İkonik Telefon Nokia 3210 Geri Dönüyor! Bir Döneme Damgasını Vuran Nokia 3210'un Yeni Özellikleri Belli Oldu!
İkonik Telefon Nokia 3210 Geri Dönüyor! Bir Döneme Damgasını Vuran Nokia 3210'un Yeni Özellikleri Belli Oldu!
90'lı yılların efsanevi telefonu Nokia 3210 geri dönüyor! HMD Global markası, 'Tüm Zamanların En Çok Satan' listesinde yer alan Nokia 3210'u günümüze uyarlıyor. Eski tuş düzenine sahip cihaz, arka kamera, 4G bağlantı ve sınırlı teknolojik özelliklerle kullanıcıya sunulacak.
İşte, detaylar...
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1999 yılında teknoloji dünyasına adım atan Nokia 3210, döneminin en popüler cihazlarından biriydi. Cep telefonu sektörünün o dönemdeki lideri Nokia'nın da simgeleşmiş ürünleri arasında yer alan bu ikonik telefon, tekrar piyasaya çıkma hazırlığında!
"Tüm Zamanların En Çok Satılanlar" listesinin 7. sırasında yer alan Nokia, 161 milyondan fazla satıldı. Şimdi ise 90'lı yılların sonunda karşımıza çıkan 'antensiz telefonların' anısını canlandıracak.
Modern tasarım ve retro arayüzüyle Nokia 3210'da kullanıcıyı neler bekliyor?
Yeni Nokia 3210 akıllı telefon kategorisinde olmasa da 4G bağlantısı, kamera ve WhatsApp gibi imkanları kullanıcıya sunacak.
HMD Global markası, üç yeni akıllı telefonu daha tanıtmaya hazırlanıyor.
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