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Kurban Pazarında Herkesi Şaşırttı! Danaya Rakip Olan Keçinin Boyu Ayağa Kalkınca 3 Metre Oluyor!

Kurban Pazarında Herkesi Şaşırttı! Danaya Rakip Olan Keçinin Boyu Ayağa Kalkınca 3 Metre Oluyor!

Kurban Bayramı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 20:38

Kurban Bayramı'na günler kala, ülkemizin pek çok yerinde hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar, kurbanlıklarını almak üzere gittikleri hayvan pazarlarında bütçelerine uygun kurbanlığı bulmak için araştırma yapıyorlar. Ancak Eskişehir'de bir keçi, büyükbaş kurbanlıklara rakip olarak piyasayı alt üst etti. Ayağa kalkınca 3 metre boya ulaşan 'Kocaoğlan' görenleri hayrete düşürdü. 

İşte, detaylar...

Eskişehir'de küçükbaş kurbanlık almaya gelenler, 'Kocaoğlan' adlı keçiyi görünce şaşkına döndüler!

Eskişehir'de küçükbaş kurbanlık almaya gelenler, 'Kocaoğlan' adlı keçiyi görünce şaşkına döndüler!

Neredeyse sahibinin boyu kadar uzun olan iri kıyım keçi, resmen danalara rakip oldu. 'Kocaoğlan' adlı keçi, ayağa kalktığında ise 3 metreye kadar ulaşıyor.

Hayvan pazarının gözdesi haline gelen keçi, ortalama bir keçiden çok daha ağır.

Hayvan pazarının gözdesi haline gelen keçi, ortalama bir keçiden çok daha ağır.

Erişkin bir erkek keçinin ortalama 65 ila 90 kilogram, dişi keçinin ise ortalama 45 ila 65 kilogram canlı ağırlığa sahip olması beklenir. Fakat 'Kocaoğlan', bu ağırlığın da çok üzerinde. Kocaoğlan, 150 kilo ağırlığına sahip.

Hayvan pazarının en iri keçisi, 35 bin liraya alıcısını bekliyor.

Hayvan pazarının en iri keçisi, 35 bin liraya alıcısını bekliyor.

Antalya'ya özgü bir keçi türü olduğu belirtilen 'Kocaoğlan'a talep çok. Şu ana kadar 30 bin TL verilen keçiye sahibinin biçtiği fiyat ise 35 bin lira.

İHA muhabirlerine konuşan Ercan Özel, Kocaoğlan'a 3 yıldır baktığını söylüyor.

İHA muhabirlerine konuşan Ercan Özel, Kocaoğlan'a 3 yıldır baktığını söylüyor.

Ercan Özel, kendisine mikrofon uzatan İHA muhabirlerine, “3 yıldır kendi hayvanımız. Pazara satmaya getirdik. Canlı hali 150 kilograma yakın. Antalya’ya özgü olan bir hayvan. Başka bir yerde de yetişmiyor. Görenler dana diyor. Biz buna 35 bin lira istiyoruz. Talep var 30 bin lira veriyorlar. Yükseldiği zaman 3 metre vardır” açıklamasında bulundu.

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