Bitti mi Sandınız? Sosyal Medyada Sıra Hıdırellezde Tuz Yiyip Uyuyanlardan Sonra Su Verenlere Geldi!

Baharın gelişini kutladığımız Hıdırellez'de kimilerinin heyecanı biraz daha farklıydı. Evleneceği kişiyi rüyasında görmek için tuz yiyip uyuyanlara ithafen atılan tweet ise ortalığı bir hayli karıştırdı. Twitter'da '@meluwayne' adlı kullanıcının yaptığı paylaşıma gelen tepkiler bir hayli güldürdü!

İşte, detaylar...