Rockets’ın bir sonraki maçı Cuma günü (20 Kasım) Denver Nuggets’a karşı. Takım, Şengün’ün dönüşü için henüz bir tarih vermedi.

Yahoo Sports’ta yer alan değerlendirmede fizyoterapist Dr. Ribu Thomas, sol gözdeki sakatlığın küçük bir çizik ya da geçici tahriş olabileceğini, bu tür basit sıyrıkların genellikle 1-2 gün içinde iyileştiğini belirtti ve Şengün’ün Denver maçında oynayabileceğini tahmin etti. Daha büyük bir kornea sıyrığı çıkması halinde ise sürecin uzayabileceğini de kaydetti.

Milli basketbolcunun durumunun Cuma günü yayımlanacak sakatlık raporuyla netleşmesi bekleniyor.