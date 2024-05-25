Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yeni Nostradamus Kushal Kumar 3. Dünya Savaşı İçin Tarih Verdi! Üçüncü Dünya Savaşına Sayılı Günler mi Kaldı?

Yeni Nostradamus Kushal Kumar 3. Dünya Savaşı İçin Tarih Verdi! Üçüncü Dünya Savaşına Sayılı Günler mi Kaldı?

Savaş astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.05.2024 - 14:36

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, üçüncü dünya savaşının olası bir tehdidi hakkında endişe duyuyorlar. Bu endişelerin en son kaynağı, bir Vedik astrolog olan ve 'Yeni Nostradamus' olarak tanınan Kushal Kumar! Dünyaca ünlü astrolog, 3. dünya savaşı için tarih verdi ve sıcak bölgeleri açıkladı. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeni Nostradamus'un Kehanetleri Ne Diyor: 3. Dünya Savaşı mı Çıkıyor?

Yeni Nostradamus'un Kehanetleri Ne Diyor: 3. Dünya Savaşı mı Çıkıyor?

2024 yılı, Üçüncü Dünya Savaşı hakkında yoğun spekülasyonlarla başladı. Bu kavram, tarihsel olarak Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın yarattığı yıkımın hafızalarda yarattığı derin izler nedeniyle daima tartışmalı bir konu oldu. Zira, küresel bir çatışma fikrinin, korkutucu olduğu kadar, zorlayıcı bir yanı da var.

Bugüne kadar, Nostradamus ve Kushal Kumar gibi dünyaca ünlü astrologlar, Üçüncü Dünya Savaşı hakkında tahminlerde bulunarak dikkat çektiler.

Bugüne kadar, Nostradamus ve Kushal Kumar gibi dünyaca ünlü astrologlar, Üçüncü Dünya Savaşı hakkında tahminlerde bulunarak dikkat çektiler.

Hintli astrolog Kushal Kumar, Medium adlı bir yayın platformunda 3. Dünya Savaşı'nın sadece birkaç hafta uzakta olduğunu öne sürdü. Kumar'ın bu iddiası, LinkedIn'de de paylaşıldı.

Kushal Kumar, bir Vedik astrolog olup, gelecekteki olayları tahmin etmek için gezegenlerin hizalanmasını gösteren çizelgeleri kullanır. Kendisine, 1555 yılında yayınlanan 'Les Propheties' adlı kitabıyla tanınan Fransız astrolog Nostradamus'un adı veriliyor ve 'Yeni Nostradamus' olarak nitelendiriliyor.

Kumar, 2024 yılının özellikle Mayıs ayını işaret etti!

Kumar, 2024 yılının özellikle Mayıs ayını işaret etti!

Yeni Nostradamus Kumar'a göre, dünyanın dört bir yanındaki sıcak noktalarının, savaş koşulları açısından büyük ölçüde endişe verici olacağını tahmin ediliyor. İsrail ile birlikte Kore, Çin, Tayvan, Orta Doğu gibi savaş cephelerini de içeren bölgelerin en yüksek gerilimi taşıdığı iddialar arasında. 

'Yeni Nostradamus' Kushal Kumar, geçtiğimiz günlerde İsrail ile Hamas, Kore'nin her iki tarafı, Çin ve Tayvan ile Rusya ve NATO arasında gerilimin nasıl artacağını da anlattı.

Kumar, küresel bir savaşın patlak vermesini beklediği tarihi de belirtti!

Kumar, küresel bir savaşın patlak vermesini beklediği tarihi de belirtti!

Kumar, 'Şimdi, 18 Haziran 2024 Salı günü, 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek en güçlü gezegen uyarısına sahip olmasına rağmen, 10 ve 29 Haziran'ın da söz hakkı olabilir' dedi.

Tüm dünyanın dikkatini çeken kehanetin, Birleşik Krallık yetkililerinin, savaş çıkması durumunda İngiliz vatandaşlarını ne tür malzemeleri stoklamaları gerektiği konusunda bilgilendiren bir web sitesi başlatmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktığı iddia ediliyor.

Tüm dünyanın dikkatini çeken kehanetin, Birleşik Krallık yetkililerinin, savaş çıkması durumunda İngiliz vatandaşlarını ne tür malzemeleri stoklamaları gerektiği konusunda bilgilendiren bir web sitesi başlatmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktığı iddia ediliyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın