Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Lösemi Tedavisi Gören Sevgilisine Hastane Bahçesinde Pankartlı Evlenme Teklifi 'Kalk Kız Evlencez'!

Lösemi Tedavisi Gören Sevgilisine Hastane Bahçesinde Pankartlı Evlenme Teklifi 'Kalk Kız Evlencez'!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.05.2024 - 08:58 Son Güncelleme: 04.05.2024 - 09:06

İzmir'de hastanede yatan sevgilisine 'Kalk Kız Evlencez' yazılı pankartla evlenme teklifi etti. 20 yaşındaki Emre Coşkun'un sürpriz evlenme teklifi, lösemi tedavisi gören Nehir Yurtsever'i şaşırttı. 

İşte, Yurtsever'in yanıtı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İzmir'de yaşayan 19 yaşındaki Nehir Yurtsever, bacaklarında oluşan morlukları fark ederek doktora başvurdu.

İzmir'de yaşayan 19 yaşındaki Nehir Yurtsever, bacaklarında oluşan morlukları fark ederek doktora başvurdu.

Geçtiğimiz günlerde Yurtsever'e lösemi teşhisi konuldu. Üç gün önce özel bir hastanede tedaviye başlayan Nehir'e en özel hediye sevgilisinden geldi.

Hastanenin bahçesinde 'Kalk Kız Evlencez' pankartı açtı.

Hastanenin bahçesinde 'Kalk Kız Evlencez' pankartı açtı.

Sevgilisinin tedavide olduğu haberini alan üniversite öğrencisi Emre Coşkun, okulunu dondurarak İstanbul'dan İzmir'e geldi. Coşkun, Yurtsever'e sürpriz evlilik teklifinde bulunmaya karar verdi. Hastane bahçesinde açtığı pankartla sevgilisini hem şaşırttı hem de mutluluk gözyaşlarına boğdu.

Coşkun'un romantik teklifi bu kadarla da bitmiyordu.

Coşkun'un romantik teklifi bu kadarla da bitmiyordu.

Hastane odasında bir süre Yurtsever ile dans eden Coşkun daha sonra diz çökerek evlenme teklifi etti. Çiftin, bu mutlu anları telefon kamerasıyla kayda alındı.

Evlenme teklifini kabul eden Nehir Yurtsever: 'Evlilik teklifi alınca çok şaşırdım çünkü hiç beklemiyordum.' dedi.

Evlenme teklifini kabul eden Nehir Yurtsever: 'Evlilik teklifi alınca çok şaşırdım çünkü hiç beklemiyordum.' dedi.

Müzikle ilgilendiğini ve bu yıl operaya hazırlandığını söyleyen Yurtsever, “Yurt dışına çıkmak gibi bir hayalim vardı. Ancak kısa bir ara verdim, bu süreç geçtikten sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Çok hayat dolu, enerjik ve hayvansever bir insanım. Dün erkek arkadaşımın yapmış olduğu teklife çok mutlu oldum. Hayata tekrar tutunmak için bir amaç ve umut oldu diyebilirim. Böyle durumlarda motivasyon gerçekten çok önemli. Evlilik teklifi alınca çok şaşırdım çünkü hiç beklemiyordum. Bu konuyu ara sıra konuşuyorduk ama seneler sonra olur diye bahsediyorduk.'

Daha gidilecek çok yolları, yaşanacak hikayeleri var: 'Umudunuzu sakın kaybetmeyin.'

Daha gidilecek çok yolları, yaşanacak hikayeleri var: 'Umudunuzu sakın kaybetmeyin.'

Tanışma hikayelerine de deyinen Nehir Yurtsever, gelecek planlarını da anlattı: 'Özellikle hastalık sürecini yaşadıktan sonra hiçbir şeyi ertelememe kararı aldık. Bir an önce buradan çıkıp, bu hayali yaşamak istiyorum. Tamamen iyileşip İtalya'ya gitmek istiyoruz. Sevgili olduğumuz günden beri bunu hayal ediyorduk. Bir dizi sayesinde tanıştık. Bu nedenle dizinin geçtiği yer de bizim için değerli. Şarkıları bizim için çok anlamlı. Düğünümüzde o şarkılarla dans etmek istiyoruz. Polonya'ya da gitmek istiyoruz, okumak istiyoruz. Yeni yerler görmek, yapmadığımız şeyleri denemek istiyoruz. Özellikle cesaret edemeyip yapmadığım ne varsa cesaret edip yapmak istiyorum. Umudunuzu sakın kaybetmeyin. Her şey çok güzel olacak, hayat çok güzel. Daha yaşayacak çok güzel günlerimiz var'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
12
4
3
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın