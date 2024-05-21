Denizli'de 2 Bin 100 Yıl Sonra Güneşi Gördü! Laodikeia Antik Kenti’nde Heyecan Verici Keşif!

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları kapsamında, Hygieia'nın başı, Yunan ve Roma mitolojisinde tıp tanrısı Asklepios’un kızı olan sağlık ve temizlik tanrıçası olarak bilinen Hygieia’nın heykel başı gün yüzüne çıkarıldı.

Hygieia'nın başının bulunması, bu dönemin inançlarına ve yaşam tarzına dair önemli bilgiler sunabilir. Bu eser, Yunan mitolojisi ve antik dönem sağlık anlayışına dair önemli bir bulgu olarak değerlendirilebilebilir.