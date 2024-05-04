Yutkunmakta Zorluk Çekebilirsiniz! Sosyal Medyayı Derinden Sarsan 'En Derin Yaralar' Yüreğinizi Sızlatacak!

Sosyal medya platformu X üzerinden 'Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?' sorusunu soran 'moodsuzIuk' kullanıcı adlı hesap, yüreklerimizdeki derin yaralara ayna tuttu. Öyle ki hepimiz, yutkunmakta zorluk çektiğimiz hayat hikayeleri ile hepimizi derinden sarsan sosyal medya kullanıcılarının dertlerine ortak olduk.

Kaynak: utku (@moodsuzIuk)