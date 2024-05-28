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Antalya'da 2 Bin Yıl Sonra Gün Işığına Çıktı! Aspendos Antik Kenti’nde Heyecan Yaratan Tarihi Keşif!

Antalya'da 2 Bin Yıl Sonra Gün Işığına Çıktı! Aspendos Antik Kenti’nde Heyecan Yaratan Tarihi Keşif!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.05.2024 - 10:47

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, Roma İmparatorluğu dönemine tarihlenen 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykellerinin keşfedildiğini duyurdu. Bu tarihi bulgu, sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı ve fotoğrafları hızla yayıldı.

İşte, detaylar...

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki heykelin bulunduğunu bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki heykelin bulunduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait iki heykelin ortaya çıkarıldığını duyurdu ve kazı çalışmalarının durmaksızın devam ettiğini belirtti.

Ersoy, heykellerin fotoğraflarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı!

Ersoy, heykellerin fotoğraflarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı!

Aspendos Antik Kenti, Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan ve tarih öncesi dönemlere dayanan bir kent. Bu kent, özellikle Roma dönemine ait tiyatrosuyla ünlü. 

Zeus ve Aphrodite'nin heykeli, son dönemlerde ortaya çıkarılan tarihi kalıntılar arasında heyecan verici olmanın yanında; tarihe ışık tutacak önemli bir bulgu gibi görünüyor.

Zeus ve Aphrodite'nin 2000 yıl öncesine ait zarif tasvirleri, Aspendos'un tarihine ve Roma İmparatorluğu dönemine ışık tutacak.

Zeus ve Aphrodite'nin 2000 yıl öncesine ait zarif tasvirleri, Aspendos'un tarihine ve Roma İmparatorluğu dönemine ışık tutacak.

Geçtiğimiz günlerde de Denizli'nin tarihi zenginliklerinden biri olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikeia Antik Kenti'nde, Yunan mitolojisinin temizlik ve sağlık tanrıçası olarak bilinen Hygieia'nın heykeli bulunmuştu. 👇

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Sosyal medya platformu X üzerinde heykellerin görsellerini paylaşan Bakan Ersoy, heykellerin nerede bulunduğunu da belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinde heykellerin görsellerini paylaşan Bakan Ersoy, heykellerin nerede bulunduğunu da belirtti.

Ersoy yaptığı paylaşımda, 'Gelecek nesillere miras bırakmak amacıyla çalışıyoruz. Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen 'Geleceğe Miras Projemiz' kapsamında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki etkileyici heykel bulduk. Zeus ve Aphrodite'nin 2000 yıl öncesine ait zarif tasvirleri, İki Katlı DükkanlarStoa Kompleksi'nde yapılan kazılar sırasında ortaya çıktı. Bu eserlerin ve yapıların, ülkemizin kültür ve turizm yaşamına katkı sağlamasını umuyorum.' ifadelerini kullandı.

İşte, Bakan Mehmet Ersoy tarafından yapılan o paylaşım 👇

İşte, Bakan Mehmet Ersoy tarafından yapılan o paylaşım 👇
twitter.com

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