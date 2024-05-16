Google, Yanlışlıkla 125 Milyar Dolarlık Emeklilik Fonunun Bulunduğu Hesabı Sildi!

Google'ın bir hata sonucunda, yarım milyonu aşkın UniSuper fonu üyesinin 1 hafta boyunca hizmetlere erişememesi durumu yaşandı. Bu süre zarfında UniSuper, üyelerine durumla ilgili bilgilendirme yaparak herhangi bir siber saldırıya uğramadıklarını ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtti. Ayrıca, yaşanan sorunun Google'ın bir hatasından kaynaklandığı da üyelere iletildi.

UniSuper'in başka bir bulut sağlayıcısında yedek hesabının olması sayesinde sorun hızlı bir şekilde çözümlendi. Bu sayede tüm hizmetler normale döndü.