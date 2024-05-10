Apple Yeni iPad Pro Reklamı İçin Özür Diledi! Reklamın Çalıntı Olduğu İdda Edilmişti 'Özrün Sebebiyse Başka'!
Apple Yeni iPad Pro Reklamı İçin Özür Diledi! Reklamın Çalıntı Olduğu İdda Edilmişti 'Özrün Sebebiyse Başka'!
Geçtiğimiz günlerde yeni iPad Pro tanıtımı ile dikkatleri üzerine çeken Apple, reklamı tartışma yarattı. Apple'ın CEO'su Tim Cook tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan reklamın çalıntı olduğuna dair iddalar ortaya çıktı. Daha sonra reklamın televizyona ulaşmayacağı dile getirildi ve özür dilendi. Fakat özrün sebebi, reklamın çalıntı olduğu iddiaları değildi.
İşte, detaylar...
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Apple, geçtiğimiz günlerde, aralarında müzik aletleri ve kitapların da bulunduğu nesnelerin hidrolik presle ezildiğini gösteren bir reklamla yeni iPad Pro'nun tanıtımını yaptı.
Pres makineli reklamın LG tarafından 15 sene önce yapıldığı ortaya çıktı!
Apple, pazarlama yayını Ad Age'e yaptığı açıklamada, reklamın yaratıcıları güçlendirme ve kutlama hedefine ulaşamadığı söylendi.
Yeni iPad Pro reklamı televizyona ulaşmayacak.
Ünlü aktör Hugh Grant'ın da aralarında bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcılarının yeni iPad Pro reklamına tepkileri 👇
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Gelin, bir de Apple'ın Tim Cook tarafından X üzerinden paylaşılan reklamını görelim 👇
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