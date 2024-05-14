App Store Kilidini Açan iOS 17.5 Yayınlandı! Peki iOS 17.5 ile Neler Değişiyor, Hangi iPhone'ları Destekliyor?
App Store Kilidini Açan iOS 17.5 Yayınlandı! Peki iOS 17.5 ile Neler Değişiyor, Hangi iPhone'ları Destekliyor?
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Apple'ın tarihi yenilikler içeren iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemeleri resmi olarak yayınlandı.
iOS 17.5 güncellemesi neler getiriyor?
iOS 17.5 Nasıl İndirilir?
iOS 17.5 Hangi iPhone'ları Destekliyor?
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