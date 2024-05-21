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Denizli'de 2 Bin 100 Yıl Sonra Güneşi Gördü! Laodikeia Antik Kenti’nde Heyecan Verici Keşif!

Denizli'de 2 Bin 100 Yıl Sonra Güneşi Gördü! Laodikeia Antik Kenti’nde Heyecan Verici Keşif!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
21.05.2024 - 13:49

Denizli'nin tarihi zenginliklerinden biri olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikeia Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları, 2 bin 100 yıl öncesine ait bir keşfi ortaya çıkardı. Yunan mitolojisinin temizlik ve sağlık tanrıçası olarak bilinen Hygieia'nın başı, yıllar sonra ilk kez gün ışığına çıktı.

İşte, detaylar...

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Antik dönemlerde önemli bir merkez olmuş ve bu nedenle birçok tarihi esere ev sahipliği yapan Laodikya Antik Kenti'nde yeni bir eser ortaya çıktı!

Antik dönemlerde önemli bir merkez olmuş ve bu nedenle birçok tarihi esere ev sahipliği yapan Laodikya Antik Kenti'nde yeni bir eser ortaya çıktı!

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları kapsamında, Hygieia'nın başı, Yunan ve Roma mitolojisinde tıp tanrısı Asklepios’un kızı olan sağlık ve temizlik tanrıçası olarak bilinen Hygieia’nın heykel başı gün yüzüne çıkarıldı. 

Hygieia'nın başının bulunması, bu dönemin inançlarına ve yaşam tarzına dair önemli bilgiler sunabilir. Bu eser, Yunan mitolojisi ve antik dönem sağlık anlayışına dair önemli bir bulgu olarak değerlendirilebilebilir.

2 bin 100 yıl sonra ortaya çıkan Hygieia heykeli, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji ve Loadikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek tarafından paylaşıldı.

2 bin 100 yıl sonra ortaya çıkan Hygieia heykeli, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji ve Loadikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek tarafından paylaşıldı.

Bugüne kadar bulunan heykel ve rölieflerde genellikle bir elinde yılan diğer elinde kase ile tasvir edilen Hygieia'ya ait heykel, 2 bin yıllık bir tarihe ışık tutuyor.

İşte, Prof. Dr. Celal Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım 👇

İşte, Prof. Dr. Celal Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım 👇
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