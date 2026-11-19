Demet Evgar'dan Dizi Sektörüne Eleştiri! "Dizi Tutsa Bir Dert, Tutmasa Bir Dert"
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Şimdilerde 2 Aile Arasında filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Evgar, televizyon dizilerinin maliyetleri, uzun çalışma saatleri ve ekrana taşınan hikâyeler hakkında konuştu. Dizi sektörünün geldiği noktayı değerlendiren oyuncunun 'Dizi tutsa bir dert, tutmasa bir dert' sözleri dikkat çekti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Başarılı oyuncu Demet Evgar, televizyon sektörüne ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Demet Evgar'a göre dizi tutsa dert tutmasa dert!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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