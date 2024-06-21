Yaşayan Nostradamus Athos Salome 'Daha Önce Görülmemiş' Uzaylı Yaşam Formuna Dair Kehanette Bulundu!

Daily Star'da yer alan röportaja göre, Athos Salome bu çığır açan keşiflerin, panik oluşturmadan ve bilimsel doğrulukla kamuoyuna sunulmasının önemli olduğunu vurguluyor.

Athos, bu bilimsel atılımların kamuoyuna duyurulması için uluslararası sempozyumlar düzenleneceğini öngörüyor. Ancak, bu durumun küresel bir tepki yaratacağını ve yaşamın varlığı ve önemine ilişkin tartışmaları alevlendireceğini de ekliyor.