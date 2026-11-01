Dünyayı Yürüyerek Dolaşan Karl Bushby Eve Dönerken İçini Kemiren Korkuyu Anlattı
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1998'de Şili'nin güney ucundaki Punta Arenas'tan yola çıkan eski paraşütçü Karl Bushby, yaklaşık 58 bin kilometrelik yürüyüşünün son kilometrelerinde. Kendine koyduğu iki kural vardı: Yolculuk bitmeden İngiltere'ye dönmemek ve ilerlemek için hiçbir taşıta binmemek. Memleketi Hull'a varmasına sayılı günler kalırken 57 yaşındaki maceracı, onu asıl zorlayacak şeyin ne olduğunu açık yüreklilikle anlattı.
Kaynak: BBC
Darien ormanlarını aştı, donmuş Bering Boğazı'nı yürüyerek geçti
Lincolnshire'da arabasının lastiği patladı, yol kenarında tamir etti
Bushby'yi en çok yol bittikten sonraki hayat düşündürüyor
Manş'ı yüzerek geçtiğinden beri gittiği her yerde tanınıyor
28 yılın yalnızca 15'i yürüyerek geçti, ailesiyle araya mesafe girdi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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