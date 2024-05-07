Instagram'da Yeni Özellik İddiası Her Fırsatta Ekran Görüntüsü Alan Sosyal Medya Kullanıcılarına Panik Yaşattı
Instagram'da Yeni Özellik İddiası Her Fırsatta Ekran Görüntüsü Alan Sosyal Medya Kullanıcılarına Panik Yaşattı
Son zamanlarda dillerden düşmeyen Instagram'ın yeni özellikleri bu kez Twitter gündeminde yer aldı. Twitter'da '@omerekinci' adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşım pek çok kişinin; Instagram'da bir hikayenin ekran görüntüsü alındığında, hikayenin sahibine bildirim gideceğini zannetmesine neden oldu. Hal böyle olunca ortalık biraz karıştı...
İşte, o yorumlar...
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Gelin önce, sosyal medya platformu X üzerinden ortaya atılan iddaya göz atalım.
Ömer Ekinci, daha sonra yaptığı paylaşıma bir de 'Düzeltme' ekledi. 👇
Tabii konuyu bilenlerin ilk tepkisi 'Düzeltmeye' oldu. 👇
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Daha sonra SS almak için her yolu deneyeceklerden en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş taktikler de gecikmedi.👇
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Ardından herkesi bir korku sardı... 👇
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Olaya bambaşka bir pencereden bakanlar da vardı. 👇
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Bu durumu fırsata çevirenler de oldu! 👇
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