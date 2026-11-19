“İki Gözünde de Sorun Var”: NBA’de Forma Giyen Alperen Şengün İki Gözüne Aldığı Darbeyle Sakatlandı
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NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün (24), Indiana Pacers deplasmanında ikinci çeyrekte iki gözüne darbe alarak maçı terk etti. Rockets, Şengün’ün sahadan ayrıldığı karşılaşmayı 119-104 kazandı; teknik direktör Ime Udoka sağ gözde şişlik, sol gözün korneasında ise çizik olduğunu açıkladı.
İkinci çeyrekte Aaron Nesmith’in koluyla yüzüne darbe alan Şengün oyuna devam edemedi.
Alperen Şengün'ün sakatlandığı pozisyon:
Şengün’ün yokluğunda Houston farkı korudu: Rockets, Pacers’ı 119-104 yendi.
Şengün’ün Cuma günkü Denver maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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