Kurban Bayramı'nda ALO 181'e Gelen Çağrılar Hayret Ettirdi 'Boğaya Yedinci Olur musunuz?'

Çağrı merkezi çalışanı, hayatının şokunu yaşadı! Zira vatandaş, önce kestikleri boğanın çok büyük olduğunu ve 6 ortak bulunduklarını ifade etti. Daha sonra çağrı operatörlerinden birinin 7’nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemeyeceğini sordu.