Denizin Onlarca Metre Altında Doğanın Bir Parçası Haline Gelmiş Eşsiz Su Altı Heykelleri!

Günümüzde, Dünya'nın dört bir yanında yer alan ve muhteşem yetenekli heykeltıraşların ellerinden çıkan benzersiz su altı heykellerinden bazılarına göz atıyoruz. Su altı parklarında ve resiflerde yer alan heykeller ve batık şehirlerden oluşan başyapıtlardan bazıları, Twitter'da bir kullanıcı tarafından listelendi.

Gelin, bu muhteşem su altı heykellerini birlikte keşfedelim...

Kaynak: Evreni Merak Ediyoruz