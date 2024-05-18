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Pamuk Şeker Kadar Hafif, Kabarık ve 'Süper Yumuşak' Olduğu Keşfedilen Yeni Gezegen Jüpiter'den Bile Büyük!

Pamuk Şeker Kadar Hafif, Kabarık ve 'Süper Yumuşak' Olduğu Keşfedilen Yeni Gezegen Jüpiter'den Bile Büyük!

Uzay NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.05.2024 - 10:14

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından 2023 yılında keşfedilen 'WASP-193b' olarak adlandırılan 'süper yumuşak' pamuk şeker benzeri gezegen hakkında yeni bulgular elde edildi. 

İşte, detaylar...

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Pamuk şeker kadar kabarık ve hafif olduğu anlaşılan 'WASP-193b', 2023 yılında güneş sistemimizin dışındaki gezegenleri arayan uluslararası bilim insalarının iş birliği olan Geniş Açılı Gezegen Arama (WASP) tarafından keşfedildi.

Pamuk şeker kadar kabarık ve hafif olduğu anlaşılan 'WASP-193b', 2023 yılında güneş sistemimizin dışındaki gezegenleri arayan uluslararası bilim insalarının iş birliği olan Geniş Açılı Gezegen Arama (WASP) tarafından keşfedildi.

Belçika’daki Liège Üniversitesi’nden gökbilimci Khalid Barkaoui liderliğindeki ekip tarafından keşfedilen gezegene 'WASP-193b' adı verildi.

İlk bulgular, 'Pamuk Şekeri Ötegezegeni'nin, Dünya'ya 1232 ışık yılı uzaklıkta olduğuna işaret etmişti. Dünya'dan ve hatta Jüpiter'den bile büyük olduğu halde yoğunluğunun azlığı ve hafifliği ise dikkat çekmişti.

İlk bulgular, 'Pamuk Şekeri Ötegezegeni'nin, Dünya'ya 1232 ışık yılı uzaklıkta olduğuna işaret etmişti. Dünya'dan ve hatta Jüpiter'den bile büyük olduğu halde yoğunluğunun azlığı ve hafifliği ise dikkat çekmişti.

Nasıl oluştuğu ya da neyden oluştuğu bulunamayan gezegenin son derece sıcak bir ısıya sahip olduğu be yüksek hızda hareket ettiği de biliniyordu.

'WASP-193b'nin F tipi bir yıldızın etrafında dönen gaz devi bir ötegezegen, galaksideki diğer gaz devlerinin çoğu gibi çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğundan şüpheleniyor.

'WASP-193b'nin F tipi bir yıldızın etrafında dönen gaz devi bir ötegezegen, galaksideki diğer gaz devlerinin çoğu gibi çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğundan şüpheleniyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) gökbilimci Khalid Barkaoui, 'Gezegene süper kabarık diyoruz çünkü gezegen katı maddeler yerine çoğunlukla hafif gazlardan oluşuyor.' dedi.

Pamuk şeker kadar hafif olduğu söylenen devasa 'süper yumuşak' gezegen, Jüpiter'in yaklaşık bir buçuk (1.464) katı büyüklüğünde. Fakat şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayıtlara geçti.

Pamuk şeker kadar hafif olduğu söylenen devasa 'süper yumuşak' gezegen, Jüpiter'in yaklaşık bir buçuk (1.464) katı büyüklüğünde. Fakat şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayıtlara geçti.

Endülüs Astrofizik Enstitüsü'nden gökbilimci Francisco Pozuelos, 'Bu gezegenin nasıl oluştuğunu açıklayamayız' dedi. Daha fazla yanıt alabilmek için bilim insanlarının 'atmosfere daha yakından' bakması gerektiğini ifade etti.

'WASP-193b' gezegeninin, yıldızının bir yörüngesini tamamlama süresi ise 6,2 gün olarak belirlendi.

'WASP-193b' gezegeninin, yıldızının bir yörüngesini tamamlama süresi ise 6,2 gün olarak belirlendi.

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Friedrich Nietzsche

Artık solucan deliklerini keşfetmeye daha çok yaklaştık.

Alper

Merkezinde daha az demir veya diğer ağır metallerden vardır knk. 😂

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