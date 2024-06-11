CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Carrefour Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları

Kurbanlık alımları ve vekalet işlemleri için en yakın Carrefour mağazasını ziyaret edebilir ya da sanal market uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu platformlar üzerinden kurbanlık satın almanın yanı sıra, vekalet yoluyla kurban kesimi, teslimatı, bağış yapma ve bu konular hakkında bilgilendirme hizmetlerini de alabilirsiniz.

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CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI VE EK HİZMETLERİ