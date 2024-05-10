Apple Yeni iPad Pro Reklamı İçin Özür Diledi! Reklamın Çalıntı Olduğu İdda Edilmişti 'Özrün Sebebiyse Başka'!

LG markasının 2008 yılında tanıttığı 'KC910' modeli için benzer bir reklam filmi hazırladığını hatırlatan kullanıcılar bu konuda tepki verdi. LG'nin 'Renoir' olarak da bilinen modeli için hazırladığı reklama benzer bir reklamla hedeflenenin ne olduğu merak edilirken, Apple'dan açıklama geldi.