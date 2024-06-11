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Yıllar Süren Denemeler Sonucunda Kusursuz Anlar Kaydeden Fotoğraf Sanatçılarının 'Hayatlarının Kareleri'

Yıllar Süren Denemeler Sonucunda Kusursuz Anlar Kaydeden Fotoğraf Sanatçılarının 'Hayatlarının Kareleri'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 15:22

Hayatının karesini yakalamak için sabırla bekleyen fotoğraf sanatçılarının birbirinden benzersiz fotoğraflarına hayran olacaksınız. Tek bir kusursuz kare için günler, aylar ve hatta yıllar harcayan yetenekli sanatçıların karelerinde doğanın zarafeti ve büyüleyici güzelliği sizi bekliyor. 

İşte, bakmaya doyamayacağınız o eşiz kareler... 

Kaynak: James Lucas

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1. Leonardo Sens

1. Leonardo Sens

Brezilyalı fotoğraf sanatçısı Leonardo Sens, 3 yıl süresince gökyüzündeki desenleri dikkatle izleyip uydunun yerini belirledikten sonra, sonunda Ay'ı 'kucaklayan' Kurtarıcı İsa heykelinin bu etkileyici fotoğrafını çekmeyi başardı.

2. Valerio Minato

2. Valerio Minato

Ünlü İtalyan fotoğraf sanatçısı Valerio Minato, Ay'ın Superga Bazilikası ve Monviso Dağı ile harika bir uyum içinde hizalanmasını gösteren nefes kesici bir fotoğraf çekti. 6 yıl boyunca pek çok deneme sonrası, Minato nihayet 2017 yılından bu yana takip ettiği hayalinin peşinden giderek bu eşsiz kareyi yakaladı.

3. Alan McFadyen

3. Alan McFadyen

Alan McFadyen, bir yaban hayatı fotoğrafçısıdır. Kendisi, hayatını doğanın en güzel anlarını ölümsüzleştirmeye adamış bir sanatçıdır. Ancak, onun en çarpıcı çalışmalarından biri, suya dalan bir yalıçapkını gösteren fotoğraftır. Bu fotoğraf, sadece bir sanat eseri olmanın ötesinde, aynı zamanda büyükbabasına bir saygı duruşudur.

McFadyen'in bu muhteşem kareyi yakalaması kolay olmadı. Tam altı yıl, 4.200 saat ve 720.000 fotoğraf çekti. Bu süre zarfında, yalıçapkınının suya dalışını mükemmel bir şekilde yakalamak için sayısız deneme yaptı. Her deneme, ona bu anı ölümsüzleştirmek için gerekli olan deneyimi ve bilgiyi sağladı.

4. Dick van Duijn

4. Dick van Duijn

Yaban hayatı fotoğrafçılığına gönül vermiş olan Dick van Duijn, bir sincabın sarı papatyayı kokladığı o eşsiz anı ölümsüzleştirebilmek adına tam 2 saat boyunca sabırla bekledi ve bu süre zarfında 200'den fazla kare çekti. Bu deneyimli fotoğrafçının objektifinden yansıyan bu özel an, doğanın ne kadar büyülü ve etkileyici olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

5. Marcella Julia Pace

5. Marcella Julia Pace

İtalyan astrofotoğrafçı Marcella Giulia Pace, Ay'ın 48 farklı rengini yakalamak için tam 10 yılını harcadı. Bu renkler, Ay'ın yüzeyindeki farklı mineral ve elementlerin güneş ışığından farklı şekillerde yansıması sonucu oluşuyor. Marcella Giulia Pace, bu süre zarfında Ay'ın yüzeyindeki bu renkleri belgelemek için gece gökyüzünü titizlikle gözlemledi ve bu süreçte elde ettiği bilgileri astrofotografi alanında bir referans haline getirdi.

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6. Steve Biro

6. Steve Biro

Steve Biro, Kanada'nın en tanınmış ve yetenekli fotoğrafçılarından biridir. Kariyeri boyunca, doğanın en güzel anlarını yakalamak için büyük bir tutku ve adanmışlık göstermiştir. Biro'nun fotoğrafları, doğanın eşsiz güzelliklerini ve karmaşıklığını yansıtmaktadır.

'Kel Kartal Bruce', Biro'nun bu tutkusunun ve yeteneğinin en iyi örneklerinden biridir. Bu fotoğraf, bir kartalın gücünü ve zarafetini mükemmel bir şekilde yansıtırken, aynı zamanda doğanın simetrik güzelliklerini de gözler önüne sermektedir.

7. Vadim Trunov

7. Vadim Trunov

Fotoğrafçı Vadim Trunov, kariyeri boyunca birçok kez sincaplarla yakın temas halinde olmuş bir sanatçı. Bu durum Trunov'un sincaplar ve kuşların birbirlerini fotoğrafladığı bu şirin görüntüleri yakalama fırsatını elde etmesini sağlamıştır.

Trunov, sincaplarla olan bu yakın temasları sayesinde, onların doğal davranışlarını ve etkileşimlerini yakından gözlemleyebilmiştir.

8. Clint Ralph

8. Clint Ralph

Ünlü fotoğraf sanatçısı, Clint Ralph'in objektifine yakalanan bu kusursuz görüntüde; Cape buffalo ve kırmızı gagalı öküzkakan, birlikte su içiyor. 

Ralph, bu eşsiz görüntü için 'Önemli olan doğru ekipmanla, bol sabırla ve biraz şansla ortaya çıkmak ve günü birkaç güzel fotoğrafla bitirmeyi ummak.' diyor.

9. Louis-Marie Preau

9. Louis-Marie Preau

Fotoğraf sanatçısı LouisMarie Preau, Loire Nehri'nde yaşayan bir kunduzun ailesine dal getirme anını ölümsüzleştirmek için tam 4 yılını adadı. Her gece, şnorkel ekipmanları ve ağırlıklarıyla donanmış bir şekilde nehrin soğuk sularına daldı. 

Kunduzlar, genellikle gece aktif olan ve nehirlerde, göllerde ve bataklıklarda yaşayan yarı sucul memelilerdir. Bu hayvanlar, ağaçları ve dalları kemirerek barınakları ve yuvaları için malzeme toplarlar. Preau'nun bu özverili çalışması, kunduzların bu özgün yaşam tarzını gözler önüne seriyor. Kendi ailesine dal getiren bir kunduzun fotoğrafını çekmek, aynı zamanda doğanın bu eşsiz ve hassas döngüsünü belgelemek anlamına geliyor.

10. Jon Carmichael

10. Jon Carmichael

Fotoğrafçı Jon Carmichael, güneş tutulmasını en etkileyici şekilde fotoğraflayabilmek için resmen yıllarını adadı.

2017 yılında, bu özel görevi yerine getirebilmek için Portland'dan St. Louis'e bir uçuş gerçekleştirdi ve bu muhteşem fotoğrafı tam 39.000 feet yükseklikte çekmeyi başardı. Bu eşsiz kareyi elde etmek için bir yıl süresince 1.200'den fazla fotoğraf üzerinde yüzlerce saat boyunca titizlikle çalıştı.

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11. Mario Cea Sanchez

11. Mario Cea Sanchez

Usta fotoğrafçı Mario Cea Sanchez, bu etkileyici fotoğrafı elde etmek için tam 6 ay boyunca çabaladı ve 2000'den fazla çekim yaptı. Sonunda, her gün düzenli olarak bu gölete uğrayan yalıçapkını, Mario'nun objektifine takıldı. Fotoğrafı çekerken, yüksek bir enstantane hızı ve yapay ışık kullanmayı tercih etti. Bu eşsiz görselde photoshop gibi bir dijital düzenleme aracı kullanılmadığını da belirtmeden geçmeyelim!

12. Laurent Ballesta

12. Laurent Ballesta

Fransız fotoğraf sanatçısı Laurent Ballesta'nın, orfozların yumurtlama sürecini gözler önüne seren bu etkileyici fotoğrafını çekmesi tam 5 yıl sürdü. Üstelik bu olağanüstü doğa olayı, yılda sadece bir defa, Temmuz ayındaki dolunay zamanında gerçekleşiyor. Ballesta'nın bu fotoğrafı, orfozların adeta dünya dışı bir güzellikteki yumurtlama anını başarıyla yakalamıştır.

13. Clint Ralph

13. Clint Ralph

Fotoğrafçı Clint Ralph, bu muhteşem fotoğraf karesini yakalamak için tam 4 yıl boyunca aynı su birikintisine gitmeye devam etti. Bu süre zarfında, Ralph'ın sabrı ve azmi, onun bu eşsiz anı ölümsüzleştirmesine olanak sağladı.

14. Sergey Gorshkov

14. Sergey Gorshkov

Ödüllü fotoğrafçı Sergey Gorshkov'un, Rusya'nın doğusunda yer alan eski bir Mançurya köknarına sarılmış bir Sibirya kaplanını görüntülediği ödül kazanmış fotoğrafını çekme süreci tam 11 ayı buldu. Gorshkov, bu özel kareyi yakalamak için büyük bir sabır ve zaman harcadı.

Mançurya köknarı, genellikle Doğu Asya'da bulunan bir ağaç türüdür ve bu durum, fotoğrafın çekildiği yerin doğal çeşitliliğini ve zenginliğini göstermektedir. Sibirya kaplanı ise, dünyanın en büyük kedisi olarak bilinir ve nesli tükenmekte olan bir türdür. Bu özellikleriyle, Gorshkov'un fotoğrafı, hem görsel bir şölen sunmakta hem de doğa koruma konusunda önemli bir mesaj veriyor.

15. Jean Claude

15. Jean Claude

Fotoğrafçı Jean Claude, Florida'daki Clearwater İskelesi'nde kusursuz gün batımı fotoğrafını elde etmek için tam 3 yılını adadı. Bu süre zarfında, inanılmaz bir sabır ve azim gösterdi. Sonunda arzuladığı fotoğrafı çekmeyi başardı ve bu anı ölümsüzleştirdi. 

Ancak, bu başarı hikayesinde ilginç bir detay vardı; yetenekli fotoğraf sanatçısı tam da deklanşöre bastığı sırada, çerçevenin içerisine bir kuş girdi. Fotoğrafa beklenmedik bir estetik katan kuş, Jean Claude'un mükemmel kareyi yakalamasına yardımcı oldu.

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16. Thomas D. Mangelsen

16. Thomas D. Mangelsen

1999 yılında, ünlü fotoğrafçı Thomas D. Mangelsen, bir puma fotoğrafı çekmek için tam 42 gün boyunca sabırla bekledi. Her gününü, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar, bu vahşi hayvanın yaşam alanında geçirdi ve sadece uyumak için evine döndü. 

Günde ortalama 12 ila 14 saatini çekime ayıran Mangelsen için beklenen an geldi ve sonunda akşam karanlığında ininden çıkan dişi pumayı fotoğrafladı.

17. Giorgia Hofer

17. Giorgia Hofer

İtalyan astrofotograf Giorgia Hofer, 28 günlük bir süre zarfında her gün aynı noktadan çektiği fotoğraflarla Ay'ın konumlarını ve evrelerini gözler önüne seren bu karma fotoğrafı meydana getirdi. 

Hofer, bu projede Ay'ın yer değiştirmelerini ve döngüsü boyunca geçirdiği farklı evreleri belgelemeyi hedefledi. Bu kapsamlı çalışma, Ay'ın gökyüzündeki hareketlerini ve döngüsünün her aşamasını gözler önüne seriyor.

18. Kameyama Takeshi

18. Kameyama Takeshi

Fukushima'da bulunan Tadami Hattı, Japonya'nın en güzel manzaralarından birine sahip. Kameyama Takeshi'nin de Tadami Hattı'ndaki kış deneyimi görülmeye değer... 

İşte, bu eşsiz anı ölümsüzleştiren Takeshi'nin sözleri: 'Fukushima'da Tadami Hattı treniyle karlı manzarayı yakalamaya odaklanmaya karar verdiğimde sabah saat 2'de uyanır, karlı yollarda üç saat araba sürer, zifiri karanlık bir dağ yoluna tırmanır ve 0'ın altındaki sıcaklıklarda beklerdim. Tren gelinceye kadar yaklaşık bir saat boyunca bu işlem defalarca tekrarlandı.'

19. Jack Zhi

19. Jack Zhi

Doğa fotoğrafçısı Jack Zhi'nin 4 yıllık çalışmalarının neticesi karşısınızda! Dişi bir şahinin büyük bir kahverengi pelikana saldırdığı nadir görülen bu anı yakalamayı başaran Zhi, yıllar boyunca yaptığı gözlemlerde birbirinden benzersiz kareler biriktirmeyi başardı.

20. Ciro Russo

20. Ciro Russo

İtalyan fotoğraf sanatçısı Ciro Russo, bir yıl süresince her ay Castelfiorentino'daki arkeolojik alanın üzerinde yer alan kuledeki gün batımını fotoğrafladı. Bu süreçte oluşturduğu göz alıcı 'görsel günlük', hem sanatsal hem de tarihi bir değer taşıyor.

Castelfiorentino, İtalya'nın Floransa bölgesinde bulunan bir kasaba olup, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinir. Bu kasabada yer alan arkeolojik alan, birçok tarihi esere ev sahipliği yapar. Bu eserler arasında, Ciro Russo'nun bir yıl boyunca fotoğraflarını çektiği kule de bulunmaktadır.

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21. Mithun Hunugund

21. Mithun Hunugund

Fotoğraf sanatçısı Mithun Hunugund, vahşi doğanın etkileyici bir anını yakalamak için tam 6 gün boyunca sabırla bekledi. Bu an, bir leoparın ve onun 'kara panter gölgesinin' bir arada olduğu bir sahneydi.

Hunugund'un belirttiği gibi, 'Saaya ve Kleopatra 4 yıldan beri flört ediyorlar ve ne zaman bir araya gelseler, görülmeye değer bir manzara oluyor.' Bu ifade, fotoğrafın hikayesini daha da anlamlı kılıyor. Bu, sadece bir fotoğraf karesi değil, aynı zamanda bu iki hayvanın etkileyici hikayesini anlatan bir anıdır.

22. Stefano Zanarello

22. Stefano Zanarello

Stefano Zanarello, Paris'in simgesi olan Zafer Takı'nın (Arc de Triomphe) yaklaşık 1.300 metre uzağında bir noktada durdu ve gözlerini gökyüzüne dikti. Hedefi, Ay'ın bulutların olmadığı bir gece gökyüzünde yol almasını ve neoklasik bu anıtla kusursuz bir hizalanma oluşturmasını beklemekti.

Bu anıt, Fransız tarihinde önemli bir yere sahip olan Zafer Takı, Napolyon Bonapart'ın emriyle 1806 yılında inşa edilmeye başlandı ve 1836'da tamamlandı. 50 metre yüksekliğinde ve 45 metre genişliğinde olan bu anıt, Paris'in en önemli turistik noktalarından biridir. Anıtın üzerinde, Fransız Devrimi ve Napolyon savaşlarında hayatını kaybeden askerlerin isimleri yazılıdır.

23. Loes Heerink

23. Loes Heerink

Fotoğraf sanatçısı Loes Heerink, Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin sokaklarında alışılmadık bir görsel koleksiyon oluşturmak için sabahın erken saatlerinde uyanıp şehrin çeşitli köprülerine yerleşiyor. Bu koleksiyon, sokak satıcıları ve onların eşyalarını taşıyan bisikletlerini konu alıyor.

Heerink, bu projenin ardındaki ilham kaynağını ve karşılaştığı zorlukları şöyle anlatıyor: 'Bir keresinde hiç atış yapılmayan bir yerde beş saat geçirdim.' Ancak bu sabırlı bekleyiş, onun bu sıradan insanları ve onların günlük yaşamlarını daha yakından gözlemlemesine olanak sağladı.

'Bisikletlerini yükleyen kadınları izlemek, bu projeye başlama sebebim oldu.' diyor Heerink. 'Onların, bisikletlerinin üzerinde taşıdıkları eşyaların ne kadar estetik bir görüntü oluşturduğunun farkında olmadıklarını düşünüyorum. Aslında her gün, farkında olmadan küçük sanat eserleri yaratıyorlar.'

24. Varun Aditya, aslan sürüsünün bu çarpıcı klibini flaş kullanmadan yakaladı. Fotoğrafçı mükemmel anı bekleyerek üç geceyi saklandığı yerde geçirdi.

25. Terry Donnelly

25. Terry Donnelly

Fotoğraf sanatçısı Terry Donnelly, 1 yıl boyunca kırmızı sincapları kendi bahçesinde ağırlamayı başardı. Bu süre zarfında sincapların hareketli anlarını, zıplarken ve minyatür müzik aletleriyle melodiler oluştururken fotoğrafladı. Bu çarpıcı görseller, hem sincapların neşeli doğasını hem de onların müzikal yeteneklerini gözler önüne seriyor.

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