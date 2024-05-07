Instagram'da Yeni Özellik İddiası Her Fırsatta Ekran Görüntüsü Alan Sosyal Medya Kullanıcılarına Panik Yaşattı

Son zamanlarda dillerden düşmeyen Instagram'ın yeni özellikleri bu kez Twitter gündeminde yer aldı. Twitter'da '@omerekinci' adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşım pek çok kişinin; Instagram'da bir hikayenin ekran görüntüsü alındığında, hikayenin sahibine bildirim gideceğini zannetmesine neden oldu. Hal böyle olunca ortalık biraz karıştı...

İşte, o yorumlar...