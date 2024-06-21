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Çikolata Sosundan Fare Çıktı! Bilmeden Defalarca Kullanmışlar 'Keklerin Üzerine Koyduk ve Yedik'

Çikolata Sosundan Fare Çıktı! Bilmeden Defalarca Kullanmışlar 'Keklerin Üzerine Koyduk ve Yedik'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 13:05

Bengaluru'da yaşayan bir kadın, online alışveriş platformu üzerinden satın aldığı Hershey çikolata sosunun içinde ölü bir fare bulduğunu iddia etti. Bu rahatsız edici olay, Prami Sridhar tarafından Instagram'da paylaşıldı ve görüntüler kısa sürede viral oldu. Yaşanan olaya şirket yetkililerinden de yanıt geldi. 

İşte, detaylar...

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Prami Sridhar, ünlü markanın çikolata sosunun içerisinden 'fare' çıktığını gösteren gösteren görüntüleri sosyal medyada paylaştı!

Prami Sridhar, ünlü markanın çikolata sosunun içerisinden 'fare' çıktığını gösteren gösteren görüntüleri sosyal medyada paylaştı!

Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti ve Asya'nın silikon vadisi olarak adlandırılan Bengaluru'da meydan gelen tüyler ürpertici deneyim Instagram'da paylaşıldı. Hintli kadın paylaştığı videoda, çikolata şurubunu önce bir kaşığa şurup döktüğü ve saç teli gibi bir şey bulduğu görüldü. Daha detaylı bir inceleme sonucunda ise kapağı tamamen açıp sosunu bir bardağa döktüğünde, içinden ölü bir fare çıktığını gösterdi. 

Durumu doğrulayan bir aile üyesi ise fareyi bulduktan sonra yıkadıklarını dile getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise duruma öfkeli bir şekilde tepki göstererek, Prami'ye şirketi dava etmesi ve olayı gıda güvenliği yetkililerine bildirmesi konusunda tavsiyede bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları ise duruma öfkeli bir şekilde tepki göstererek, Prami'ye şirketi dava etmesi ve olayı gıda güvenliği yetkililerine bildirmesi konusunda tavsiyede bulundu.

Birçok kişi, ürünün mührünün sağlam olduğunu belirterek, sorunun internet üzerinden sipariş verilen alışveriş platformunda değil, üretici firmada olduğunu iddia etti.

Hershey's ve Hershey's India, Sridhar'ın paylaşımına yanıt verdi!

Hershey's ve Hershey's India, Sridhar'ın paylaşımına yanıt verdi!

Olayın sosyal medyada yer almasının ardından şirket, 'Merhaba, bunu gördüğümüze çok üzüldük. Ekip üyelerimizden birinin ulaşabilmesi için lütfen şişenin UPC'sini ve üretim kodunu mail adresine gönderir misiniz?' ifadeleriyle tüketiciye yanıt verdi.

Prami, şurubu tadan birkaç aile üyesinin hastalandığını, ancak şu anda iyileşme sürecinde olduklarını belirtti.

Prami, şurubu tadan birkaç aile üyesinin hastalandığını, ancak şu anda iyileşme sürecinde olduklarını belirtti.

Meğer sosu uzun süre kullanmışlar: 'Keklerin üzerine koyduk ve yedik. Küçük saçlar bulmaya başlayınca açmaya karar verdik. Kutunun kapağı çok sağlamdı. Kapağı açtığımızda ise kalın ve sert bir ölü fare bulduk'

Bu olay, geçtiğimiz hafta Mumbai'de yaşanan ve bir kişinin internet üzerinden sipariş ettiği dondurmanın içinde "insan parmağı" bulduğu olayla birlikte pek çok kişinin 'gıda güvenilirliğinden' tereddüt etmesine neden oldu!

Bu olay, geçtiğimiz hafta Mumbai'de yaşanan ve bir kişinin internet üzerinden sipariş ettiği dondurmanın içinde "insan parmağı" bulduğu olayla birlikte pek çok kişinin 'gıda güvenilirliğinden' tereddüt etmesine neden oldu!

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ozzymandias27

Hindistan.. normal orda şaşırmadık..

Gökhan Öktem

ya hindistanda üretilmiş diyorsun niye yadirgiyip tepki veriyorsun

Reynas YILDIZ

25-30 yıl kadar önceydi sanırım, bir balkan ülkesinde Türkiye'den giden bir teneke salça içinden erkek organı çıktığı söylenmişti, o zamanlar ihtimal vermedi... Devamını Gör