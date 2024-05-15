Netflix Video İndirme Özelliğini Kaldırıyor! Windows Kullanıcıları İçin Çevrimdışı İzleme Dönemi Son Buluyor!
Netflix Video İndirme Özelliğini Kaldırıyor! Windows Kullanıcıları İçin Çevrimdışı İzleme Dönemi Son Buluyor!
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Bazı Netflix kullanıcıları, artık uygulamada yer alan dizi ve filmleri indirerek çevrimdışı izleme özelliğinden yararlanamayacak.
Netflix, Windows uygulaması üzerinden dizi ve film indirmeye izin vermeyecek.
Netflix, Windows uygulamasında gösterdiği bildirim kapsamında yayın kalitesinde artış yaşanacağını da dile getiriyor.
Netflix'in destek sayfasındaki açıklamaya göre, indirme özelliği Windows 10 ve 11'deki uygulamaları etkileyecek.
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