İkonik Telefon Nokia 3210 Geri Dönüyor! Bir Döneme Damgasını Vuran Nokia 3210'un Yeni Özellikleri Belli Oldu!

Nokia 3210, kullanıcılarına sunduğu basit ve kullanışlı arayüzü, dayanıklı yapısı ve özellikle de içerisinde barındırdığı 'Yılan' oyunu ile adından sıkça söz ettirmişti. Ayrıca antensiz olma özelliği bir hayli ilgi görmüştü.

Şimdi ise teknoloji severler, bu nostaljik telefonun modern bir versiyonunu görmek için sabırsızlanıyor. Yeni Nokia 3210, atası gibi efsanevi bir cihaz olmayacak. Fakat modern tasarımı ve arayüzüyle tuşları telefonların yeniden hayatımıza girmesini sağlayabilir.