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Alperen Şengün Rockets Tarihinde Yao Ming ve Harden'ın Yanına Adını Yazdırdı

Alperen Şengün Rockets Tarihinde Yao Ming ve Harden'ın Yanına Adını Yazdırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 18:27
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Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Kupası'nda Utah Jazz karşısında 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistlik bir performansa imza attı. Bu istatistikle Houston Rockets tarihinde 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barını aşan üçüncü oyuncu oldu. Önünde yalnızca Yao Ming ile James Harden bulunuyor.

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Rockets tarihinde üçüncü oldu.

Rockets tarihinde üçüncü oldu.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada hücumda takımını sırtlayan Şengün, performansıyla kulüp tarihine de adını yazdırdı. Rockets formasıyla bu üçlü barajı daha önce yalnızca Yao Ming ve James Harden aşabilmişti. Milli oyuncu, 12 ribaunt ve 5 asistle 'double-double' tamamladı.

Rockets Jazz'ı 125-118 yendi.

Rockets Jazz'ı 125-118 yendi.

Houston, Şengün'ün 43 sayısıyla Utah Jazz'ı 125-118 mağlup etti. Rockets'ta Kevin Durant 22 sayı attı, Tari Eason 14 sayı ve 11 ribaunt, Amen Thompson ise 12 sayı ve 10 ribaunt üretti. Jazz'da Darryn Peterson 28, Keyonte George 27, Ace Bailey 21 sayıyla oynadı.

Clippers Thunder'ı 113-112 geçti.

Clippers Thunder'ı 113-112 geçti.

NBA Kupası'nın bir başka maçında Los Angeles Clippers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı tek sayı farkla geçti. Clippers'ta Brook Lopez 26, Darius Garland 24, Derrick Jones ve Keaton Wagler 14'er sayı kaydetti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 40 ve Jared McCain'in 23 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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