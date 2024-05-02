Psyche Uzay Aracı Bir İlke İmza Attı! Uzayın 225 Milyon Kilometre Uzağından Dünya'ya Lazer Mesaj İletildi!
Psyche Uzay Aracı Bir İlke İmza Attı! Uzayın 225 Milyon Kilometre Uzağından Dünya'ya Lazer Mesaj İletildi!
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Psyche, NASA'nın 2023 yılının Ekim ayında fırlatılan bir yörünge aracı.
NASA'nın Psyche uzay aracındaki derin uzay iletişim teknolojisiyle bir ilke imza atıldı.
NASA'ya göre bu başarı gelecekte Mars'a yapılacak misyonların yolunu açabilir!
İlk kez lazer kullanıldı: Psyche uzay aracının, Deep Space Optik İletişim alıcı-vericisi tarafından 225 milyon kilometre uzaktan Dünya'ya iletilen lazer mesajı teknolojik gelişmelerin öncüsü olabilir.
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