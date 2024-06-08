Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kurban Fiyatları Belli Oldu! Peki 2024 Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Kurban Fiyatları Belli Oldu! Peki 2024 Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 14:21

Kurban Bayramına günler kala pek çok Müslüman, kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. 2024 yılı için belirlenen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları da belli oldu. Vekalet ile kurman kesmeyi tercih edenler için Diyanet ve vakıflardan da açıklama geldi. Peki, 2024 yılında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na günler kala, tüm Müslüman alemi oldukça heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi.

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na günler kala, tüm Müslüman alemi oldukça heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi.

Paylaşmanın, yardımlaşma ve toplumsal anlamda birliğin temsilcisi olan Kurban Bayramı'nda pek çok kişi; dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip, ergen olmuş ve akıl sağlığı yerinde olan Müslümanların yerine getirmesi gereken mali ibadet için bütçe planlaması yapmaya başladı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurban fiyatlarındaki son durumu açıkladı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurban fiyatlarındaki son durumu açıkladı.

Kurbanlık fiyatlarının bölgelere ve şehirlere göre değişiklik gösterdiğine dikkati çeken Çelik, 'Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişmekle birlikte canlı kilogram fiyatının 230 lira ile 280 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız küçükbaş kurbanlıkları 8-15 bin lira arasında bir fiyatla alabilecek.'

Diyanet İşleri Başkanlığı da 2024 yılı kurban bağış bedelini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da 2024 yılı kurban bağış bedelini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yurt içi ve yurt dışı kurban kesim ücretine ilişkin olarak, “2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini; yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirledik.' dedi.

Kurban Velayeti Nasıl Verilir?

2024 Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

2024 Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Geçtiğimiz yıla göre bir hayli arttığı görülen kurban fiyatları, il il değişiyor. Ayrıca seçilen hayvanın kilosu ve cinsi de fiyat değişikliğine neden oluyor. 

  • Küçükbaş kurbanlıkların 10 bin ila 20 bin lira arasındayken, 

  • Büyükbaş kurbanlıkların fiyatının ise 100 bin ila 320 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

Peki, Geçen Yıl Kurbanlık Fiyatları Ne Kadardı?

Peki, Geçen Yıl Kurbanlık Fiyatları Ne Kadardı?

2023 yılında ise koyun, tosun gibi küçükbaş kurbanlık fiyatları ise 6 - 7 bin lira arasında, büyükbaş kurbanlık 60 bin TL ile 110 bin TL arasında değişiyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kurban Kesilecek Hayvanlar Hangi Nitelikleri Taşımalıdır?

Kurban Kesilecek Hayvanlar Hangi Nitelikleri Taşımalıdır?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken nitelikler şu şekildedir: 

Kurban kesilecek hayvanın sağlık durumu ve fiziksel özellikleri, hem dini ibadetin geçerliliği hem de insan sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, ağır derecede hasta, zayıf veya sakat, kesim yerine kendisi gidemeyecek kadar topallayan, bir ya da iki gözü görmeyen, boynuzları kökünden kırık, dil, kuyruk, kulak veya meme yarısı kesik, dişlerinin büyük bir kısmı dökülmüş olan hayvanlar kurbanlık olarak kabul edilmez. 

Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, hafif bir şekilde topallaması, bir kulak deliği veya yırtığı olması, memelerinin yarısından azının olmaması gibi durumlar kurbanlık olmasına engel teşkil etmez (Kâsânî, Bedâi‘, 5/7576). Bu bilgiler ışığında, hayvanın değerini düşüren kusurların, kurban olmasına engel olduğunu söyleyebiliriz.

Şâfiî mezhebine göre, yukarıda belirtilen kusurların biri bile hayvanın kurbanlık olarak kabul edilmesine engel olur. Ayrıca, uyuz olan hayvanlar ve yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanlar da kurban olarak kesilemezler (Nevevî, elMecmû‘, 8/399404).

Kurban Kesilecek Hayvanın Yaşı ve Özellikleri Nelerdir?

Kurban Kesilecek Hayvanın Yaşı ve Özellikleri Nelerdir?

Bir hayvanın kurban olarak kabul edilebilmesi için belirli yaş kriterlerini karşılaması gerekmektedir. Örneğin, bir deve en az 5 yaşında, bir sığır veya manda ise en az 2 yaşında (24 ay) olmalıdır. Koyun ve keçiler için bu yaş sınırı 1'dir. 

Kurban Olarak Kesilecek Hayvanda Dişlere Dikkat Edilmeli! 

Hayvanların yaşlarını belirlemek için genellikle dişlerine bakılır. Sığırlarda, ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlere bırakması esas alınır. Bu nedenle, büyükbaş hayvanların 2 yaşını tamamladıkları kesin olarak bilinse dahi; eğer kapak atmamışlarsa (diş dökmemişlerse) kurban olarak kabul edilmezler. 

İşte, Sığırların Dişlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

Sığırların ağız yapısına bakıldığında, üst çenede 12 azı dişi bulunurken, kesici diş bulunmaz. Alt çenede ise 12 azı dişi ve 8 kesici diş olmak üzere toplam 20 diş bulunur. Sığırların yaşını belirlemek için genellikle alt çenedeki kesici dişler incelenir. Bu dişlerin yerine kalıcı dişlerin gelmesi ve aşınma süreleri dikkate alınarak yaş tespiti yapılır. Bu bilgiler, hayvanların kurbanlık olarak kabul edilip edilemeyeceğini belirlemek için önemlidir.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın