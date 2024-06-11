Yıllar Süren Denemeler Sonucunda Kusursuz Anlar Kaydeden Fotoğraf Sanatçılarının 'Hayatlarının Kareleri'
Yıllar Süren Denemeler Sonucunda Kusursuz Anlar Kaydeden Fotoğraf Sanatçılarının 'Hayatlarının Kareleri'
Hayatının karesini yakalamak için sabırla bekleyen fotoğraf sanatçılarının birbirinden benzersiz fotoğraflarına hayran olacaksınız. Tek bir kusursuz kare için günler, aylar ve hatta yıllar harcayan yetenekli sanatçıların karelerinde doğanın zarafeti ve büyüleyici güzelliği sizi bekliyor.
İşte, bakmaya doyamayacağınız o eşiz kareler...
Kaynak: James Lucas
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1. Leonardo Sens
2. Valerio Minato
3. Alan McFadyen
4. Dick van Duijn
5. Marcella Julia Pace
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6. Steve Biro
7. Vadim Trunov
8. Clint Ralph
9. Louis-Marie Preau
10. Jon Carmichael
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11. Mario Cea Sanchez
12. Laurent Ballesta
13. Clint Ralph
14. Sergey Gorshkov
15. Jean Claude
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16. Thomas D. Mangelsen
17. Giorgia Hofer
18. Kameyama Takeshi
19. Jack Zhi
20. Ciro Russo
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21. Mithun Hunugund
22. Stefano Zanarello
23. Loes Heerink
24. Varun Aditya, aslan sürüsünün bu çarpıcı klibini flaş kullanmadan yakaladı. Fotoğrafçı mükemmel anı bekleyerek üç geceyi saklandığı yerde geçirdi.
25. Terry Donnelly
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