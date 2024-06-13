Kurban Pazarında Herkesi Şaşırttı! Danaya Rakip Olan Keçinin Boyu Ayağa Kalkınca 3 Metre Oluyor!

Ercan Özel, kendisine mikrofon uzatan İHA muhabirlerine, “3 yıldır kendi hayvanımız. Pazara satmaya getirdik. Canlı hali 150 kilograma yakın. Antalya’ya özgü olan bir hayvan. Başka bir yerde de yetişmiyor. Görenler dana diyor. Biz buna 35 bin lira istiyoruz. Talep var 30 bin lira veriyorlar. Yükseldiği zaman 3 metre vardır” açıklamasında bulundu.