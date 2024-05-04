Lösemi Tedavisi Gören Sevgilisine Hastane Bahçesinde Pankartlı Evlenme Teklifi 'Kalk Kız Evlencez'!
Lösemi Tedavisi Gören Sevgilisine Hastane Bahçesinde Pankartlı Evlenme Teklifi 'Kalk Kız Evlencez'!
İzmir'de hastanede yatan sevgilisine 'Kalk Kız Evlencez' yazılı pankartla evlenme teklifi etti. 20 yaşındaki Emre Coşkun'un sürpriz evlenme teklifi, lösemi tedavisi gören Nehir Yurtsever'i şaşırttı.
İşte, Yurtsever'in yanıtı...
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İzmir'de yaşayan 19 yaşındaki Nehir Yurtsever, bacaklarında oluşan morlukları fark ederek doktora başvurdu.
Hastanenin bahçesinde 'Kalk Kız Evlencez' pankartı açtı.
Coşkun'un romantik teklifi bu kadarla da bitmiyordu.
Evlenme teklifini kabul eden Nehir Yurtsever: 'Evlilik teklifi alınca çok şaşırdım çünkü hiç beklemiyordum.' dedi.
Daha gidilecek çok yolları, yaşanacak hikayeleri var: 'Umudunuzu sakın kaybetmeyin.'
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