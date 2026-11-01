NBA Oyuncuları Geleneği Bozmadı: Alperen Şengün ve Victor Wembanyama Kostümleriyle Hayran Bıraktı

Cadılar Bayramı dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Her yıl pek çok insan bu gün için uzun hazırlıklar yapıyor. NBA'de bu gün değişmeyen bir gelenekle kutlanıyor. Oyuncuların maç öncesinde soyunma odasına yürüdükleri koridor, her yıl 31 Ekim civarında adeta bir kostüm podyumuna dönüşüyor. Stephen Curry'nin Jigsaw kılığında küçük bir üç tekerlekli bisikletle salona girmesi gibi hafızalara kazınan anlara sahne olan bu yürüyüşlerde, oyuncular kimi zaman korku filmlerinin karakterlerine kimi zaman da çocukluk kahramanlarına bürünüyor.

Bu yıl da sporcular kostümleriyle tünelde yerini aldı. Houston Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün siyah deri paltosu ve güneş gözlüğüyle Matrix'in Neo'su olarak koridorda yürürken, Victor Wembanyama Witcher'ın Geralt'ına dönüştü.

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