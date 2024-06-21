Çikolata Sosundan Fare Çıktı! Bilmeden Defalarca Kullanmışlar 'Keklerin Üzerine Koyduk ve Yedik'
Çikolata Sosundan Fare Çıktı! Bilmeden Defalarca Kullanmışlar 'Keklerin Üzerine Koyduk ve Yedik'
Bengaluru'da yaşayan bir kadın, online alışveriş platformu üzerinden satın aldığı Hershey çikolata sosunun içinde ölü bir fare bulduğunu iddia etti. Bu rahatsız edici olay, Prami Sridhar tarafından Instagram'da paylaşıldı ve görüntüler kısa sürede viral oldu. Yaşanan olaya şirket yetkililerinden de yanıt geldi.
İşte, detaylar...
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Prami Sridhar, ünlü markanın çikolata sosunun içerisinden 'fare' çıktığını gösteren gösteren görüntüleri sosyal medyada paylaştı!
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Sosyal medya kullanıcıları ise duruma öfkeli bir şekilde tepki göstererek, Prami'ye şirketi dava etmesi ve olayı gıda güvenliği yetkililerine bildirmesi konusunda tavsiyede bulundu.
Hershey's ve Hershey's India, Sridhar'ın paylaşımına yanıt verdi!
Prami, şurubu tadan birkaç aile üyesinin hastalandığını, ancak şu anda iyileşme sürecinde olduklarını belirtti.
Bu olay, geçtiğimiz hafta Mumbai'de yaşanan ve bir kişinin internet üzerinden sipariş ettiği dondurmanın içinde "insan parmağı" bulduğu olayla birlikte pek çok kişinin 'gıda güvenilirliğinden' tereddüt etmesine neden oldu!
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Hindistan.. normal orda şaşırmadık..
ya hindistanda üretilmiş diyorsun niye yadirgiyip tepki veriyorsun
25-30 yıl kadar önceydi sanırım, bir balkan ülkesinde Türkiye'den giden bir teneke salça içinden erkek organı çıktığı söylenmişti, o zamanlar ihtimal vermedi... Devamını Gör