Kurban Fiyatları Belli Oldu! Peki 2024 Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken nitelikler şu şekildedir:

Kurban kesilecek hayvanın sağlık durumu ve fiziksel özellikleri, hem dini ibadetin geçerliliği hem de insan sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, ağır derecede hasta, zayıf veya sakat, kesim yerine kendisi gidemeyecek kadar topallayan, bir ya da iki gözü görmeyen, boynuzları kökünden kırık, dil, kuyruk, kulak veya meme yarısı kesik, dişlerinin büyük bir kısmı dökülmüş olan hayvanlar kurbanlık olarak kabul edilmez.

Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, hafif bir şekilde topallaması, bir kulak deliği veya yırtığı olması, memelerinin yarısından azının olmaması gibi durumlar kurbanlık olmasına engel teşkil etmez (Kâsânî, Bedâi‘, 5/7576). Bu bilgiler ışığında, hayvanın değerini düşüren kusurların, kurban olmasına engel olduğunu söyleyebiliriz.

Şâfiî mezhebine göre, yukarıda belirtilen kusurların biri bile hayvanın kurbanlık olarak kabul edilmesine engel olur. Ayrıca, uyuz olan hayvanlar ve yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanlar da kurban olarak kesilemezler (Nevevî, elMecmû‘, 8/399404).