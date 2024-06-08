Kurban Fiyatları Belli Oldu! Peki 2024 Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Kurban Fiyatları Belli Oldu! Peki 2024 Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Kurban Bayramına günler kala pek çok Müslüman, kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. 2024 yılı için belirlenen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları da belli oldu. Vekalet ile kurman kesmeyi tercih edenler için Diyanet ve vakıflardan da açıklama geldi. Peki, 2024 yılında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
İşte, detaylar...
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Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na günler kala, tüm Müslüman alemi oldukça heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurban fiyatlarındaki son durumu açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı da 2024 yılı kurban bağış bedelini açıkladı.
2024 Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Peki, Geçen Yıl Kurbanlık Fiyatları Ne Kadardı?
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Kurban Kesilecek Hayvanlar Hangi Nitelikleri Taşımalıdır?
Kurban Kesilecek Hayvanın Yaşı ve Özellikleri Nelerdir?
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