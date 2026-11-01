Dünyayı Yürüyerek Dolaşan Karl Bushby Eve Dönerken İçini Kemiren Korkuyu Anlattı

Bushby 29 yaşında başladığı yolculukta dört kıta aştı. Orta ve Güney Amerika'yı birbirinden ayıran, karayolu bile bulunmayan Darien ormanlarında kendine yol açtı; 2006'da Alaska ile Rusya arasındaki donmuş Bering Boğazı'nı yürüyerek geçti. Birkaç hafta önce de Manş Denizi'ni yüzerek aşıp Dover'dan İngiltere'ye ayak bastı.

Yolculuğun sonunda onu 36 yaşındaki oğlu Adam, hiç görmediği 12 yaşındaki torunu, babası ve kardeşleri karşılayacak. Annesi ise oğlunu 28 yıl önce ayrıldığı evde bekliyor.