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A101 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte A101 Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları ve Taksit İmkanı!

A101 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte A101 Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları ve Taksit İmkanı!

Kurban Bayramı A101
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 10:54

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nda yerine getirilen ve mali bir ibadet olan kurban ibadeti için yurt içi ve yurt dışı kesim fiyatları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Kurban alımı veya bağışı için pek çok kişi A101 kurban satışları, kesim süreci, teslimat, ücretlendirme ve taksit seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, 2024 yılı A101 kurbanlık fiyatları ne kadar? A101 kurban bağışı ne kadar, nasıl yapılır? Hangi kurumlara yapılır?

İşte, A101 kurbanlık fiyatları ve bağış detayları...

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A101'de Kurbanlık Alımlarında Taksit Seçenekleri Nelerdir?

A101'de Kurbanlık Alımlarında Taksit Seçenekleri Nelerdir?

A101, kurbanlık satın alımlarınızda farklı taksit seçenekleri sunmaktadır. Bu taksitlendirme seçenekleri, kullanacağınız kart türüne göre değişiklik gösterebilir. A101, kurbanlık alışverişlerinizde peşin fiyatına 3 taksit imkanı sağlamaktadır.

Taksit sayıları, A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.'nin çeşitli bankalarla gerçekleştirdiği taksit kampanyaları ve anlaşmalarına göre değişiklik gösterebilir.

A101 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

A101 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

Kurbanlık A101'den alınır sloganıyla hazırlanan kampanya kapsamında yer alan A101 kurbanlık fiyatları:

  • Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse - Yaklaşık 23-26 Kg Kemiksiz Et: 16.950 TL

  • Kurbanlık Karaman Koç - Yaklaşık 16-19 Kg Fiyatı: 13.750 TL

  • Kurbanlık Bağış Büyükbaş 1/7 Hisse - Yaklaşık 23-26 Kg Kemiksiz Et (Ziçev'e Bağış): 16.950 TL

  • Kurbanlık Bağış Karaman Koç - Yaklaşık 16-19 Kg (Ziçev'e Bağış) Fiyatı: 13.750 TL

A101 Kurban Alımı Nereden Yapılır?

A101 Kurban Alımı Nereden Yapılır?

Kurbanlık alımlarınız için en yakın A101 mağazasını ziyaret edebilir ya da sanal market uygulamasını kullanarak satın alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu hizmet kapsamında, kurban satın alma, vekalet yoluyla kurban kesimi, teslimat, bağış ve hizmetler hakkında detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz.

A101'in kurbanlık fiyatları ve ek hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

A101 KURBANLIK FİYATLARI VE EK HİZMETLERİ

A101 Kurban Satışı Hangi İllerde Var?

A101 Kurban Satışı Hangi İllerde Var?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.'nin mağazalarından veya online işlemlerle internet sitesi üzerinden kurban alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Online işlemle satın aldığını kurbanlıklarda 'eve teslimat seçeneği' mevcut bulunmamaktadır. Ancak, sistemi kullanarak yaşadığınız il ve ilçeyi seçebilir ve hangi A101 mağazasından kurbanınızı alacağınızı belirleyebilirsiniz.

A101 Kurbanlık Siparişlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Kurbanı mağazadan alacak kişinin, Vekalet Formu'nda 'teslim alacak adı soyadı' bölümüne yazılan kişiyle aynı olması gerekmektedir. 

  • Siparişinizi verdikten sonra teslim adresini değiştirilemez.

  • A101'in online platformu üzerinden, Ziçev Vakfı'na kurban bağışında da bulunabilirsiniz. 

  • Fiyatlar, internet sitesindeki fiyatlar ile mağazadaki fiyatlar farklılık gösterebilir. (Kurbanlık fiyatları illere göre değişebilir.)

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

Kurban vekaleti, hem sözlü hem de yazılı bir şekilde verilebilecek bir hizmettir. Bu vekalet işlemi, telefon, internet, faks gibi modern iletişim araçlarıyla da yapılabilmektedir.

A101'in kurban hizmetleri sayfasında, seçtiğiniz kurbanlık sepetinize eklendiğinde bir 'Vekalet Bilgi Sayfası' karşınıza çıkacaktır. Bu sayfada, kurban vekaleti vermek isteyen kişinin tam adını ve soyadını belirtmeniz gerekmektedir.

Kurban Vekaleti Hakkında Bilmeniz Gerekenler 👇

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Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?

Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama ile kurban ibadetinin mali bir ibadet olduğu ve kurban kesme yükümlülüğünün hangi koşullar altında geçerli olduğunu açıklandı.

 Buna göre, kurban kesme yükümlülüğü olan kişilerin akli dengesinin yerinde olması, ergenlik çağına ulaşmış olması, dinen zengin sayılabilecek bir mal varlığına sahip olması ve yerleşik bir yaşam sürdürmesi gerekiyor.

Kurban İbadeti Kimlere Farzdır? 👇

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