin, 5 çocuğu ve 20 torunu var!
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Yalnız bu doğruysa şu an dünyada yaşayan en yaşlı insan rekoruna sahip olur çünkü en uzun yaşayan kişi 122 yıl yaşadı https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_t... Devamını Gör
Muhtemelen nüfusta yapılan yanlışlığın üzerine hikaye yazılmış. Hiç de 126 yaşında durmuyor. En fazla 80-85
yanlış tarih yazılmış nüfus kağıdına çok belli
masallah nineme