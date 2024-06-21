Çikolata Sosundan Fare Çıktı! Bilmeden Defalarca Kullanmışlar 'Keklerin Üzerine Koyduk ve Yedik'

Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti ve Asya'nın silikon vadisi olarak adlandırılan Bengaluru'da meydan gelen tüyler ürpertici deneyim Instagram'da paylaşıldı. Hintli kadın paylaştığı videoda, çikolata şurubunu önce bir kaşığa şurup döktüğü ve saç teli gibi bir şey bulduğu görüldü. Daha detaylı bir inceleme sonucunda ise kapağı tamamen açıp sosunu bir bardağa döktüğünde, içinden ölü bir fare çıktığını gösterdi.

Durumu doğrulayan bir aile üyesi ise fareyi bulduktan sonra yıkadıklarını dile getirdi.