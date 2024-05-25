Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/
Doğanın mucizesi her zaman sevimli görünmüyor. Bazen tedirgin edici ve tuhaf olabiliyor. Fotoğrafları çekenler kadar şaşıracağınız ve ürkütücü bulacağınız Reddit'te yer alan 15 hayvan fotoğrafını sizin için seçtik. Acaba sizi en çok şaşırtan görüntü hangisi olacak...
Hazırsanız, başlıyoruz... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Scarface, işte karşınızda yaralı bir savaşçı!
2. Midesini kendi kütlesinin 30 katı kadar uzatarak kendisinden 5 kat daha büyük balıkları avlayan Derin Deniz Kara Kırlangıcı
3. Av ve avcı: Yılan ve kuş
4. Uzun boynuzlu bir böceğin yakın çekimi...
5. Hyalophora Cecropia ya da 'Cecropia Güvesi' kanatları ısırılsa da hayata tutunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kırmızı boyunlu kara batağanın menüsünde kerevit var
7. Yusufcuğun öğle yemeğinde ise bir uçuç böceği vardı
8. Erkek timsah kertenkelesi çiftleşirken dişisini ısırıkla kilitliyor!
9. Öğle yemeği sırası deniz kartalında
10. Sri Lanka'da bir ayı ve leopar karşı karşıya
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Şahin ise tatlı mı tatlı tavşanla bir ziyafete hazırlanıyor...
12. Kozadan çıkan kelebeğin başı örümcekle dertte olabilir
13. Venüs sinek kapanın hedefinde ise bir kertenkele var
14. Salyangozun altına saklanabilirsin ama örümcekten kaçamazsın sinekçik...
15. Bu bulutlu leopar şimdilik biraz uyku sersemi ama kaçsanız iyi edersiniz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın