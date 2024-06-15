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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 13:27 Son Güncelleme: 15.06.2024 - 13:32

Doğanın sınır tanımaz gücüne şahit olmaya hazır olun! Benzerini az görebileceğiniz anlara şahit olan kişilerin paylaştığı vahşi hayat fotoğraflarını görünce dehşete düşeceksiniz. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 fotoğraftan en çok hangisi sizi şaşırtacak! 

Hazırsanız, bir kez daha doğanın vahşi yüzüne şahit oluyoruz... 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/

Geçen Haftanın Fotoğraflarına Göz Atmayı da Unutmayın 👇

1. Vahşi doğada kimse güvende değil: Aslan yavruları, yavru antilopu yakalamış...

1. Vahşi doğada kimse güvende değil: Aslan yavruları, yavru antilopu yakalamış...

2. Arı ve örümceğin, 'Bu çiçek benim' kavgası!

2. Arı ve örümceğin, 'Bu çiçek benim' kavgası!

Sanıyoruz bu turu örümcek kazanmış! RIP minik arı...

3. Devasa bir örümcek gördüğümü söylemiştim... Şu dişlere bakın!

3. Devasa bir örümcek gördüğümü söylemiştim... Şu dişlere bakın!

4. Avustralyalı bir timsah, vahşi domuzcuğu resmen havada kapıyor.

4. Avustralyalı bir timsah, vahşi domuzcuğu resmen havada kapıyor.

5. Kususuz bir kamuflaj ile avını sinsi tuzağına çeken örümcek

5. Kususuz bir kamuflaj ile avını sinsi tuzağına çeken örümcek

6. Çocukta yaparım kariyerde...

6. Çocukta yaparım kariyerde...

Çiftleşmeye sırasında, leoparı boğan bir dişi aslan!

7. Görünen o ki kapuçin maymunu ailesi avlarıyla oynamayı seviyor

7. Görünen o ki kapuçin maymunu ailesi avlarıyla oynamayı seviyor

8. Bazen hem av hem de avcı kaybeden taraftadır!

8. Bazen hem av hem de avcı kaybeden taraftadır!

Minik balık canını kurtaramasa da düşmanını boğmayı başarmış.

9. Rocky Dağı Milli Parkı'ndaki yamyam sincapla tanışın.

9. Rocky Dağı Milli Parkı'ndaki yamyam sincapla tanışın.

10. Barselona'da bir martı güvercini yerken.

10. Barselona'da bir martı güvercini yerken.

11. Düşman her zaman cüssesiyle kazanmaz: Kurtçukların devasa kaplumbağa ziyafeti!

11. Düşman her zaman cüssesiyle kazanmaz: Kurtçukların devasa kaplumbağa ziyafeti!

12. RIP: Siyah kuyruklu geyik

12. RIP: Siyah kuyruklu geyik

13. Mavi ağaç sürüngeni, Mass nehir kertenkelesine beziyor...

13. Mavi ağaç sürüngeni, Mass nehir kertenkelesine beziyor...

14. Kuzey Amerika bozayısının avından geriye kalan: Omurilik!

14. Kuzey Amerika bozayısının avından geriye kalan: Omurilik!

15. Mevzu derin: Babun kavgası!

15. Mevzu derin: Babun kavgası!

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