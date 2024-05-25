Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Tasarımlarına, karmaşık bilinçaltlarını yansıtmaktan çekinmeyen tasarımcıların yetenekleri hepimize hayatı sorgulatmaya devam ediyor. Birbirinden tuhaf bu tasarımları gördüğünüzde bakalım siz neler hissedeceksiniz. Bakalım, gözünüzü kanatacak tasarımlar arasından en çok beğendiğiniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz!
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1. Soğuk havalarda en büyük dostunuz, kaplumbağa kazak!
2. Gerçek bir unicorn!
3. Sizin hâlâ kusma saatiniz yok mu?
4. Bana öyle bakma, anlayacaklar...
5. Tırnak sanatının pençeye dönüşen hali!
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6. Super Mario'nun prensesi kurtarmaktaki amacı belli oldu.
7. Peki neden?
8. Psikoloğum: Başparmağın sana bakmıyor! Ben:
9. Aslında bir tasarım olduğunuza da pek emin değiliz!
10. Fikret, Vecihi başka evlere de gitmiş!
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11. Kim bu? Tanıdınız mı?
12. Tekerlekleri, abisinden ödünç almış...
13. Golf sahası ayağınıza geldi.
14. Acıktığınız her anda yanınızda!
15. Nail mi art?
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