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İkonik Telefon Nokia 3210 Geri Dönüyor! Bir Döneme Damgasını Vuran Nokia 3210'un Yeni Özellikleri Belli Oldu!

İkonik Telefon Nokia 3210 Geri Dönüyor! Bir Döneme Damgasını Vuran Nokia 3210'un Yeni Özellikleri Belli Oldu!

Akıllı telefon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.05.2024 - 10:11

90'lı yılların efsanevi telefonu Nokia 3210 geri dönüyor! HMD Global markası, 'Tüm Zamanların En Çok Satan' listesinde yer alan Nokia 3210'u günümüze uyarlıyor. Eski tuş düzenine sahip cihaz, arka kamera, 4G bağlantı ve sınırlı teknolojik özelliklerle kullanıcıya sunulacak. 

İşte, detaylar...

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1999 yılında teknoloji dünyasına adım atan Nokia 3210, döneminin en popüler cihazlarından biriydi. Cep telefonu sektörünün o dönemdeki lideri Nokia'nın da simgeleşmiş ürünleri arasında yer alan bu ikonik telefon, tekrar piyasaya çıkma hazırlığında!

1999 yılında teknoloji dünyasına adım atan Nokia 3210, döneminin en popüler cihazlarından biriydi. Cep telefonu sektörünün o dönemdeki lideri Nokia'nın da simgeleşmiş ürünleri arasında yer alan bu ikonik telefon, tekrar piyasaya çıkma hazırlığında!

Bir zamanlar mobil iletişim dünyasının devi olan Nokia, akıllı telefon çağına geçişte yaşadığı sıkıntılar sonucunda pazardaki dominant pozisyonunu kaybetmiş ve zamanla niş bir üretici haline gelmişti. Ancak, markanın en yeni sahibi olan HMD Global, Kenya'da gerçekleştirdiği bir lansman etkinliğiyle Nokia'nın yeniden doğuşunu müjdeledi. Bu etkinlikte, HMD'nin yeni akıllı telefonları HMD Pulse ile birlikte, efsanevi Nokia 3210'un modernize edilmiş versiyonu da tanıtıldı.

"Tüm Zamanların En Çok Satılanlar" listesinin 7. sırasında yer alan Nokia, 161 milyondan fazla satıldı. Şimdi ise 90'lı yılların sonunda karşımıza çıkan 'antensiz telefonların' anısını canlandıracak.

"Tüm Zamanların En Çok Satılanlar" listesinin 7. sırasında yer alan Nokia, 161 milyondan fazla satıldı. Şimdi ise 90'lı yılların sonunda karşımıza çıkan 'antensiz telefonların' anısını canlandıracak.

Nokia 3210, kullanıcılarına sunduğu basit ve kullanışlı arayüzü, dayanıklı yapısı ve özellikle de içerisinde barındırdığı 'Yılan' oyunu ile adından sıkça söz ettirmişti. Ayrıca antensiz olma özelliği bir hayli ilgi görmüştü. 

Şimdi ise teknoloji severler, bu nostaljik telefonun modern bir versiyonunu görmek için sabırsızlanıyor. Yeni Nokia 3210, atası gibi efsanevi bir cihaz olmayacak. Fakat modern tasarımı ve arayüzüyle tuşları telefonların yeniden hayatımıza girmesini sağlayabilir.

Modern tasarım ve retro arayüzüyle Nokia 3210'da kullanıcıyı neler bekliyor?

Modern tasarım ve retro arayüzüyle Nokia 3210'da kullanıcıyı neler bekliyor?

HMD, yeni 3210 modelini tanımlarken 'Modern yeniden tasarım ile retro arayüzün eşleşmesi' ifadesini kullanıyor. Bu yeni cihazda da 'Yılan' oyununun bulunduğunu söylemeden geçmeyelim!

Yeni Nokia 3210 akıllı telefon kategorisinde olmasa da 4G bağlantısı, kamera ve WhatsApp gibi imkanları kullanıcıya sunacak.

Yeni Nokia 3210 akıllı telefon kategorisinde olmasa da 4G bağlantısı, kamera ve WhatsApp gibi imkanları kullanıcıya sunacak.

Bu yeni cihaz, akıllı telefon kategorisine dahil olmayacak ancak günümüz teknolojisiyle uyumlu özelliklerle donatılacak. 4G bağlantısı ve Bluetooth özelliği gibi standartları karşılayacak ve ayrıca daha uzun pil ömrü sunacak. Bu özelliklerin yanı sıra, kullanıcılarına WhatsApp gibi sınırlı da olsa teknolojik imkanlar sunması bekleniyor.

Nostaljik tuş düzeni korunacak, ancak arka tasarım 2024 yılına uygun bir görünüm kazanacak ve önceki modelde bulunmayan bir arka kamera eklenmiş olacak. Arka yüzde Nokia logosu yer alırken, HMD markası da alt kısmına eklenmiş durumda. Bu yeni cihaz, modern teknolojiyle donatılmış bir yandan da eski modelin hatıralarını canlandıran bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

HMD Global markası, üç yeni akıllı telefonu daha tanıtmaya hazırlanıyor.

HMD Global markası, üç yeni akıllı telefonu daha tanıtmaya hazırlanıyor.

Marka, Nokia 215 4G, 225 4G ve 235 4G akıllı telefonlarına ilişkin sosyal medya paylaşımını silmiş olsa da piyasada konuşuluyor. HMD'nin X hesabında paylaşılan bu modellerin akıbeti ise merak ediliyor.

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