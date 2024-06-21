Yaşayan Nostradamus Athos Salome 'Daha Önce Görülmemiş' Uzaylı Yaşam Formuna Dair Kehanette Bulundu!
Yaşayan Nostradamus Athos Salome 'Daha Önce Görülmemiş' Uzaylı Yaşam Formuna Dair Kehanette Bulundu!
Yaşayan Nostradamus olarak anılan 37 yaşındaki Brezilyalı kahin Athos Salome, insanlık tarihinde dönüm noktası olacak bir dizi bilimsel keşif öngörüyor ve insanlık için tarih de veriyor! Salome'ye göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde 'yaşam ve insan uygarlığına dair anlayışımızı yeniden şekillendirecek' gelişmeler yaşanacak.
İşte detaylar...
Kaynak: Daily Star
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Yaşayan Nostradamus lakabıyla tanınan Brezilyalı kahin Athos Salome, bugüne kadar gerçekleşen pek çok kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekti!
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Salome, bu iddialarını Daily Star ile yaptığı bir röportajda dile getirdi.
Salome'nin öne sürdüğüne göre, 'daha önce görülmemiş' bu yaşam formu, Jüpiter'in uydularından biri olan 'Europa'nın okyanuslarının derinliklerinde bulunacak.
Salome, bu varlıkların varlığının, yaşamın farklı biyokimyasal koşullar altında gelişebileceğini kanıtladığını ifade ediyor.
Salome, hükümetlerin ve dini kurumların, bu yaşam formlarıyla ilgili ahlaki sorunları ele almak zorunda kalacaklarını belirtiyor!
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Salome'nin öngörülerinin ötesinde, antik tünellerden oluşan bir sistem tasavvur ediyor!
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