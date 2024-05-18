Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Yaratıcılıkta sınır tanımayan benzersiz bir hayal gücüyle, anlaşılması güç ve üstün yetenek gerektiren en özek tasarımları sizin için derledik. İşte, hepimizin gözünü kanatmaya, aklını karıştırmaya and içerek tasarlanmış o çok özel parçalar...
Bakalım, sizin favoriniz hangisi olacak?
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1. Kadınlar formunu nasıl koruyor sanmıştınız?
2. 'Çerçeve değil resim arıyorum'
3. Oturmanıza gerek yok, zaten orada biri oturuyor...
4. Psikoloğum: Akrep borular gerçek değildir! O sırada tasarımcı: 👇
5. Sonsuza kadar bir kutu çilekli soda almaktan daha anlamlı ne olabilirdi ki?
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6. Nailart yaz kreasyonu: E tabii karpuz kabuğu da denize düştü
7. Yalnız bundan yengecin de haberi yoktu!
8. Her kadının 21. doğum günü için hayal ettiği pasta, bu olmasa gerek
9. Yüzük takmam diyen partnerinize bir de bu tasarımı gösterin, deriz!
10. Giymeye kıyamadıklarımız: İşte, karşınızda 2000 Euro değerindeki Teletabi çizmeleri...
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11. Günümüz dünyası, Drag Queen'leri!
12. Enfes kurabiyeler... Yemez misiniz?
13. Ben açıklık severim diyen bir sıçan: Hem de tığ işi...
14. Hangimizin hayalindeki ev değil ki?
15. 1920'lerde gerçek kadın saçıyla yapılan oyuncak bebekleri görmüştük ama bu yeni!
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