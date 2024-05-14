App Store Kilidini Açan iOS 17.5 Yayınlandı! Peki iOS 17.5 ile Neler Değişiyor, Hangi iPhone'ları Destekliyor?

Apple'ın iOS 17.5 güncellemesi, İlk aşamada sadece Avrupa'da App Store dışından uygulama indirmeyi mümkün kılacak.

Çevrimdışı olduğunuzda bile Apple News+ içeriğine erişim ile günlük akışa erişim sağlanabilecek.

Ayrıca platformlar arası takip bildirimlerini de mümkün kılacak. Bluetooth algılama özelliği kullanan iOS ve iPadOS kullanıcıları, her hangi bir takip cihazına yaklaştıklarında uyarılacak.

Güncelleme ile birlikte yeni bir duvar kağıtları ve güvenlik düzeltmeleri de söz konusu olacak.