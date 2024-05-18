Pamuk Şeker Kadar Hafif, Kabarık ve 'Süper Yumuşak' Olduğu Keşfedilen Yeni Gezegen Jüpiter'den Bile Büyük!
Pamuk Şeker Kadar Hafif, Kabarık ve 'Süper Yumuşak' Olduğu Keşfedilen Yeni Gezegen Jüpiter'den Bile Büyük!
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Pamuk şeker kadar kabarık ve hafif olduğu anlaşılan 'WASP-193b', 2023 yılında güneş sistemimizin dışındaki gezegenleri arayan uluslararası bilim insalarının iş birliği olan Geniş Açılı Gezegen Arama (WASP) tarafından keşfedildi.
İlk bulgular, 'Pamuk Şekeri Ötegezegeni'nin, Dünya'ya 1232 ışık yılı uzaklıkta olduğuna işaret etmişti. Dünya'dan ve hatta Jüpiter'den bile büyük olduğu halde yoğunluğunun azlığı ve hafifliği ise dikkat çekmişti.
'WASP-193b'nin F tipi bir yıldızın etrafında dönen gaz devi bir ötegezegen, galaksideki diğer gaz devlerinin çoğu gibi çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğundan şüpheleniyor.
Pamuk şeker kadar hafif olduğu söylenen devasa 'süper yumuşak' gezegen, Jüpiter'in yaklaşık bir buçuk (1.464) katı büyüklüğünde. Fakat şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayıtlara geçti.
'WASP-193b' gezegeninin, yıldızının bir yörüngesini tamamlama süresi ise 6,2 gün olarak belirlendi.
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Artık solucan deliklerini keşfetmeye daha çok yaklaştık.
Merkezinde daha az demir veya diğer ağır metallerden vardır knk. 😂
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