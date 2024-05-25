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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.05.2024 - 18:49

Tasarımlarına, karmaşık bilinçaltlarını yansıtmaktan çekinmeyen tasarımcıların yetenekleri hepimize hayatı sorgulatmaya devam ediyor. Birbirinden tuhaf bu tasarımları gördüğünüzde bakalım siz neler hissedeceksiniz. Bakalım, gözünüzü kanatacak tasarımlar arasından en çok beğendiğiniz hangisi olacak? 

İşte, başlıyoruz!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...

Geçen Haftaki Tasarımlara Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. Soğuk havalarda en büyük dostunuz, kaplumbağa kazak!

1. Soğuk havalarda en büyük dostunuz, kaplumbağa kazak!

2. Gerçek bir unicorn!

2. Gerçek bir unicorn!

3. Sizin hâlâ kusma saatiniz yok mu?

3. Sizin hâlâ kusma saatiniz yok mu?

4. Bana öyle bakma, anlayacaklar...

4. Bana öyle bakma, anlayacaklar...

5. Tırnak sanatının pençeye dönüşen hali!

5. Tırnak sanatının pençeye dönüşen hali!
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6. Super Mario'nun prensesi kurtarmaktaki amacı belli oldu.

6. Super Mario'nun prensesi kurtarmaktaki amacı belli oldu.

7. Peki neden?

7. Peki neden?

8. Psikoloğum: Başparmağın sana bakmıyor! Ben:

8. Psikoloğum: Başparmağın sana bakmıyor! Ben:

9. Aslında bir tasarım olduğunuza da pek emin değiliz!

9. Aslında bir tasarım olduğunuza da pek emin değiliz!

10. Fikret, Vecihi başka evlere de gitmiş!

10. Fikret, Vecihi başka evlere de gitmiş!
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11. Kim bu? Tanıdınız mı?

11. Kim bu? Tanıdınız mı?

12. Tekerlekleri, abisinden ödünç almış...

12. Tekerlekleri, abisinden ödünç almış...

13. Golf sahası ayağınıza geldi.

13. Golf sahası ayağınıza geldi.

14. Acıktığınız her anda yanınızda!

14. Acıktığınız her anda yanınızda!

15. Nail mi art?

15. Nail mi art?

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