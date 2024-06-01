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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.06.2024 - 08:52

Mucize kimi zaman avda kimi zaman avcıda saklı! Vahşi doğada, en sevimli dostlarımız bile korkutucu olabilir. Sizi bir kez daha doğanın eşsiz düzeninin ürkütücü güzelliğine davet ediyoruz. Bakalım, Reddit'ten seçtiğimiz 15 vahşi hayat fotoğrafını beğenecek misiniz? 

Hazırsanız, başlıyoruz... 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/

Geçen Haftaki Fotoğraflara Göz Atmayı Unutmayın 👇

1. Büyük ak balıkçıl, kertenkele avlamak için yılda bir kez geldiği yerel botanik bahçelerinde; kırbaç kuyruklu kertenkeleyi avlıyor!

1. Büyük ak balıkçıl, kertenkele avlamak için yılda bir kez geldiği yerel botanik bahçelerinde; kırbaç kuyruklu kertenkeleyi avlıyor!

2. Orca, şirin mi şirin foku kaptı!

2. Orca, şirin mi şirin foku kaptı!

3. Tüm düşmanları korkutan bir görüntü...

3. Tüm düşmanları korkutan bir görüntü...

4. İzlanda'dan sıcak görüntüler

4. İzlanda'dan sıcak görüntüler

5. Bilerek yuvadan yavrusunu atan bir anne...

5. Bilerek yuvadan yavrusunu atan bir anne...

6. Ender görülen kapuçin maymunu ziyafette...

6. Ender görülen kapuçin maymunu ziyafette...

7. Kim şöyle denizden yeni çıkmış, taze bir sushi sevmez ki?

7. Kim şöyle denizden yeni çıkmış, taze bir sushi sevmez ki?

8. Uluyan maymun bile olsan, bir düşmanın var!

8. Uluyan maymun bile olsan, bir düşmanın var!

9. Büyük müren küçük sarı tangı yurat!

9. Büyük müren küçük sarı tangı yurat!

10. Gerçek bir kartal suyun içinde de olsan seni bulur...

10. Gerçek bir kartal suyun içinde de olsan seni bulur...

11. Örümceğin ağına düşmüş bir ağustos böceği

11. Örümceğin ağına düşmüş bir ağustos böceği

12. Mumyalanmış bir güvercin

12. Mumyalanmış bir güvercin

13. Bazı gerçekler korkutucu olabilir! İşte karşınızda doğanın av, avcı döngüsü...

13. Bazı gerçekler korkutucu olabilir! İşte karşınızda doğanın av, avcı döngüsü...

14. O küçük şirin salyangozun, koskocaman fareyi yediğine inanmak zor olabilir!

14. O küçük şirin salyangozun, koskocaman fareyi yediğine inanmak zor olabilir!

15. O dünyanın en büyük maymunu: Mandrill...

15. O dünyanın en büyük maymunu: Mandrill...
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