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Yutkunmakta Zorluk Çekebilirsiniz! Sosyal Medyayı Derinden Sarsan 'En Derin Yaralar' Yüreğinizi Sızlatacak!

Yutkunmakta Zorluk Çekebilirsiniz! Sosyal Medyayı Derinden Sarsan 'En Derin Yaralar' Yüreğinizi Sızlatacak!

Twitter
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.05.2024 - 13:58

Sosyal medya platformu X üzerinden 'Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?' sorusunu soran 'moodsuzIuk' kullanıcı adlı hesap, yüreklerimizdeki derin yaralara ayna tuttu. Öyle ki hepimiz, yutkunmakta zorluk çektiğimiz hayat hikayeleri ile hepimizi derinden sarsan sosyal medya kullanıcılarının dertlerine ortak olduk. 

Kaynak: utku (@moodsuzIuk)

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İşte, her şeyi başlatan o tweet...

İşte, her şeyi başlatan o tweet...
twitter.com

Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı tüm acı olayları birlikte incelemeden önce söylemeliyiz ki acınızı hafifletemesek de sizi anladık... 

Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi ?

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Peki, sizin "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" Yorumlarda buluşalım...

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