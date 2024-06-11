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Migros Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Migros Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları ve Taksitleri!

Migros Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Migros Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları ve Taksitleri!

Kurban Bayramı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 09:07

Kurban Bayramı hazırlıklarının hızla devam ettiği bugünlerde, kurbanlık alımları da hız kazandı. Bu yıl 16 Haziran Pazar gününe denk gelen Kurban Bayramı'nda, ibadetini yerine getirmek isteyenler; satın alınacak büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan yurt içi ve yurt dışı kurban kesim fiyatlarına göre zincir marketler de kurbanlık satışlarına başladı. Migros kurban satışları, kesim süreci, teslimat, ücretlendirme ve taksit seçenekleri de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Migros'ta kurbanlık fiyatları ne kadar? Migros'ta kurban bağışı ne kadar, nasıl yapılır? 

İşte, Migros kurbanlık fiyatları ve bağış detayları...

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Migros Kurbanlık Fiyatları ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Migros Kurbanlık Fiyatları ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Migros, 5M Migros, Macrocenter, Migros Jet mağazalarında bireysel kredi kartıyla yapılan kurban alımlarında, kullanılacak karta özel taksit seçenekleri bulunmakta.

  • Bonus ve Money Bonus kartlarına 2 ve 4 taksit seçeneği

  • Axess kartlarına 2 taksit seçeneği

  • Paraf ve Ziraat Bankkart kartlarına 2 taksit seçeneği

  • Maximum kartlarına 2 taksit seçeneği

  • World kartlarına 2 taksit seçeneği 

Migros Sanal Market'te ise: 

  • Money Bonus, Garanti Bonus kartlarına 2 ve 4 taksit

  • İş Bankası Maximum kartlarına 2 taksit

  • Yapı Kredi World kartlarına 2 taksit seçeneği bulunmaktadır.

Son günü 15 Haziran 2024 olan kampanya kapsamında: Taksit sayıları Migros Ticaret A.Ş.'nin farklı bankalar ile yaptığı taksit kampanyaları ve anlaşmalarına bağlı olarak değişiyor. Bu kapsamda: Yasal düzenlemeler gereği belirtilen bu taksit kampanyaları ve seçenekleri değişiklik gösterebilir.

Migros Kurbanlık Fiyatları: Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

Migros Kurbanlık Fiyatları: Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta sloganıyla hazırlanan kampanya kapsamında yer alan Migros kurbanlık fiyatları: 

  • Küçükbaş Karaman - Yaklaşık 12-16 Kg: 11.950 TL (Money Bonuslu Fiyat: 10.950 TL)

  • Küçükbaş Karaman - Yaklaşık 12-16 Kg (Bağış Kurbanı): 10.950 TL (Money Bonuslu Fiyat: 9.950 TL)

  • Küçükbaş Kıvırcık Yaklaşık 16-20 Kg: 14.800 TL (Money Bonuslu Fiyat: 13.800 TL)

  • Küçükbaş Kıvırcık Yaklaşık 16-20 Kg (Bağış Kurbanı): 13.800 TL (Money Bonuslu Fiyat: 12.800 TL)

  • Büyükbaş 1/7 Hisse Yaklaşık 23-27 Kg - Kemiksiz Hisse: 19.950 TL (Money Bonuslu Fiyat: 18.950 TL)

  • Büyükbaş 1/7 Hisse Yaklaşık 23-27 Kg - Kemiksiz Hisse (Bağış Kurbanı): 18.950 TL (Money Bonuslu Fiyat: 17.950 TL)

Migros Kurban Alımı Nereden Yapılır?

Migros Kurban Alımı Nereden Yapılır?

Kurbanlık alımları için Migros mağazasını ziyaret edebilir veya sanal market uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu sayede kurban satın alma, vekalet, kesim, teslimat, bağış ve bilgilendirme hizmetleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Migros kurbanlık işlemlerini 'Mağazadan teslim', 'Adrese ücretsiz teslim' veya 'Hayır kurumuna bağış' seçenekleri üzerinden tamamlayabilirsiniz. Detaylı bilgi almak içi aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 👇

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI VE EK HİZMETLERİ

Migros Kurban Satışı Hangi İllerde Var?

Migros Kurban Satışı Hangi İllerde Var?

Migros Ticaret A.Ş, müşterilerine kurban alımlarını mağazalarından veya sanal market üzerinden gerçekleştirme imkanı sunuyor. Online işlemler sırasında 'Mağazadan Teslim' seçeneğini tercih edenler, il ve ilçe seçimi yaptıktan sonra yaşadığınız ilde hangi ilçede bulunan Migros mağazasından kurbanınızı teslim alabileceklerini seçebilirler.

Migros'un Sanal Market hizmeti kapsamında, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık seçimlerinde 'Adrese Teslim' seçeneği ise aşağıdaki illerde geçerli: 

Ayrıca, Migros'un sanal platformu üzerinden Kızılay, Toçev Vakfı veya Ziçev Vakfı'na kurban bağışında bulunma seçeneği de mevcut.

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

Kurban vekaleti, sözlü ve yazılı olarak verilebileceği gibi telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları aracılıyla da verilebilir. Kurban vekaleti için kalben niyet etmek şarttır.

Kurban kesimi için vekalet verilen kişiye: 'Allah rızası için bayram kurbanımı kesmete seni vekil ettim.' denmelidir. Vekalet alan kişi ise 'Kabul ettim' demelidir.

Kurban Vekaleti Kimlere Verilir? 👇

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Kurban İbadeti Kimlere Farzdır? Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?

Kurban İbadeti Kimlere Farzdır? Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan bir açıklama, kurban ibadetinin mali bir ibadet olduğunu belirtiyor. Kurban kesme yükümlülüğü olan bireylerin belirli kriterlere uyması gerektiği vurgulanıyor. Bu kriterler arasında; akıl sağlığının tam olması, ergenlik çağına ulaşmış olmak, dinen zengin kabul edilebilecek bir mal varlığına sahip olmak ve yerleşik olmak yer alıyor.

Kurban Kesme Yükümlülükleri ve Dinen Hükmü Nedir? 👇

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