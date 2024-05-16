Google, Yanlışlıkla 125 Milyar Dolarlık Emeklilik Fonunun Bulunduğu Hesabı Sildi!
Google, Yanlışlıkla 125 Milyar Dolarlık Emeklilik Fonunun Bulunduğu Hesabı Sildi!
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Google, yanlışlıkla Avustralya'daki emeklilik fonu UniSuper'ın Google Cloud hesabını sildi.
UniSuper tarafından yönetilen 125 milyar dolarlık emeklilik fonunun yarım milyondan fazla üyesi bir süre hesaplarına erişemedi!
Google Cloud'un patronu Thomas Kurian ve UniSuper CEO'su Peter Chun, yaşanan bu olayın "eşi benzeri görülmemiş" olduğunu belirtti!
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