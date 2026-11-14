Alperen Şengün Rockets Tarihinde Yao Ming ve Harden'ın Yanına Adını Yazdırdı
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Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Kupası'nda Utah Jazz karşısında 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistlik bir performansa imza attı. Bu istatistikle Houston Rockets tarihinde 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barını aşan üçüncü oyuncu oldu. Önünde yalnızca Yao Ming ile James Harden bulunuyor.
Rockets tarihinde üçüncü oldu.
Rockets Jazz'ı 125-118 yendi.
Clippers Thunder'ı 113-112 geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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