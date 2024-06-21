126 Yaşındaki Ayşe Nine 19. Yüzyılın Sonunda Dünyaya Geldi '3 Padişah ve 12 Cumhurbaşkanı Gördü'!

Ayşe nineyi ve ailesini ziyaret eden Yeni Mahalle Muhtarı Celal Lafçı, “Ayşe ninemiz 126 yaşında. Türkiye’de aynı yaşta olan herhalde yoktur. Mahallemizde yaşaması ayrı bir gurur verici” dedi.

1 Temmuz 1898 doğumlu olan Ayşe Bayrı'nın çocukları ise annelerinin günlerini dua ederek geçirdiğini ifade etti.