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Instagram'da Yeni Özellik İddiası Her Fırsatta Ekran Görüntüsü Alan Sosyal Medya Kullanıcılarına Panik Yaşattı

Instagram'da Yeni Özellik İddiası Her Fırsatta Ekran Görüntüsü Alan Sosyal Medya Kullanıcılarına Panik Yaşattı

Instagram
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.05.2024 - 12:58

Son zamanlarda dillerden düşmeyen Instagram'ın yeni özellikleri bu kez Twitter gündeminde yer aldı. Twitter'da '@omerekinci' adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşım pek çok kişinin; Instagram'da bir hikayenin ekran görüntüsü alındığında, hikayenin sahibine bildirim gideceğini zannetmesine neden oldu. Hal böyle olunca ortalık biraz karıştı... 

İşte, o yorumlar...

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Gelin önce, sosyal medya platformu X üzerinden ortaya atılan iddaya göz atalım.

Gelin önce, sosyal medya platformu X üzerinden ortaya atılan iddaya göz atalım.
twitter.com

Ömer Ekinci, daha sonra yaptığı paylaşıma bir de 'Düzeltme' ekledi. 👇

Ömer Ekinci, daha sonra yaptığı paylaşıma bir de 'Düzeltme' ekledi. 👇
twitter.com

Tabii konuyu bilenlerin ilk tepkisi 'Düzeltmeye' oldu. 👇

Tabii konuyu bilenlerin ilk tepkisi 'Düzeltmeye' oldu. 👇
twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Daha sonra SS almak için her yolu deneyeceklerden en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş taktikler de gecikmedi.👇

Daha sonra SS almak için her yolu deneyeceklerden en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş taktikler de gecikmedi.👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

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twitter.com
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Ardından herkesi bir korku sardı... 👇

Ardından herkesi bir korku sardı... 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

Olaya bambaşka bir pencereden bakanlar da vardı. 👇

Olaya bambaşka bir pencereden bakanlar da vardı. 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bu durumu fırsata çevirenler de oldu! 👇

Bu durumu fırsata çevirenler de oldu! 👇
twitter.com

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım... 👇

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım... 👇
twitter.com

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