Alperen Şengün Rockets Tarihinde Yao Ming ve Harden'ın Yanına Adını Yazdırdı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Kupası'nda Utah Jazz karşısında 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistlik bir performansa imza attı. Bu istatistikle Houston Rockets tarihinde 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barını aşan üçüncü oyuncu oldu. Önünde yalnızca Yao Ming ile James Harden bulunuyor.