Kurban Bayramı'nda ALO 181'e Gelen Çağrılar Hayret Ettirdi 'Boğaya Yedinci Olur musunuz?'
Kurban Bayramı'nda ALO 181'e Gelen Çağrılar Hayret Ettirdi 'Boğaya Yedinci Olur musunuz?'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ALO 181 Çağrı Merkezi, Kurban Bayramı süresince vatandaşlardan gelen ilginç çağrılara ve sorunlara çözüm aradı. Çağrı merkezine yöneltilen birbirinden ilginç sorular ve yapılan görüşmeler ise bakanlık tarafından yayımlandı.
İşte, Kurban Bayramı'nın yüzünüzü güldüren sorunları...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezine, Kurban Bayramı süresince vatandaşlar tarafından yöneltilen sorular hem güldürdü hem şaşırttı!
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Bir vatandaş, kestikleri boğaya, 7'nci ortağı bulamayınca ALO 181'i aradı!
Bir başka vatandaş ise kan kokusuna, tedavi arıyordu.
Ne desek bilemedik: 'Koyun ve keçiler çok gürültü yapıyor...'
Vatandaş bilinçleniyor: 'Kurban atıkları geri dönüşümde değerlendirilir mi?'
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Yine İstanbul’dan gelen bir çağrıda vatandaş, kasasında kurban deri ve atıkları taşıyan aracın kokuya neden olduğunu söyleyerek aracı ihbar etti.
Acemi kasaplar, kurbanlıklara çektirilen eziyetler de vatandaşların gündemindeydi.
Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çağrı merkezi hattı ALO 181'in görevi ne?
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