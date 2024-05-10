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Apple Yeni iPad Pro Reklamı İçin Özür Diledi! Reklamın Çalıntı Olduğu İdda Edilmişti 'Özrün Sebebiyse Başka'!

Apple Yeni iPad Pro Reklamı İçin Özür Diledi! Reklamın Çalıntı Olduğu İdda Edilmişti 'Özrün Sebebiyse Başka'!

Apple
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.05.2024 - 10:50

Geçtiğimiz günlerde yeni iPad Pro tanıtımı ile dikkatleri üzerine çeken Apple, reklamı tartışma yarattı. Apple'ın CEO'su Tim Cook tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan reklamın çalıntı olduğuna dair iddalar ortaya çıktı. Daha sonra reklamın televizyona ulaşmayacağı dile getirildi ve özür dilendi. Fakat özrün sebebi, reklamın çalıntı olduğu iddiaları değildi. 

İşte, detaylar...

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Apple, geçtiğimiz günlerde, aralarında müzik aletleri ve kitapların da bulunduğu nesnelerin hidrolik presle ezildiğini gösteren bir reklamla yeni iPad Pro'nun tanıtımını yaptı.

Apple, geçtiğimiz günlerde, aralarında müzik aletleri ve kitapların da bulunduğu nesnelerin hidrolik presle ezildiğini gösteren bir reklamla yeni iPad Pro'nun tanıtımını yaptı.

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Pres makineli reklamın LG tarafından 15 sene önce yapıldığı ortaya çıktı!

Pres makineli reklamın LG tarafından 15 sene önce yapıldığı ortaya çıktı!

LG markasının 2008 yılında tanıttığı 'KC910' modeli için benzer bir reklam filmi hazırladığını hatırlatan kullanıcılar bu konuda tepki verdi. LG'nin 'Renoir' olarak da bilinen modeli için hazırladığı reklama benzer bir reklamla hedeflenenin ne olduğu merak edilirken, Apple'dan açıklama geldi.

Apple, pazarlama yayını Ad Age'e yaptığı açıklamada, reklamın yaratıcıları güçlendirme ve kutlama hedefine ulaşamadığı söylendi.

Apple, pazarlama yayını Ad Age'e yaptığı açıklamada, reklamın yaratıcıları güçlendirme ve kutlama hedefine ulaşamadığı söylendi.

Videonun amacı yaratıcılığın en yeni iPad'e nasıl sıkıştırıldığını göstermekti. Fakat aralarında Hugh Grant ve Justine Bateman'ın da bulunduğu bazı ünlü isimler, reklamda gösterilen yıkıma dehşetle tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından, Apple'ın pazarlama iletişimlerinden sorumlu başkan yardımcısı Tor Myhren yaptığı açıklamada 'Bu videoyla hedefi kaçırdık ve üzgünüz' dedi.

Yeni iPad Pro reklamı televizyona ulaşmayacak.

Yeni iPad Pro reklamı televizyona ulaşmayacak.

“Amacımız, kullanıcıların kendilerini ifade etme yollarını her zaman takdir etmek ve fikirlerini iPad aracılığıyla hayata geçirmek.' diyen Myhren,  iPad Pro reklamının televizyonlara ulaşmayacağını dile getirdi.

Ünlü aktör Hugh Grant'ın da aralarında bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcılarının yeni iPad Pro reklamına tepkileri 👇

Ünlü aktör Hugh Grant'ın da aralarında bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcılarının yeni iPad Pro reklamına tepkileri 👇
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'İnsan deneyiminin yok edilmesi. Silikon Vadisi'nin izniyle.'

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'Bu dünyadaki tüm iyi ve güzel şeylerin ahlaksızca yok edilmesinin gerçekten ulaşmaya çalıştığınız hava olduğundan emin değilim.'

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Müzik aletleri, kameralar gibi yaratıcı aletlerin yok edildiğini görünce üzüldüm. Yaratıcıların bu videoyu beğeneceğini sanmıyorum. Bana böyle hissettiren Japon duyarlılığım mı?

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Bunun iyi bir fikir olduğunu kim düşündü?

Tavşan Roger'ı Kim Çerçeveledi'de kötü adamın animasyonlu ayakkabıyı çizgi film öldürme banyosuna batırdığı sahneyi *beğenilen* tek kişiyi mi işe aldınız?

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twitter.com

'Şeytani tersine çevirme

'YARATMAK için kullanılacağı her şeyi hayal edin' diyorsunuz

Ama videoda binlerce güzel şeyin yok edildiği görülüyor'

Gelin, bir de Apple'ın Tim Cook tarafından X üzerinden paylaşılan reklamını görelim 👇

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