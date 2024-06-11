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CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Carrefour Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları

CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Carrefour Büyükbaş, Küçükbaş, Bağış Kurbanı Fiyatları

Kurban Bayramı Carrefoursa
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 10:17

Bu yıl 16 Haziran Pazar gününe denk gelecek olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan yurt içi ve yurt dışı kurban kesim fiyatları dahilinde zincir marketlerin kurbanlık fiyatları da belli oldu. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar CarrefourSA kurban satışları, kesim süreci, teslimat, ücretlendirme ve taksit seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, Carrefour kurbanlık fiyatları ne kadar? CarrefourSA kurban bağışı ne kadar, nasıl yapılır? Hangi kurumlara bağış yapılır? 

İşte, CarrefourSA kurbanlık fiyatları ve bağış detayları...

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CarrefourSA Kurbanlık Taksit Seçenekleri Nelerdir?

CarrefourSA Kurbanlık Taksit Seçenekleri Nelerdir?

CarrefourSA, kurbanlık alışverişlerinizde ödemenizi vade farksız 6 taksitle yapma imkanı sunuyor. Ancak, hangi kredi kartını kullanıyorsanız, taksit seçenekleriniz de ona göre değişiklik gösterebilir. Bu durumda, 2 taksit ile 6 taksit arasında seçim yapabileceğinizi belirtelim.

Taksit sayılarının belirlenmesi, CarrefourSA Ticaret Merkezi A.Ş.'nin çeşitli bankalarla yürüttüğü taksit kampanyaları ve anlaşmalarına bağlıdır.

CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

CarrefourSA'nın, 30 yıldır kurbanda doğru adres sloganıyla hazırlanan kurban kampanyasında yer alan Carrefour kurbanlık fiyatları: 

  • Küçükbaş Karaman Kurbanlık Paketi - Yaklaşık 12-16 Kg: 11.950 TL (Kurumlara Bağış Fiyatı: 10.950 TL) 

  • Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık Paketi - Yaklaşık 16-20 Kg: 13.950 TL (Kurumlara Bağış Fiyatı: 12.950 TL) 

  • Büyükbaş Kurbanlık 1/7 Hisse Paketi (Sakatat Dahil Yaklaşık 20-24 Kg) 17.950 TL (Kurumlara Bağış Fiyatı: 15.950 TL) 

  • Büyükbaş Kurbanlık 1/7 Hisse Paketi 4. Gün Teslimat (Sakatat Dahil Yaklaşık 20-24 Kg) 16.500 TL (Kurumlara Bağış Fiyatı: 15.950 TL)

CarrefourSA Kurban Alımı Nereden Yapılır?

CarrefourSA Kurban Alımı Nereden Yapılır?

Kurbanlık alımları ve vekalet işlemleri için en yakın Carrefour mağazasını ziyaret edebilir ya da sanal market uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu platformlar üzerinden kurbanlık satın almanın yanı sıra, vekalet yoluyla kurban kesimi, teslimatı, bağış yapma ve bu konular hakkında bilgilendirme hizmetlerini de alabilirsiniz.

CarrefourSA'nın kurbanlık hizmetleri ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. 👇

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI VE EK HİZMETLERİ

CarrefourSA Kurban Satışı Hangi İllerde Var?

CarrefourSA Kurban Satışı Hangi İllerde Var?

CarrefourSA Ticaret Merkezi A.Ş., müşterilerine online ve mağaza içi kurban alışverişi imkanı sunuyor. Kurbanlık alımlarını, CarrefourSA mağazalarının yanı sıra web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. İnternet üzerinden kurbanlık alışverişi yaparken, 'ücretsiz teslimat', 'mağazadan alışveriş' ve 'bağış seçenekleri' gibi farklı hizmet seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

CarrefourSA'nın online alışveriş platformlarını kullanarak, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık alımlarında 'Ücretsiz Teslimat ile Adrese Teslim' hizmetini kapsamında yer alan iller ise şu şekilde: 

CarrefourSA ile Hangi Derneklere Kurban Bağışı Yapılabilir?

CarrefourSA ile Hangi Derneklere Kurban Bağışı Yapılabilir?

• Türk Kızılay

• Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği

• Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı

• Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

• Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na bağış yapabilirsiniz.

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Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

Kurban vekalet işlemlerini, hem sözlü hem de yazılı biçimlerde gerçekleştirebilirsiniz. Modern teknolojinin nimetlerinden yararlanarak, telefon, internet, faks gibi iletişim kanalları üzerinden de vekaletinizi verebilirsiniz.

CarrefourSA'da kurbanlık alışverişinizi yaptığınız anda, otomatik olarak vekalet vermiş oluyorsunuz.

Kurban Vekaleti Hakkında Detaylı Bilgi 👇

Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?

Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yayınlanan bir açıklamada, kurban ibadetinin mali bir ibadet olduğu belirtilmiştir. Bu açıklamada, kurban kesme sorumluluğuna sahip olan Müslümanların, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış, dinen zengin kabul edilecek miktarda mal varlığına sahip olması ve yerleşik bir yaşam sürdürmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Kurban İbadeti Farz mı? 👇

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