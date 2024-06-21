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Yaşayan Nostradamus Athos Salome 'Daha Önce Görülmemiş' Uzaylı Yaşam Formuna Dair Kehanette Bulundu!

Yaşayan Nostradamus Athos Salome 'Daha Önce Görülmemiş' Uzaylı Yaşam Formuna Dair Kehanette Bulundu!

astrocentergelecekbenim UZAYLI
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 11:09

Yaşayan Nostradamus olarak anılan 37 yaşındaki Brezilyalı kahin Athos Salome, insanlık tarihinde dönüm noktası olacak bir dizi bilimsel keşif öngörüyor ve insanlık için tarih de veriyor! Salome'ye göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde 'yaşam ve insan uygarlığına dair anlayışımızı yeniden şekillendirecek' gelişmeler yaşanacak. 

İşte detaylar... 

Kaynak: Daily Star

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Yaşayan Nostradamus lakabıyla tanınan Brezilyalı kahin Athos Salome, bugüne kadar gerçekleşen pek çok kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekti!

Yaşayan Nostradamus lakabıyla tanınan Brezilyalı kahin Athos Salome, bugüne kadar gerçekleşen pek çok kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekti!

Athos Salome bugüne kadar, koronavirüs, İngiltere Kraliçesi'nin ölümü ve Elon Musk'ın Twitter'ı (X) satın alması gibi tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen olayları bildi. Zaman zaman 3. Dünya Savaşı'na dair de açıklamalar yapan dünyaca ünlü kahin, bu kez de uzaylılarla ilgili dikkat çeken kehanetlerde bulundu.

Salome, bu iddialarını Daily Star ile yaptığı bir röportajda dile getirdi.

Salome, bu iddialarını Daily Star ile yaptığı bir röportajda dile getirdi.

Athos Salome, özellikle 2026 ila 2028 yılları arasında 'Biyolojik Araştırmalarda Yeni Bir Sınır' olarak nitelendirdiği bir dönemin başlayacağını iddia ediyor. Bu dönemde, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) işbirliğiyle 'daha önce görülmemiş' bir uzaylı yaşam formunun keşfedileceğini belirtiyor.

Salome'nin öne sürdüğüne göre, 'daha önce görülmemiş' bu yaşam formu, Jüpiter'in uydularından biri olan 'Europa'nın okyanuslarının derinliklerinde bulunacak.

Salome'nin öne sürdüğüne göre, 'daha önce görülmemiş' bu yaşam formu, Jüpiter'in uydularından biri olan 'Europa'nın okyanuslarının derinliklerinde bulunacak.

Dahası söz konusu canlılar, 'biyolojik karmaşıklık' sergileyen mikroorganizmalar olacak ve 'daha önce biyolojide görülmemiş' işlevleri yöneten organelleri içerecekler.

Salome, bu varlıkların varlığının, yaşamın farklı biyokimyasal koşullar altında gelişebileceğini kanıtladığını ifade ediyor.

Salome, bu varlıkların varlığının, yaşamın farklı biyokimyasal koşullar altında gelişebileceğini kanıtladığını ifade ediyor.

Bu keşif, bilim dünyasını dönüştürecek ve yaşamın kökenine dair mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine yol açacak. Ayrıca, bu durum, insanlığın evrendeki yerini yeniden düşünmeye zorlayacak ve dini inançları da etkileyecek.

Salome, hükümetlerin ve dini kurumların, bu yaşam formlarıyla ilgili ahlaki sorunları ele almak zorunda kalacaklarını belirtiyor!

Salome, hükümetlerin ve dini kurumların, bu yaşam formlarıyla ilgili ahlaki sorunları ele almak zorunda kalacaklarını belirtiyor!

Daily Star'da yer alan röportaja göre, Athos Salome bu çığır açan keşiflerin, panik oluşturmadan ve bilimsel doğrulukla kamuoyuna sunulmasının önemli olduğunu vurguluyor. 

Athos, bu bilimsel atılımların kamuoyuna duyurulması için uluslararası sempozyumlar düzenleneceğini öngörüyor. Ancak, bu durumun küresel bir tepki yaratacağını ve yaşamın varlığı ve önemine ilişkin tartışmaları alevlendireceğini de ekliyor.

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Salome'nin öngörülerinin ötesinde, antik tünellerden oluşan bir sistem tasavvur ediyor!

Salome'nin öngörülerinin ötesinde, antik tünellerden oluşan bir sistem tasavvur ediyor!
cdnuploads.aa.com.tr

Bu tünellerin, 12.000 yıl önceki medeniyetler tarafından ticaret, teknoloji ve savunma amacıyla kullanıldığına dair kanıtlar bulunabileceğini belirtiyor.

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