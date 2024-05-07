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Bitti mi Sandınız? Sosyal Medyada Sıra Hıdırellezde Tuz Yiyip Uyuyanlardan Sonra Su Verenlere Geldi!

Bitti mi Sandınız? Sosyal Medyada Sıra Hıdırellezde Tuz Yiyip Uyuyanlardan Sonra Su Verenlere Geldi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.05.2024 - 09:40 Son Güncelleme: 07.05.2024 - 09:50

Baharın gelişini kutladığımız Hıdırellez'de kimilerinin heyecanı biraz daha farklıydı. Evleneceği kişiyi rüyasında görmek için tuz yiyip uyuyanlara ithafen atılan tweet ise ortalığı bir hayli karıştırdı. Twitter'da '@meluwayne' adlı kullanıcının yaptığı paylaşıma gelen tepkiler bir hayli güldürdü! 

İşte, detaylar...

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Önce Hıdırellez ritüelini hatırlayalım: Bu ritüeli gerçekleştirmek için Hıdırellez'de tuz yiyip uyumanız gerekiyor. Rüyanızda size su veren kişi ise evleneceğiniz kişi oluyor.

Önce Hıdırellez ritüelini hatırlayalım: Bu ritüeli gerçekleştirmek için Hıdırellez'de tuz yiyip uyumanız gerekiyor. Rüyanızda size su veren kişi ise evleneceğiniz kişi oluyor.

Ritüeli denemek isteyenler; eğer 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan geceyi kaçırdıysanız, bir yıl daha beklemeniz gerektiğini söylemeliyiz.

İşte, bir sosyal medya kullanıcısının sözde 'Rüyamda bana su veriyordun' listesi!

İşte, bir sosyal medya kullanıcısının sözde 'Rüyamda bana su veriyordun' listesi!
twitter.com

Şimdi de gelelim, Twitter'da paylaşılan bu tweeti gerçek sanan kişilerin verdiği tepkilere... 👇

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twitter.com

Tabii bazı detaylar vardı ki gözden kaçmadı! 👇

Tabii bazı detaylar vardı ki gözden kaçmadı! 👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Bu arada isim analizi isteyenler de oldu. 👇

Bu arada isim analizi isteyenler de oldu. 👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

"Rüyanın şakası olmaz." diyen de vardı.👇

"Rüyanın şakası olmaz." diyen de vardı.👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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