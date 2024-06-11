Kızılay Kurban Bağışı Fiyatları Ne Kadar? İşte 2024 Yurt İçi ve Yurt Dışı Türk Kızılay Kurban Vekalet Bedeli!

Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt içi ve yurt dışı kurban vekalet bedellerini açıklamasının ardından vakıf ve kurumlar da harekete geçti. Türk Kızılay'ı da kurban vekalet bedelini açıkladı. Peki, Kızılay kurban fiyatları ne kadar?

İşte, Kızılay yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları...