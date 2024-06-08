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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 10:51

Vahşi doğanın kusursuz düzeni, en sevimli dostlarımızın bile bizi şaşırtmasına neden oluyor! En büyük avcıların, en vahşi dostlarımızın bile ava dönüştüğü anlara şahit olmaya hazır mısınız? Şimdi sizi Reddit'ten seçtiğimiz 15 vahşi doğa fotoğrafıyla baş başa bırakıyoruz! 

Bir kez daha doğanın düzenine şahit oluyoruz... 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/

Geçtiğimiz Haftanın Fotoğraflarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

1. Yapılan gözlemlere göre, Alaska kıyılarındaki kurtlar, 2016 yılından bu beri su samurlarını avlıyor!

1. Yapılan gözlemlere göre, Alaska kıyılarındaki kurtlar, 2016 yılından bu beri su samurlarını avlıyor!

2. Dişi şempanzeler, erkekleri avlıyor...

2. Dişi şempanzeler, erkekleri avlıyor...

3. Üçüncü göz kapağı (niktitant zar)

3. Üçüncü göz kapağı (niktitant zar)

4. Kurbanına sarılarak dinlenen bir dişi aslan!

4. Kurbanına sarılarak dinlenen bir dişi aslan!

5. Doğanın gücünü hafife almayın: O her zaman bir yolunu bulur!

5. Doğanın gücünü hafife almayın: O her zaman bir yolunu bulur!

6. Dennis Chan, Singapur'da sığ sularda kuma yüzü yukarı bakacak şekilde gömülmüş, ağzı açık ve gökyüzüne doğru bakar balık ilginç bir balık keşfetti!

7. Üç karabatağın balık savaşı...

7. Üç karabatağın balık savaşı...

8. Beyaz balıkçıl öğle yemeğini evin bahçesinde bulmuş...

8. Beyaz balıkçıl öğle yemeğini evin bahçesinde bulmuş...

9. Şirin sincap, çıngıraklı yılanından kaçamamış!

9. Şirin sincap, çıngıraklı yılanından kaçamamış!

10. Örümcek kuşu, avına dikenli dallarla tuzak kurmuş!

10. Örümcek kuşu, avına dikenli dallarla tuzak kurmuş!

11. Sopa böceği, eski derisinden ayrılarak yenileniyor!

11. Sopa böceği, eski derisinden ayrılarak yenileniyor!

12. Bir grup Afrika vahşi köpeği, güzelliğiyle baş döndüren impalayı mideye indirmeden dakikalar önce...

12. Bir grup Afrika vahşi köpeği, güzelliğiyle baş döndüren impalayı mideye indirmeden dakikalar önce...

13. Vahşi doğada karlar eridikçe gerçek gün yüzüne çıkar...

13. Vahşi doğada karlar eridikçe gerçek gün yüzüne çıkar...

Muhtemelen o bir ren geyiği!

14. Sahiden bu kadar şirin bir şey vahşi olabilir mi?

14. Sahiden bu kadar şirin bir şey vahşi olabilir mi?

15. Jaguar, avına hiç beklemediği bir anda saldırıyor...

15. Jaguar, avına hiç beklemediği bir anda saldırıyor...
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