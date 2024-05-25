Yeni Nostradamus Kushal Kumar 3. Dünya Savaşı İçin Tarih Verdi! Üçüncü Dünya Savaşına Sayılı Günler mi Kaldı?
Yeni Nostradamus Kushal Kumar 3. Dünya Savaşı İçin Tarih Verdi! Üçüncü Dünya Savaşına Sayılı Günler mi Kaldı?
Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, üçüncü dünya savaşının olası bir tehdidi hakkında endişe duyuyorlar. Bu endişelerin en son kaynağı, bir Vedik astrolog olan ve 'Yeni Nostradamus' olarak tanınan Kushal Kumar! Dünyaca ünlü astrolog, 3. dünya savaşı için tarih verdi ve sıcak bölgeleri açıkladı.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni Nostradamus'un Kehanetleri Ne Diyor: 3. Dünya Savaşı mı Çıkıyor?
Bugüne kadar, Nostradamus ve Kushal Kumar gibi dünyaca ünlü astrologlar, Üçüncü Dünya Savaşı hakkında tahminlerde bulunarak dikkat çektiler.
Kumar, 2024 yılının özellikle Mayıs ayını işaret etti!
Kumar, küresel bir savaşın patlak vermesini beklediği tarihi de belirtti!
Tüm dünyanın dikkatini çeken kehanetin, Birleşik Krallık yetkililerinin, savaş çıkması durumunda İngiliz vatandaşlarını ne tür malzemeleri stoklamaları gerektiği konusunda bilgilendiren bir web sitesi başlatmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktığı iddia ediliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın