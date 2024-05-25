Yeni Nostradamus Kushal Kumar 3. Dünya Savaşı İçin Tarih Verdi! Üçüncü Dünya Savaşına Sayılı Günler mi Kaldı?

Hintli astrolog Kushal Kumar, Medium adlı bir yayın platformunda 3. Dünya Savaşı'nın sadece birkaç hafta uzakta olduğunu öne sürdü. Kumar'ın bu iddiası, LinkedIn'de de paylaşıldı.

Kushal Kumar, bir Vedik astrolog olup, gelecekteki olayları tahmin etmek için gezegenlerin hizalanmasını gösteren çizelgeleri kullanır. Kendisine, 1555 yılında yayınlanan 'Les Propheties' adlı kitabıyla tanınan Fransız astrolog Nostradamus'un adı veriliyor ve 'Yeni Nostradamus' olarak nitelendiriliyor.