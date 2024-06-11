Migros Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Migros Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları ve Taksitleri!
Migros Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Migros Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları ve Taksitleri!
Kurban Bayramı hazırlıklarının hızla devam ettiği bugünlerde, kurbanlık alımları da hız kazandı. Bu yıl 16 Haziran Pazar gününe denk gelen Kurban Bayramı'nda, ibadetini yerine getirmek isteyenler; satın alınacak büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan yurt içi ve yurt dışı kurban kesim fiyatlarına göre zincir marketler de kurbanlık satışlarına başladı. Migros kurban satışları, kesim süreci, teslimat, ücretlendirme ve taksit seçenekleri de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Migros'ta kurbanlık fiyatları ne kadar? Migros'ta kurban bağışı ne kadar, nasıl yapılır?
İşte, Migros kurbanlık fiyatları ve bağış detayları...
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