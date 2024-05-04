Ne Söylerseniz Bir Kadın Size 'You Dizisinde Bakışlarıyla Aklımızı Başımızdan Alan' Love Gibi Bakar?
Ne Söylerseniz Bir Kadın Size 'You Dizisinde Bakışlarıyla Aklımızı Başımızdan Alan' Love Gibi Bakar?
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan 'Ne söylerseniz kız böyle olur?' sorusu, herkesin kafasını karıştırdı! You'nun Love'ının keskin bakışlarını üzerine çekmek isteyenler buraya!
Kaynak: linç (@lincletelim)
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Her şey Love karakterinin bu bakışıyla başladı... Onu tanımadan önce çoğumuzun aklından 'Keşke bana da böyle bakan biri olsa.' düşüncesi geçti.
Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan 'ne söylerseniz kız böyle olur?' sorusuna gelen cevaplar da bir hayli ilgimizi çekti.
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