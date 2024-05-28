Antalya'da 2 Bin Yıl Sonra Gün Işığına Çıktı! Aspendos Antik Kenti’nde Heyecan Yaratan Tarihi Keşif!
Antalya'da 2 Bin Yıl Sonra Gün Işığına Çıktı! Aspendos Antik Kenti’nde Heyecan Yaratan Tarihi Keşif!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, Roma İmparatorluğu dönemine tarihlenen 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykellerinin keşfedildiğini duyurdu. Bu tarihi bulgu, sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı ve fotoğrafları hızla yayıldı.
İşte, detaylar...
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki heykelin bulunduğunu bildirdi.
Ersoy, heykellerin fotoğraflarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı!
Zeus ve Aphrodite'nin 2000 yıl öncesine ait zarif tasvirleri, Aspendos'un tarihine ve Roma İmparatorluğu dönemine ışık tutacak.
Sosyal medya platformu X üzerinde heykellerin görsellerini paylaşan Bakan Ersoy, heykellerin nerede bulunduğunu da belirtti.
İşte, Bakan Mehmet Ersoy tarafından yapılan o paylaşım 👇
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