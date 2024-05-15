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Netflix Video İndirme Özelliğini Kaldırıyor! Windows Kullanıcıları İçin Çevrimdışı İzleme Dönemi Son Buluyor!

Netflix Video İndirme Özelliğini Kaldırıyor! Windows Kullanıcıları İçin Çevrimdışı İzleme Dönemi Son Buluyor!

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.05.2024 - 22:27

Netflix'ten dikkat çeken karar! İnternet bağlantısı olmadan dizi veya film izlemeyi seven kullanıcıları şaşırtan yenilikle Windows güncellemesinden dizi ve film indirme özelliği kaldırılıyor. 

İşte, detaylar...

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Bazı Netflix kullanıcıları, artık uygulamada yer alan dizi ve filmleri indirerek çevrimdışı izleme özelliğinden yararlanamayacak.

Bazı Netflix kullanıcıları, artık uygulamada yer alan dizi ve filmleri indirerek çevrimdışı izleme özelliğinden yararlanamayacak.

2016 yılından beri kullanılan bu özellik, son güncellemeyle birlikte kaldırılıyor.

Netflix, Windows uygulaması üzerinden dizi ve film indirmeye izin vermeyecek.

Netflix, Windows uygulaması üzerinden dizi ve film indirmeye izin vermeyecek.

Dijital yayın devinin bu kararı kapsamında, Windows uygulamasına gelen güncellemenin ardında, Netflix kullanıcılarının çevrim dışı kullanım imkanı olmayacak.

Netflix, Windows uygulamasında gösterdiği bildirim kapsamında yayın kalitesinde artış yaşanacağını da dile getiriyor.

Netflix, Windows uygulamasında gösterdiği bildirim kapsamında yayın kalitesinde artış yaşanacağını da dile getiriyor.

Güncelleme ile yayın kalitesinde artış yaşansa dahi, bu kararın özellikle metroda, uçakta ve seyahat ederken Netflix izlemeyi tercih edenlerden tepki çekeceği düşünülüyor.

Netflix'in destek sayfasındaki açıklamaya göre, indirme özelliği Windows 10 ve 11'deki uygulamaları etkileyecek.

Netflix'in destek sayfasındaki açıklamaya göre, indirme özelliği Windows 10 ve 11'deki uygulamaları etkileyecek.

Görünen o ki bu noktada, kullanıcılar hâlâ android telefon veya tablet, iPhone ya da iPad cihazlarından dizi ve film indirebilecekler.

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