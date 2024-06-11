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Kızılay Kurban Bağışı Fiyatları Ne Kadar? İşte 2024 Yurt İçi ve Yurt Dışı Türk Kızılay Kurban Vekalet Bedeli!

Kızılay Kurban Bağışı Fiyatları Ne Kadar? İşte 2024 Yurt İçi ve Yurt Dışı Türk Kızılay Kurban Vekalet Bedeli!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 11:40

Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt içi ve yurt dışı kurban vekalet bedellerini açıklamasının ardından vakıf ve kurumlar da harekete geçti. Türk Kızılay'ı da kurban vekalet bedelini açıkladı. Peki, Kızılay kurban fiyatları ne kadar? 

İşte, Kızılay yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları...

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Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ederken, Türk Kızılay'ı vekaletle kurban kesim fiyatları da açıklandı!

Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ederken, Türk Kızılay'ı vekaletle kurban kesim fiyatları da açıklandı!

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 'Vekaletle Kurban Kesim Tanıtım Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yaptığı konuşmada, bu sene 128 bin hisseye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Türkiye ile birlikte 21 ülkede kesim ve dağıtım yapacaklarını söyledi.

Kızılay Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurban Bağışı Ne Kadar?

Kızılay Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurban Bağışı Ne Kadar?

Kızılay'ın kurban vekalet bedelleri, yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 300 lira olarak belirlendi. Detaylı bilgi için Türk Kızılay'ının internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 👇

KIZILAY KURBAN BEDELİ VE BAĞIŞ İŞLEMLERİ

Kurban Vekaleti Hakkında Bilmeniz Gerekenler 👇

Kızılay, konserveleri büyük oranda deprem bölgesindeki ailelere dağıtacak. Ayrıca ülke genelinde aşevlerinde yemek yapılacak.

Kızılay, konserveleri büyük oranda deprem bölgesindeki ailelere dağıtacak. Ayrıca ülke genelinde aşevlerinde yemek yapılacak.

Ülkemizde Bingöl, Denizli, Sivas, Konya ve Yozgat olmak üzere 5 şehrin yanı sıra 7 kombinada kurban kesimleri gerçekleştirilecek.

Türkiye'de kesilecek kurbanlardan hazırlanacak olan yaklaşık 400 bin kavurma konservesi Gazze'ye gönderilecek.

Türkiye'de kesilecek kurbanlardan hazırlanacak olan yaklaşık 400 bin kavurma konservesi Gazze'ye gönderilecek.

Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere, Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinin iş birliğiyle yürütülecek olan çalışma ile 'iyilik gemileri' vasıtasıyla yaklaşık 400 bin kavurma konservesi Gazze'ye gönderilecek.

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