Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Denizin Onlarca Metre Altında Doğanın Bir Parçası Haline Gelmiş Eşsiz Su Altı Heykelleri!

Denizin Onlarca Metre Altında Doğanın Bir Parçası Haline Gelmiş Eşsiz Su Altı Heykelleri!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.06.2024 - 11:55

Günümüzde, Dünya'nın dört bir yanında yer alan ve muhteşem yetenekli heykeltıraşların ellerinden çıkan benzersiz su altı heykellerinden bazılarına göz atıyoruz. Su altı parklarında ve resiflerde yer alan heykeller ve batık şehirlerden oluşan başyapıtlardan bazıları, Twitter'da bir kullanıcı tarafından listelendi. 

Gelin, bu muhteşem su altı heykellerini birlikte keşfedelim... 

Kaynak: Evreni Merak Ediyoruz

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sualtı heykelciliğinin ustası Jason deCaires tarafından yapılan Ocean Atlas

1. Sualtı heykelciliğinin ustası Jason deCaires tarafından yapılan Ocean Atlas

Bahamalar denizinin dibine yeleştirilen Ocean Atlas, 60 ton ağırlığı ve 5,5 metre boyu ile dünyanın en büyüklerinden. Dünyaca ünlü heykel adını, Antik Yunan mitolojisinde tüm dünyayı omuzlarında taşıdığına inanılan tanrı Atlas'tan alıyor.

2. İsa'nın Bronz Heykeli, San Fruttuoso - İtalya

2. İsa'nın Bronz Heykeli, San Fruttuoso - İtalya

İtalyan heykeltraş Guido Galletti tarafından yapılan Christ Of the Abyss heykeli, 2,5 metre yüksekliğinde ve 260 kg ağırlığında. bu eşsiz yapı, su altına 1954 yılının Ağustos atında yerleştirildi. 

Heykelin yıllar içerisinde oluşturulan kopyalarından biri, Florida'da Key Largo'da sergileniyor. 1972'de Val Malenco'daki Palü Gölü'ne yerleştirilen kopyası ise, Cenova 'Famiglia Costa' gemicilik şirketi tarafından Greneda halkına bağışlandı.

3. Grand Cayman adasının Güneybatı ucunda yer alan Amphitrite (Deniz Kızı Heykeli)

3. Grand Cayman adasının Güneybatı ucunda yer alan Amphitrite (Deniz Kızı Heykeli)

Amphitrite, Cayman adalarına bağlı, Grand Cayman adasının Güneybatı'sında yer alan Sunset House'ta plajın 50 feet açığında yer alıyor. 

Simon Morris tarafından yaratılmış Amphitrite, 9 metre uzunluğunda ve 272 kiloluk bronz bir heykel.

4. Mısır’ın Batık Şehri Thonis-Heracleion'da III. Kleopatra heykeli

4. Mısır’ın Batık Şehri Thonis-Heracleion'da III. Kleopatra heykeli

Suyun altındaki büyüleyici heykelin, Ptolemaios kraliçesi III. Kleopatra'yı (MÖ 142-101) tasvir ettiği düşünülüyor. Su altı arkeologları tarafından 2 bin yıl sonra keşfedilen batık şehir Thonis-Heracleion’da yer alıyor. 

Antik kent, Mısır’ın Abu Qir koyu yakınlarında ve kıyıdan 2,5 km uzaklıkta ve 10 metrelik bir derinlikte bulunuyor.

5. Neptün Anıt Resifi'nde yer alan aslan heykeli

5. Neptün Anıt Resifi'nde yer alan aslan heykeli

Dünya üzerinde insan eliyle oluşturulmuş en büyük resif olma özelliğine sahip Neptune Memorial Reef (Neptün Anıt Resifi), Florida'nın kıyı kesiminde bulunan Key Biscayne açıklarında yer alıyor. 

Resif, kayıp şehir Atlantis'e adanmış, okyanus tabanında yaklaşık 60 dönümlük bir yeri kapıyor ve 15 metre derinlikte bulunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Heykeltıraş Jason deCaires Taylor'ın bir başka su altı sergisi: Sualtı Heykel Müzesi Ayia Napa (MUSAN)

6. Heykeltıraş Jason deCaires Taylor'ın bir başka su altı sergisi: Sualtı Heykel Müzesi Ayia Napa (MUSAN)

Akdeniz'deki ilk su altı müzesi olma ünvanını taşıyan MUSAN, Aiya Napa sahilinin 200 metre açığında bulunuyor. Kıbrıs açıklarında yer alan müzede, devasa ağalar ve oyun oynayan çocuklar yer alıyor.

7. Grand Cayman’da yer alan 'Resifin Muhafızı' heykeli

7. Grand Cayman’da yer alan 'Resifin Muhafızı' heykeli

Grand Cayman adasında yer alan Sunset House'ta plajın açıklarında yer alan Antik Yunan zırhına bürünmüş Resifin Muhafızı, aynı zamanda bir deniz atı. Bazı rivayetlere göre, suyun altına dalıp muhafızı öpmek, kişiye şans getiriyor.

8. Molinere Su Altı Heykel Parkı,

8. Molinere Su Altı Heykel Parkı,

2006 yılında ziyarete açılan Molinere Su Altı Heykel Parkı, dünyanın ilk su altı heykel parkı olma özelliğine sahip. Park, Grenada, Batı Hint Adaları'nın batı kıyısında, Karayip Denizi'nde bulunuyor. 

İngiliz heykeltıraş Jason deCaires Taylor tarafından yapılan heykel parkına, St Georges ana limanından ya da Batı sahil şeridindeki Grand Anse Körfezi'nden tekne ile ulaşılabiliyor.

9. The Musician, Steinway konser piyanosunun kopyası ve denizkızı heykeli

9. The Musician, Steinway konser piyanosunun kopyası ve denizkızı heykeli

The Musician (Müzisyen), tam ölçekli bir denizkızı ve Steinway konser piyanosunun kopyasını içeren bağımsız bir heykeldir. 

İllüzyonist David Copperfield'a ait özel bir adanın yakınında yer alan piyano, 316 paslanmaz çelik kullanılarak inşa edilmiş. Denizkızı heykeli ise Jason deCaires Taylor tarafından deniz büyümesini teşvik etmek için pH nötr çimentodan yapılmıştır.

10. Jason Decaires Taylor'ın 'Anıtsal Portre Serisi'

10. Jason Decaires Taylor'ın 'Anıtsal Portre Serisi'

Sainte-Marguerite adasının Güney kesiminde yer alan Posidonia deniz çayırları arasındaki beyaz kumlukta, yerel sakinleri tasvir eden, 'Anıtsal Portre Serisi'ni bulabilirsiniz. 

Fransa, Cannes kıyılarında bir su altı müzesi inşa edilen ve 2021 yılında ziyarete açılan, her biri 2 metre yüksekliğinde ve 10 ton ağırlığındaki 6 adet 'Anıtsal' üç boyutlu portre serisi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Batık Baia şehri, İtalya'nın Napoli kısılarındaki 'Batık Pompeii' olarak adlandırılıyor.

11. Batık Baia şehri, İtalya'nın Napoli kısılarındaki 'Batık Pompeii' olarak adlandırılıyor.

Efsanelerle dolu volkanik bir alan olan Phlegraean Çayırları'nın kalbinde yer alan, İtalya'nın su altı Pompei'si olarak anılan batık Baia şehri.

Şu anda Napoli Körfezi'nde Tiren Denizi'nin dalgaları altında kalan bu antik Roma şehrinin, bir zamanlar Roma toplumunun elitleriyle dolup taşan gelişen bir tatil beldesi olduğu düşünülüyor.

12. The Nutmeg Princess, Grenada'nın Moliniere Körfezi'ndeki Sualtı Heykel Parkı'nda yer alıyor.

12. The Nutmeg Princess, Grenada'nın Moliniere Körfezi'ndeki Sualtı Heykel Parkı'nda yer alıyor.

Küçük Hindistan Cevizi Prensesi, Grenada'nın ilk masal prensesinin büyük bir hindistan cevizi kabuğundan çıkıp Grenada'nın meşhur baharatıyla bir avuç dolusu göklere ulaşmasını tasvir ediyor. 

Heykel, Grenadalı yazar ve oyun yazarı Richardo Keens-Douglas'ın 1992 tarihli 'The Nutmeg Princess' adlı kitabından ilham aldı ve sanatçı Lene Kilde tarafından tasarlanan heykel, 3 metre uzunluğunda.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın