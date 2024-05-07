Kahvaltıda 'Asla Tüketmeyin' Listesi Sosyal Medyada 'Serpme Kahvaltı' Severlerin Canına Tak Ettirdi!
Kahvaltıda 'Asla Tüketmeyin' Listesi Sosyal Medyada 'Serpme Kahvaltı' Severlerin Canına Tak Ettirdi!
Hafta boyunca beklediğimiz pazar kahvaltısındaki lezzetlerin 'Kahvaltıda asla tüketmemen gerekenler' listesinde olduğunu söylesek, ne hissedersiniz? İşte sosyal medya kullanıcıları da '@hastalikogren' adlı kullanıcının paylaşımının ardından böyle hissetti. Gelin, listeye ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte göz atalım...
Kaynak: Hastalık Nedir
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