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Kurban Bayramı'nda ALO 181'e Gelen Çağrılar Hayret Ettirdi 'Boğaya Yedinci Olur musunuz?'

Kurban Bayramı'nda ALO 181'e Gelen Çağrılar Hayret Ettirdi 'Boğaya Yedinci Olur musunuz?'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 19:18

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ALO 181 Çağrı Merkezi, Kurban Bayramı süresince vatandaşlardan gelen ilginç çağrılara ve sorunlara çözüm aradı. Çağrı merkezine yöneltilen birbirinden ilginç sorular ve yapılan görüşmeler ise bakanlık tarafından yayımlandı. 

İşte, Kurban Bayramı'nın yüzünüzü güldüren sorunları...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezine, Kurban Bayramı süresince vatandaşlar tarafından yöneltilen sorular hem güldürdü hem şaşırttı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezine, Kurban Bayramı süresince vatandaşlar tarafından yöneltilen sorular hem güldürdü hem şaşırttı!

Vatandaşlar boğaya yedinciyi de çağrı merkezinde aradı, kan kokusu tutmasına çözümü de...

Bir vatandaş, kestikleri boğaya, 7'nci ortağı bulamayınca ALO 181'i aradı!

Çağrı merkezi çalışanı, hayatının şokunu yaşadı! Zira vatandaş, önce kestikleri boğanın çok büyük olduğunu ve 6 ortak bulunduklarını ifade etti. Daha sonra çağrı operatörlerinden birinin 7’nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemeyeceğini sordu.

Bir başka vatandaş ise kan kokusuna, tedavi arıyordu.

Bir başka vatandaş ise kan kokusuna, tedavi arıyordu.

İHA'da yer alan habere göre, ALO 181'i arayan bir başka vatandaş ise kestikleri kurban nedeniyle kendisini kan tuttuğunu dile getirdi. Ve çağrı merkezi görevlisinde ilaç tavsiyesi istedi.

Ne desek bilemedik: 'Koyun ve keçiler çok gürültü yapıyor...'

Ne desek bilemedik: 'Koyun ve keçiler çok gürültü yapıyor...'

Bir diğer dikkat çeken soru ise Ankara'dan geldi. Başkent Ankara'dan arayan vatandaş, kurbanlık pazarında koyun ve keçilerin çok gürültü yaptığını ve uyuyamadıklarını söyleyerek pazar yerinin taşınmasını istedi.

Vatandaş bilinçleniyor: 'Kurban atıkları geri dönüşümde değerlendirilir mi?'

Vatandaş bilinçleniyor: 'Kurban atıkları geri dönüşümde değerlendirilir mi?'

İstanbul’dan arayan duyarlı bir başka vatandaş ‘Kurban atıkları diğer atıklar gibi geri dönüşümde değerlendirilebilir mi?’ diye sordu.

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Yine İstanbul’dan gelen bir çağrıda vatandaş, kasasında kurban deri ve atıkları taşıyan aracın kokuya neden olduğunu söyleyerek aracı ihbar etti.

Yine İstanbul’dan gelen bir çağrıda vatandaş, kasasında kurban deri ve atıkları taşıyan aracın kokuya neden olduğunu söyleyerek aracı ihbar etti.

Acemi kasaplar, kurbanlıklara çektirilen eziyetler de vatandaşların gündemindeydi.

Acemi kasaplar, kurbanlıklara çektirilen eziyetler de vatandaşların gündemindeydi.

Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çağrı merkezi hattı ALO 181'in görevi ne?

Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çağrı merkezi hattı ALO 181'in görevi ne?
www.memurlar.net

ALO 181, vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastronun yanı sıra kıyılardaki kaçak yapılaşmayı da içine alan çevresel konulardaki sorunlarına çözüm bulmak için hizmet veriyor.

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