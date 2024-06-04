Denizin Onlarca Metre Altında Doğanın Bir Parçası Haline Gelmiş Eşsiz Su Altı Heykelleri!
Denizin Onlarca Metre Altında Doğanın Bir Parçası Haline Gelmiş Eşsiz Su Altı Heykelleri!
Günümüzde, Dünya'nın dört bir yanında yer alan ve muhteşem yetenekli heykeltıraşların ellerinden çıkan benzersiz su altı heykellerinden bazılarına göz atıyoruz. Su altı parklarında ve resiflerde yer alan heykeller ve batık şehirlerden oluşan başyapıtlardan bazıları, Twitter'da bir kullanıcı tarafından listelendi.
Gelin, bu muhteşem su altı heykellerini birlikte keşfedelim...
Kaynak: Evreni Merak Ediyoruz
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1. Sualtı heykelciliğinin ustası Jason deCaires tarafından yapılan Ocean Atlas
2. İsa'nın Bronz Heykeli, San Fruttuoso - İtalya
3. Grand Cayman adasının Güneybatı ucunda yer alan Amphitrite (Deniz Kızı Heykeli)
4. Mısır’ın Batık Şehri Thonis-Heracleion'da III. Kleopatra heykeli
5. Neptün Anıt Resifi'nde yer alan aslan heykeli
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6. Heykeltıraş Jason deCaires Taylor'ın bir başka su altı sergisi: Sualtı Heykel Müzesi Ayia Napa (MUSAN)
7. Grand Cayman’da yer alan 'Resifin Muhafızı' heykeli
8. Molinere Su Altı Heykel Parkı,
9. The Musician, Steinway konser piyanosunun kopyası ve denizkızı heykeli
10. Jason Decaires Taylor'ın 'Anıtsal Portre Serisi'
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11. Batık Baia şehri, İtalya'nın Napoli kısılarındaki 'Batık Pompeii' olarak adlandırılıyor.
12. The Nutmeg Princess, Grenada'nın Moliniere Körfezi'ndeki Sualtı Heykel Parkı'nda yer alıyor.
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