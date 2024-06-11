CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Carrefour Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları
CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Carrefour Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları
Bu yıl 16 Haziran Pazar gününe denk gelecek olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan yurt içi ve yurt dışı kurban kesim fiyatları dahilinde zincir marketlerin kurbanlık fiyatları da belli oldu. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar CarrefourSA kurban satışları, kesim süreci, teslimat, ücretlendirme ve taksit seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, Carrefour kurbanlık fiyatları ne kadar? CarrefourSA kurban bağışı ne kadar, nasıl yapılır? Hangi kurumlara bağış yapılır?
İşte, CarrefourSA kurbanlık fiyatları ve bağış detayları...
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