Migros Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Migros Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları ve Taksitleri!

Kurban vekaleti, sözlü ve yazılı olarak verilebileceği gibi telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları aracılıyla da verilebilir. Kurban vekaleti için kalben niyet etmek şarttır.

Kurban kesimi için vekalet verilen kişiye: 'Allah rızası için bayram kurbanımı kesmete seni vekil ettim.' denmelidir. Vekalet alan kişi ise 'Kabul ettim' demelidir.