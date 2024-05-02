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Psyche Uzay Aracı Bir İlke İmza Attı! Uzayın 225 Milyon Kilometre Uzağından Dünya'ya Lazer Mesaj İletildi!

Psyche Uzay Aracı Bir İlke İmza Attı! Uzayın 225 Milyon Kilometre Uzağından Dünya'ya Lazer Mesaj İletildi!

NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.05.2024 - 15:27

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Psyche, bir ilke imza attı ve elde ettiği başarı ile rekor kırdı. 2023 yılının Ekim ayında fırlatılan Psyche uzay aracı tarafından uzayın 225 kilometre uzağından Dünya'ya lazer mesaj iletildi. 

İşte, detaylar...

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Psyche, NASA'nın 2023 yılının Ekim ayında fırlatılan bir yörünge aracı.

Psyche, NASA'nın 2023 yılının Ekim ayında fırlatılan bir yörünge aracı.

Metal asteroit 16 Psyche'yi yörüngede dönüp inceleyerek gezegen çekirdeklerinin kökenini keşfetmek amacıyla fırlatılan Psyche uzay aracı, NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki bilim insanları tarafından geliştirilen 'Derin Uzay Optik İletişim Teknolojisi'yle donatıldı.

NASA'nın Psyche uzay aracındaki derin uzay iletişim teknolojisiyle bir ilke imza atıldı.

NASA'nın Psyche uzay aracındaki derin uzay iletişim teknolojisiyle bir ilke imza atıldı.

Daha önce NASA, Dünya'nın ötesine geçen görevlerle iletişim kurmak için yalnızca radyo dalgalarını kullanıyordu. Fakat Nisan ayında, Psyche uzay aracında bulunan NASA'nın Deep Space Optik İletişim Alıcı-Vericisi, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 1,5 katına eşdeğer olan 140 milyon mil (225 milyon kilometre) uzaklıktan başarıyla iletti.

NASA'ya göre bu başarı gelecekte Mars'a yapılacak misyonların yolunu açabilir!

NASA'ya göre bu başarı gelecekte Mars'a yapılacak misyonların yolunu açabilir!

2023 yılında fırlatılan Psyche uzay aracı, lazer kullanarak derin uzaydan mesaj iletme yeteneğini kanıtlaması, bilim dünyası için önemli bir başarıya işaret ediyor. Bu başarı, gelecekteki uzay araçlarının optik iletişimi kullanmasının önünü açabilir.

İlk kez lazer kullanıldı: Psyche uzay aracının, Deep Space Optik İletişim alıcı-vericisi tarafından 225 milyon kilometre uzaktan Dünya'ya iletilen lazer mesajı teknolojik gelişmelerin öncüsü olabilir.

İlk kez lazer kullanıldı: Psyche uzay aracının, Deep Space Optik İletişim alıcı-vericisi tarafından 225 milyon kilometre uzaktan Dünya'ya iletilen lazer mesajı teknolojik gelişmelerin öncüsü olabilir.

Bu dikkat çeken gelişmeyle birlikte, daha hızlı ve daha karmaşık veri iletimini mümkün kılabilir. Bu da yüksek çözünürlüklü görüntülerin ve videoların daha yüksek veri hızında iletilebileceğine işaret ediyor.

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