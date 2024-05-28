Antalya'da 2 Bin Yıl Sonra Gün Işığına Çıktı! Aspendos Antik Kenti’nde Heyecan Yaratan Tarihi Keşif!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, Roma İmparatorluğu dönemine tarihlenen 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykellerinin keşfedildiğini duyurdu. Bu tarihi bulgu, sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı ve fotoğrafları hızla yayıldı.

İşte, detaylar...