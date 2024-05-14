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App Store Kilidini Açan iOS 17.5 Yayınlandı! Peki iOS 17.5 ile Neler Değişiyor, Hangi iPhone'ları Destekliyor?

App Store Kilidini Açan iOS 17.5 Yayınlandı! Peki iOS 17.5 ile Neler Değişiyor, Hangi iPhone'ları Destekliyor?

Apple Akıllı telefon iPhone 15 Pro Max
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.05.2024 - 09:54 Son Güncelleme: 14.05.2024 - 09:57

Apple, iOS'un en son sürümü olan 17.5 ile App Store kilidini kırdı. Tarihi yenilikler içeren yeni sürümün dikkat çeken özelliği Avrupa'da geçerli olacak. Peki, iPhone ve iPad kullanıcılarının heyecanla beklediği iOS 17.5 sürümüyle neler değişti? 

İşte, iOS 17.5 sürümü hakkında merak edilenler...

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Apple'ın tarihi yenilikler içeren iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemeleri resmi olarak yayınlandı.

Apple'ın tarihi yenilikler içeren iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemeleri resmi olarak yayınlandı.

App Store ile ilgili yenilikle milyonlarca Apple kullanıcısının dikkatini çeken yeni sürümler, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4'ün çıkışından yalnızca iki ay sonra kullanıma sunuldu.

iOS 17.5 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 17.5 güncellemesi neler getiriyor?

Apple'ın iOS 17.5 güncellemesi, İlk aşamada sadece Avrupa'da App Store dışından uygulama indirmeyi mümkün kılacak.  

Çevrimdışı olduğunuzda bile Apple News+ içeriğine erişim ile günlük akışa erişim sağlanabilecek. 

Ayrıca platformlar arası takip bildirimlerini de mümkün kılacak. Bluetooth algılama özelliği kullanan iOS ve iPadOS kullanıcıları, her hangi bir takip cihazına yaklaştıklarında uyarılacak. 

Güncelleme ile birlikte yeni bir duvar kağıtları ve güvenlik düzeltmeleri de söz konusu olacak.

iOS 17.5 Nasıl İndirilir?

iOS 17.5 Nasıl İndirilir?

iOS 17.5'i iPhone'unuza kurmak için adımları takip etmelisiniz: 

  • İlk olarak iPhone’unuzda 'Ayarlar' uygulamasını açın.

  • Daha sonra 'Genel' seçeneğine dokunun ve 'Yazılım Güncelleme' bölümüne giriş yapın.

  • Burada karşınıza çıkan yeni güncellemeyi indirin.

  • Güncelleme indikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

iOS 17.5 Hangi iPhone'ları Destekliyor?

iOS 17.5 Hangi iPhone'ları Destekliyor?

Küresel çapta erişime açılan güncellemenin, ülkemizdeki 17.5'i destekleyen tüm modellere gelmesi ise birkaç günü bulabilir. 

  • iPhone XR, XS, XS Max

  • iPhone 11

  • iPhone 11 Pro, 11 Pro Max

  • iPhone SE (2. nesil)

  • iPhone 12 mini, iPhone 12

  • iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

  • iPhone 13 mini, iPhone 13

  • iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

  • iPhone SE (3. nesil)

  • iPhone 14, iPhone 14 Plus

  • iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

  • iPhone 15, iPhone 15 Plus

  • iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

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ömer

Kapalı kutu olması güvenliği sağlıyordu.. Güvenlik açığı oluşturacak saçma bir olay…