Denizli'de 2 Bin 100 Yıl Sonra Güneşi Gördü! Laodikeia Antik Kenti’nde Heyecan Verici Keşif!
Denizli'de 2 Bin 100 Yıl Sonra Güneşi Gördü! Laodikeia Antik Kenti’nde Heyecan Verici Keşif!
Denizli'nin tarihi zenginliklerinden biri olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikeia Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları, 2 bin 100 yıl öncesine ait bir keşfi ortaya çıkardı. Yunan mitolojisinin temizlik ve sağlık tanrıçası olarak bilinen Hygieia'nın başı, yıllar sonra ilk kez gün ışığına çıktı.
İşte, detaylar...
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Antik dönemlerde önemli bir merkez olmuş ve bu nedenle birçok tarihi esere ev sahipliği yapan Laodikya Antik Kenti'nde yeni bir eser ortaya çıktı!
2 bin 100 yıl sonra ortaya çıkan Hygieia heykeli, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji ve Loadikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek tarafından paylaşıldı.
İşte, Prof. Dr. Celal Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım 👇
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