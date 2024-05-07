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Kahvaltıda 'Asla Tüketmeyin' Listesi Sosyal Medyada 'Serpme Kahvaltı' Severlerin Canına Tak Ettirdi!

Kahvaltıda 'Asla Tüketmeyin' Listesi Sosyal Medyada 'Serpme Kahvaltı' Severlerin Canına Tak Ettirdi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.05.2024 - 11:20 Son Güncelleme: 07.05.2024 - 11:22

Hafta boyunca beklediğimiz pazar kahvaltısındaki lezzetlerin 'Kahvaltıda asla tüketmemen gerekenler' listesinde olduğunu söylesek, ne hissedersiniz? İşte sosyal medya kullanıcıları da '@hastalikogren' adlı kullanıcının paylaşımının ardından böyle hissetti. Gelin, listeye ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte göz atalım... 

Kaynak: Hastalık Nedir

Kahvaltı severler burada mı? Bu tartışma sizi derinden yaralayabilir, bizden söylemesi...

Kahvaltı severler burada mı? Bu tartışma sizi derinden yaralayabilir, bizden söylemesi...

Sosyal medyanın konuştuğu o listede simitten portakal suyuna, salamdan reçele sevdiğimiz tüm lezzetler yer alıyor...

İşte, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan "Kahvaltıda Asla Tüketmemen Gereken 10 Şey" listesi

İşte, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan "Kahvaltıda Asla Tüketmemen Gereken 10 Şey" listesi
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Bu farkındalık hepimize derin bir nefes aldırdı... 👇

Bu farkındalık hepimize derin bir nefes aldırdı... 👇
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Sahi, kahvaltıda yiyemeyeceksek ne zaman yiyelim? 👇

Sahi, kahvaltıda yiyemeyeceksek ne zaman yiyelim? 👇
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twitter.com

Oysa çoğumuz 'breakfast is Gold' fikrine yüzde 100 inanıyordu...👇

Oysa çoğumuz 'breakfast is Gold' fikrine yüzde 100 inanıyordu...👇
twitter.com

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Simit yoksa 'gevrek' yiyin diyebilecek bir İzmirli'den harika bir menü geldi.👇

Simit yoksa 'gevrek' yiyin diyebilecek bir İzmirli'den harika bir menü geldi.👇
twitter.com

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twitter.com

Adminin yazım hatası da gözlerden kaçmadı... 👇

Adminin yazım hatası da gözlerden kaçmadı... 👇
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Şimdi gelelim sorumuza: Ne dersiniz, şöyle bir kahvaltı olsa listedeki 10 şeyi yer misiniz, yemez misiniz?

Şimdi gelelim sorumuza: Ne dersiniz, şöyle bir kahvaltı olsa listedeki 10 şeyi yer misiniz, yemez misiniz?

Yorumlarda buluşalım...

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