Kurban Pazarında Herkesi Şaşırttı! Danaya Rakip Olan Keçinin Boyu Ayağa Kalkınca 3 Metre Oluyor!
Kurban Pazarında Herkesi Şaşırttı! Danaya Rakip Olan Keçinin Boyu Ayağa Kalkınca 3 Metre Oluyor!
Kurban Bayramı'na günler kala, ülkemizin pek çok yerinde hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar, kurbanlıklarını almak üzere gittikleri hayvan pazarlarında bütçelerine uygun kurbanlığı bulmak için araştırma yapıyorlar. Ancak Eskişehir'de bir keçi, büyükbaş kurbanlıklara rakip olarak piyasayı alt üst etti. Ayağa kalkınca 3 metre boya ulaşan 'Kocaoğlan' görenleri hayrete düşürdü.
İşte, detaylar...
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